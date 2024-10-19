Онлайн-продажи товаров для квадроберов выросли с бешеной скоростью

РБК: продажи товаров для квадробики на маркетплейсах выросли на 4800%

С начала 2024 года на Wildberries начался бум на товары для квадроберов. В количественном выражении продажи увеличились на 4800%, а в денежном — на 4700%. Если раньше спрос на подобные вещи был ограниченным, то теперь стал массовым, сообщил РБК .

В первый раз товар с упоминанием слова «квадробинг» продали на маркетплейсе 2 января 2022 года. Это была маска для карнавала.

«Прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер», — отметили в компании.

В мае 2024 года был достигнут максимальный уровень продаж. С тех пор спрос на продукцию остается стабильно высоким. Однако сейчас подобные товары начинают покупать реже.

Ранее российские парламентарии начали работать над законопроектом по контролю за квадроберами. Как отметил депутат и артист Денис Майданов, субкультура квадроберов не приносит пользы детям и обществу. В Кремле движение квадроберов назвали «полной ерундой».