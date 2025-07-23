В России впервые запретили поклонников сатаны. Чем они опасны?
Правозащитник Силантьев: для сатанистов типичны теракты, диверсии и убийства
«Международное движение сатанизма»* признали экстремистским в России — такой вердикт вынес Верховный суд, удовлетворивший иск Генпрокуратуры и Минюста. Чем опасны представители движения — в материале 360.ru.
Что известно о запрете «Международного движение сатанизма»
Во время заседания Верховного суда представители прокуратуры подчеркнули, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя страны, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.
«Суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и Министерства юстиции о признании „Международного движения сатанизма“* (иное наименование — „Международное движение сатанистов“*) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — заявили в инстанции.
Реакция РПЦ
Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил благодарность Верховному суду за признание движения сатанизма* экстремистским.
«Хотелось бы поблагодарить судей Верховного суда, а также представителей государственной власти, которые услышали призыв святейшего патриарха», — сказал Лукьянов в комментарии РИА «Новости».
Сатанистов мало, но они существуют
В России немого последователей сатанизма*, но некоторые из них фигурировали в криминальной хронике и вполне «осязаемы для полицейских», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов «Газете. Ru». Он добавил, что признание движения экстремистским не повлечет запрета числа 666.
«Число 666, если мы не берем какой-то сакральный смысл, когда оно неприменимо именно к сатанизму, а просто как число, вполне безобидное», — отметил парламентарий.
Чем опасны сатанисты и сколько их в России
Крупных сатанинских* организаций в России нет, рассказал 360.ru директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
«Сатанисты* — последователи мизантропической идеологии, они друг друга не любят и очень редко собираются большими группами. В идеале им надо иметь 13 человек, но даже такие группы — огромная редкость», — объяснил эксперт.
Всего в России менее 50 тысяч сатанистов*.
Для представителей движения типичны ритуальные убийства, теракты и диверсии. С началом спецоперации сатанисты* стали активно собирать деньги в пользу Украины. Несколько ячеек, готовивших теракты и диверсии, уже вскрыли.
Ритуальное убийство животных — это самое распространенное преступление, особенно кошек часто убивают.
Роман Силантьев
правозащитник
Нападения со стороны сатанистов* не носят массового характера, но несколько человек ежегодно погибают от их рук. Значительная часть жертв — это бомжи.
«Например, у нас поймали группу сатанистов, Трегубенко ее возглавлял. Они как минимум троих людей убили и съели в Карельских лесах», — рассказал Силантьев.
Среди сатанистов* особенно много неонацистов и коммунистов.
«Международное сатанинское движение»* сбор денег в пользу ВСУ объявило. По этой причине у нас в прошлом году нежелательной признали американскую секту «Храм сатаны». И наши сатанисты* тоже, естественно, этим занимались.
Роман Силантьев
правозащитник
Как бороться с сатанизмом
Самая эффективный способ борьбы с сатанизмом* — это запреты. Они решают значительную часть проблем, считает Силантьев. По его словам, сатанисты* кучкуются в крупных городах — в Москве и Петербурге. В последнем — особенно.
Хотя бывают и иные варианты. Была нашумевшая банда сатанистов* из Рыбинска Ярославской области, где они убивали подростков, выкапывали свежеумерших девушек и над ними надругательства совершали.
Роман Силантьев
правозащитник
В заключение он добавил, что у сатанистов* есть праздники: Вальпургиева ночь 1 мая, Хэллоуин, день рождения Адольфа Гитлера.
«Гитлер в сатанизме* очень почитаемый персонаж, ибо немало людей в честь сатаны, как они считают, убил. Сатанисты* — они не исчезнут, но жизнь их заметно сейчас усложнится. Их просто будет меньше», — резюмировал Силантьев.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.