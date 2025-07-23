Сегодня 18:49 В России впервые запретили поклонников сатаны. Чем они опасны? Правозащитник Силантьев: для сатанистов типичны теракты, диверсии и убийства 0 0 0 Фото: Thomas Frey/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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«Международное движение сатанизма»* признали экстремистским в России — такой вердикт вынес Верховный суд, удовлетворивший иск Генпрокуратуры и Минюста. Чем опасны представители движения — в материале 360.ru.

Что известно о запрете «Международного движение сатанизма» Во время заседания Верховного суда представители прокуратуры подчеркнули, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя страны, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни. «Суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и Министерства юстиции о признании „Международного движения сатанизма“* (иное наименование — „Международное движение сатанистов“*) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — заявили в инстанции.

Фото: РИА «Новости»

Реакция РПЦ Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил благодарность Верховному суду за признание движения сатанизма* экстремистским. «Хотелось бы поблагодарить судей Верховного суда, а также представителей государственной власти, которые услышали призыв святейшего патриарха», — сказал Лукьянов в комментарии РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Сатанистов мало, но они существуют В России немого последователей сатанизма*, но некоторые из них фигурировали в криминальной хронике и вполне «осязаемы для полицейских», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов «Газете. Ru». Он добавил, что признание движения экстремистским не повлечет запрета числа 666. «Число 666, если мы не берем какой-то сакральный смысл, когда оно неприменимо именно к сатанизму, а просто как число, вполне безобидное», — отметил парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасны сатанисты и сколько их в России Крупных сатанинских* организаций в России нет, рассказал 360.ru директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. «Сатанисты* — последователи мизантропической идеологии, они друг друга не любят и очень редко собираются большими группами. В идеале им надо иметь 13 человек, но даже такие группы — огромная редкость», — объяснил эксперт. Всего в России менее 50 тысяч сатанистов*. Для представителей движения типичны ритуальные убийства, теракты и диверсии. С началом спецоперации сатанисты* стали активно собирать деньги в пользу Украины. Несколько ячеек, готовивших теракты и диверсии, уже вскрыли.

Ритуальное убийство животных — это самое распространенное преступление, особенно кошек часто убивают. Роман Силантьев правозащитник

Нападения со стороны сатанистов* не носят массового характера, но несколько человек ежегодно погибают от их рук. Значительная часть жертв — это бомжи. «Например, у нас поймали группу сатанистов, Трегубенко ее возглавлял. Они как минимум троих людей убили и съели в Карельских лесах», — рассказал Силантьев.

Фото: РИА «Новости»

Среди сатанистов* особенно много неонацистов и коммунистов.

«Международное сатанинское движение»* сбор денег в пользу ВСУ объявило. По этой причине у нас в прошлом году нежелательной признали американскую секту «Храм сатаны». И наши сатанисты* тоже, естественно, этим занимались. Роман Силантьев правозащитник

Как бороться с сатанизмом Самая эффективный способ борьбы с сатанизмом* — это запреты. Они решают значительную часть проблем, считает Силантьев. По его словам, сатанисты* кучкуются в крупных городах — в Москве и Петербурге. В последнем — особенно.

Хотя бывают и иные варианты. Была нашумевшая банда сатанистов* из Рыбинска Ярославской области, где они убивали подростков, выкапывали свежеумерших девушек и над ними надругательства совершали. Роман Силантьев правозащитник

В заключение он добавил, что у сатанистов* есть праздники: Вальпургиева ночь 1 мая, Хэллоуин, день рождения Адольфа Гитлера. «Гитлер в сатанизме* очень почитаемый персонаж, ибо немало людей в честь сатаны, как они считают, убил. Сатанисты* — они не исчезнут, но жизнь их заметно сейчас усложнится. Их просто будет меньше», — резюмировал Силантьев. *Движение признано экстремистским и запрещено в России.