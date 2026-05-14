В Шереметьеве и Пулкове 1 июня запустят посадку в самолет по биометрии

В Шереметьеве и Пулкове 1 июня начнется эксперимент с посадкой по биометрии

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии в аэропортах Пулково и Шереметьево начнут с 1 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ кабмина.

Посадка в новом формате продлится до 1 апреля 2027 года. Пассажиры смогут регистрироваться на рейс по биометрии, проходить в провозочный терминал аэропорта и садиться в самолет.

Участие в нем добровольно. Пассажирам оставили возможность при проведении досмотра предъявить паспорт.

Чтобы пройти по «улыбке», нужно заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Для этого необходимо согласие на обработку персональных данных.

Ранее Минтранс полностью возобновил перелеты в южных регионах страны — сейчас воздушное сообщение идет без ограничений по транзиту и пропускной способности. С 10 мая отменили извещения о срочных изменениях в аэронавигационной обстановке, которые вводили из-за временных запретов.