Сегодня 13:53 В России вырастут цены на ЖКХ с 1 июля 2025. На сколько и почему? Депутат Разворотнева рассказала, почему в России растут цены на ЖКХ 0 0 0 Фото: Счетчик потребления горячей воды в квартире / Медиасток.рф Эксклюзив

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Жителей России ждет рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация запланирована уже на 1 июля. Почему это произойдет, кого и как коснется — в материале 360.ru.

Что такое индексация платы за ЖКХ С 1 июля стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем увеличится на 11,9%. В 2024 году правительство установило единые значения индексации оплаты за ЖКХ для регионов России. Эти показатели служат ориентиром для областей, краев и республик при изменении цен. Под индексом имеется в виду предельно допустимый уровень повышения тарифов, верхняя граница — до этого значения региональные власти могут увеличить стоимость коммунальных услуг. В 2025 году величина этой границы варьируется в пределах от 8,6 до 21,1%. Постановление о единых значениях индексации выпускается для того, чтобы сумма тарифов не превышала предельный.

Фото: Посуда в раковине / Медиасток.рф

«Эти 11,9%, можно сказать, средняя температура по больнице, потому что в ряде регионов рост не превысит и 8%. Как, например, в Республике Алтай и Амурской области. В Пермском крае допустимый рост платы 21,1%, а в Архангельской — 20%. Но это допустимый рост, потому что стоимость отдельных тарифов на ресурсы определяют региональные службы», — рассказала 360.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Госдумы восьмого созыва Светлана Разворотнева. Как вырастут тарифы ЖКХ Тарифы на газ повысят в среднем по стране на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. Правительство РФ закрепило максимальные уровни повышения стоимости коммунальных услуг для регионов и допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов. С учетом этих отклонений наибольший рост ожидается в Архангельской области – до 24,8%, в Мордовии и Челябинской области – до 22,8%, в Дагестане и Татарстане – до 22,3%. Значительное увеличение цен также возможно в Кемеровской области – на 21,9%, в Ингушетии – на 21,4%, в Северной Осетии – на 21,2% и ряде других регионов.

Фото: Социальная газификация в деревне Алферьево Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

В Москве средний рост составит 15%: электроэнергия подорожает до 7,16 рубля за киловатт в час (на 16,4%), горячая вода – до 312,5 рубля за кубометр (на 15%), отопление – до 3738,37 рубля за гигакалорию (на 15%). На днях Госдума одобрила законопроект, который сдвигает крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Почему происходит повышение тарифов ЖКХ По словам Светланы Разворотневой, это связано с несколькими факторами: Серьезный рост инфляции. Она увеличивает затраты ресурсоснабжающих организаций;

Повышение стоимости рабочей силы. Из-за низких зарплат происходит отток кадров, что необходимо менять;

Модернизация коммунальной инфраструктуры. Множество объектов построены еще в советский период и уже исчерпали свой срок службы.

Фото: На газораспределительном пункте "Самаровка" в г.о. Королёв / Медиасток.рф

«Есть поручение президента — к 2030 году провести там полную модернизацию коммунальной инфраструктуры, примерно посчитана стоимость этих работ: где-то около 4,5 триллиона рублей. Примерно треть этих денег направят из федерального, региональных бюджетов, но нужно откуда-то взять еще примерно три триллиона. В какой-то степени помогут частные инвестиции, но сейчас они затруднены из за повышенной ключевой ставки», — отметила депутат. Повышение стоимости энергоресурсов. Кто может компенсировать траты на ЖКУ Некоторые группы граждан имеют право на возврат 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты производятся ежемесячно при условии, что нет судебно подтвержденной непогашенной задолженности, накопленной за последние три года. Право на возмещение имеют: инвалиды или семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

участники, ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции;

инвалиды с наградами «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

учителя государственных учреждений, работающие в сельской местности;

лица, пострадавшие от радиационных или техногенных аварий;

родственники погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и т. д.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Для получения компенсации нужно подать заявку. Это можно сделать в органах социальной защиты по месту проживания, в многофункциональном центре (МФЦ) или через портал «Госуслуги». Решение будет принято в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. Кто может получить льготы и субсидии на оплату ЖКУ пенсионеры;

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

малоимущие либо многодетные семьи;

ветераны труда (СГП);

ветераны боевых действий;

военнослужащие;

одинокие пенсионеры (Москва). Одиноким пенсионерам старше 70 лет или тем, кто проживает с другими пожилыми людьми, предоставляется компенсация 50% затрат на капитальный ремонт. После достижения 80 лет она возрастает до 100%. Для получения льготы необходимо подать заявку в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Люди с инвалидностью всех категорий и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 50%-ную скидку на воду, газ, электроэнергию, канализацию и топливо (для домов без централизованного отопления). Инвалидам I и II групп по зрению бесплатно устанавливают радиоточку и стационарный телефон. Если траты на коммунальные услуги превышают установленный региональный порог дохода (22% на федеральном уровне, 10% в Москве, 14% в Санкт-Петербурге), можно запросить субсидию. Для этого потребуются паспорта, документы о доходах, платежные квитанции и выписка из домовой книги. Заявку можно подать в МФЦ или на портале «Госуслуги». Величина выплаты определяется в зависимости от заработка, метража жилья и количества членов семьи. Регионы вводят дополнительные послабления. В Москве одинокие пенсионеры освобождены от оплаты вывоза отходов, в Санкт-Петербурге пожилые люди с долгим стажем работы платят за коммунальные услуги вдвое меньше. В Татарстане сельским педагогам и медикам предоставляется полная компенсация, а в Свердловской области пенсионерам старше 65 лет полагается скидка 25% на газ и электричество.