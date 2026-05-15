В самолет без паспорта. Россияне будут летать по биометрии: как устроена система и что делать командировочным

С первого дня лета два крупнейших российских аэропорта начнут эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Это позволит пассажирам быстрее проходить регистрацию и заходить в салон. Что потребуется для «полета по лицу», как теперь быть командировочным, которым для отчета нужен посадочный талон и какие авиагавани участвуют в тесте — в материале 360.ru.

Рождение «цифрового неба» Российское правительство подписало закон о запуске пилотного проекта по биометрии в самолетах 10 мая. Сам эксперимент стартует уже 1 июня, он продлится до начала апреля 2027 года. На первом этапе проект охватит наиболее загруженное направление — рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом, к системе подключены аэропорты Шереметьево и Пулково. Идею эксперимента в конце 2025 года выдвинуло Министерство цифрового развития России. Минцифры разработало его совместно с Минтрансом. Успешная реализация «пилота» в теории откроет доступ к нему и другим аэропортам и авиакомпаниям. Первые тесты биометрических ворот в Пулкове проводились еще осенью 2025 года. Они прошли успешно.

Как зарегистрироваться на рейс по биометрии Чтобы воспользоваться посадкой в самолет по биометрии, пассажиру нужно заранее внести свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Эта государственная платформа, созданная по инициативе Банка России и Минцифры, уже используется для оплаты покупок, проезда в транспорте, дистанционного открытия бизнеса и обслуживания в МФЦ. Теперь ее возможности расширили. Зарегистрировать биометрию можно несколькими способами: Через банк: сотрудник снимет слепок лица и запись голоса.

Непосредственно в аэропорту: в Шереметьево и Пулково уже с 15 мая заработают специальные точки регистрации.

Через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия»: после того как данные внесены, управлять ими можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Там отображается история операций, тип зарегистрированной биометрии и статус регистрации. Биометрия заменяет посадочный талон при регистрации на рейс, при проходе в перевозочный сектор аэропорта и непосредственно при посадке на борт. Пассажиру достаточно посмотреть в камеру терминала самообслуживания или в объектив мобильного устройства сотрудника авиакомпании. Система сама сверит его лицо с цифровым шаблоном в базе ЕБС. Важный нюанс: при проходе через зону транспортной безопасности паспорт показать все же придется. Оставить дома документы пока не получится: биометрия дополняет систему, но не заменяет ее целиком. Кроме того, традиционные способы — паспорт, бумажный или электронный посадочный талон — продолжают работать в полном объеме. Никто не обязан сдавать биометрию ради того, чтобы улететь. Россияне могут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Пассажир сам выберет, «светить» ли лицом перед камерой или проходить все этапы по старинке с паспортом и распечатанным посадочным талоном в руках.

Безопасно ли делиться своей биометрией За внешней простотой биометрического коридора скрывается сложнейшая инженерная инфраструктура. Безопасность системы базируется на технологии liveness (определение живости), которая проверяет, что перед камерой стоит реальный человек, а не злоумышленник с фотографией, видеозаписью или маской. Алгоритмы анализируют микромимику, моргание и повороты головы, что делает подделку биометрии практически невозможной. В основе всей системы лежит Единая биометрическая система, государственный информационный ресурс, оператором которого назначен АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ). В ЦБТ хранятся все биометрические данные россиян, которые согласились внести в него свои слепки. Оператор утверждает, что биометрия надежно зашифрована и хранится отдельно от других персональных данных — то есть ваш слепок лица не лежит в одном файле с вашим паспортом и телефоном. Проверка личности происходит в режиме реального времени: система сравнивает лицо пассажира с его цифровым шаблоном, хранящимся в базе ЕБС. При этом нейросети задействуют несколько типов биометрии одновременно и сверяют данные с идентификаторами из других государственных систем. Несанкционированный выход на посадку, как показали первые тесты в Пулково, исключен. Системе нельзя «подсунуть» фотографию или пройти за другим человеком. Важно понимать, что в ГИС ЕБС хранятся не фотографии, а зашифрованные биометрические векторы — математические шаблоны, которые невозможно превратить обратно в изображение. Аэропорты и авиакомпании в принципе не хранят биометрию на своей стороне. Система ГИС ЕБС возвращает им лишь результат сравнения (подтверждение или отказ), что исключает риск утечек из баз перевозчиков.

Без штампа в бухгалтерию: как отчитаться за перелет Российский закон требует, чтобы все командировочные расходы были подтверждены соответствующими документами. Но посадка по биометрии не станет проблемой, хотя посадочный талон выполняет в отчетности две ключевые функции. Первая — подтверждение стоимости перелета (вместе с маршрутной квитанцией). Вторая — доказательство того, что конкретный сотрудник действительно воспользовался купленным билетом. Хорошая новость для тех, кто летит по биометрии и остался без талона: Минфин России неоднократно указывал, что само по себе отсутствие посадочного талона не является основанием для отказа в признании расходов — при условии, что перелет подтвержден иными документами. Какие альтернативы существуют? Первый и наиболее надежный вариант — справка авиакомпании о факте перелета. Ее выдает перевозчик по запросу пассажира, услуга платная. В справке содержится вся необходимая информация: дата, маршрут, имя пассажира. Второй вариант — маршрутная квитанция электронного авиабилета. Она подтверждает стоимость перелета и приходит на почту после покупки билета. В связке с приказом о командировке и авансовым отчетом это уже весомый пакет документов. Налоговая также принимает в качестве косвенных подтверждений приказ о направлении в командировку, отчет о выполненной работе. «Посадочный талон можно распечатать и на стойке регистрации. Кроме того, есть и другие подтверждающие документы. Скорее всего, потом в личном кабинете пользователя появится возможность распечатки отчетных документов через сайт», — объяснил 360.ru Илья Варакин, кадровый эксперт, руководитель агентства «Трудовые резервы».

Может ли работодатель заставить сдать биометрию Россияне не обязаны сдавать свои биометрические данные, это добровольная процедура. Сбор биометрических данных возможен только при наличии письменного согласия работника. Работодатель не имеет права применять дисциплинарные взыскания или лишать премий за отказ от биометрии. За попытку насильственной цифровизации компании грозят внушительные штрафы. Закон разрешает обязательный сбор биометрии без согласия только в исключительных ситуациях: борьба с терроризмом, обеспечение обороны или транспортная безопасность на государственном уровне. Более того, закон прямо запрещает оператору персональных данных отказывать в обслуживании тем, кто не согласен предоставить биометрию. Применительно к ситуации с авиарейсами это означает, что пассажир, отказавшийся от участия в биометрическом эксперименте, все равно имеет право сесть в самолет по обычному посадочному талону. Если работодатель все же хочет ввести биометрическую идентификацию для сотрудников, включая порядок прохождения регистрации на рейсы в командировках, ему придется потрудиться. Он обязан получить письменное согласие каждого работника, закрепить использование биометрии в локальном нормативном акте, ознакомить с ним персонал под подпись и заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам. О чем договорились, то и законно Обязать сотрудника проходить биометрию работодатель не может. Однако здесь есть свои нюансы.

Юридически законно все, о чем работодатель и сотрудник договорились. Если использование биометрии станет жесткой необходимостью для оптимизации командировок и обязательным условием для ускорения процесса регистрации, этот пункт может быть просто включен в соглашение об обработке персональных данных. Сотрудники его подпишут, принимая установленные компанией правила. Илья Варакин

В беседе с 360.ru специалист усомнился в том, что сдача биометрии станет строго обязательным требованием в компаниях. «Процесс регистрации на рейс — зона ответственности сотрудника, а не работодателя. Руководитель должен создать направление в командировку, отдать командировочное удостоверение, оплатить, дать задание командировочное и купить билеты. Все остальное, зарегистрироваться и прилететь на место, выполнить задачу — уже вопрос работника», — объяснил Варакин. Биометрия спасет от ошибок Новая система идентификации пассажиров призвана не только значительно ускорить и упростить прохождение предполетных формальностей, но и повысить качество контроля, отметил в беседе с 360.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «На посадочном гейте сотрудник аэропорта проверяет паспорт и посадочный талон, визуально сопоставляя фотографию с лицом пассажира. Это субъективный процесс, в котором возможны ошибки. Биометрические системы обеспечивают высочайшую точность распознавания, они точно не ошибутся, ведь в современных загранпаспортах, к примеру, уже содержатся необходимые данные», — объяснил специалист. Для полноценной работы системы потребуется предоставить биометрию лица. Когда единая база будет сформирована, вероятность ошибок будет практически исключена. «Как минимум повышается безопасность. И удобство для пассажиров, в том же Шереметьево уже сейчас можно по биометрии пересекать границу. Вам не нужно смотреть в глаза пограничнику, а ему сверять фотографии на паспорте. Достаточно зайти в автоматизированную кабинку», — добавил Роман Гусаров. Теперь аналогичный подход будет внедряться непосредственно при посадке в самолет. Идентификация будет проводиться авиационными структурами, аэропортом и авиакомпанией. В данном переходе видны только положительные стороны для всех участников процесса, полагает Гусаров.

Зачем все же стоит иметь посадочный талон Цифровая трансформация не отменит традиционные методы. Новая электронная система будет функционировать параллельно с классической бумажной, объяснил Гусаров. Уже сегодня можно попасть на борт, предъявив QR-код на экране смартфона без распечатки посадочного талона. Однако, если пассажиру требуются подтверждающие документы, справки о перелете или отметки для командировочной отчетности, он всегда может распечатать бумажный талон и получить на нем все необходимые штампы. Эти две системы, физическая и цифровая, существуют в «двух измерениях», дополняя друг друга. Факт регистрации и посадки фиксируется в базе данных, но бумажный носитель остается доступным инструментом для решения любых административных задач на работе. Несмотря на удобство инноваций, Роман Гусаров порекомендовал придерживаться правила разумной предосторожности. На поезда «Сапсан», к примеру, можно сесть, просто предъявив паспорт, так как данные пассажира уже есть в электронной системе. «Но рекомендуется билет при себе иметь. Если вдруг произойдет сбой, то вас невозможно будет идентифицировать. Тогда единственным подтверждением вашего права на посадке в поезд будет как раз бумажный талон. Поэтому всегда лично я рекомендую — все равно возьмите распечатанный на бумаге посадочный талон. Это как минимум не помешает», — добавил Гусаров.