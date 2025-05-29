В Подмосковье начнут выпускать вакцину от менингококковой инфекции

В Подмосковье реализуют уникальный проект — впервые в России будет запущено производство вакцины от менингококковой инфекции. Производиться она будет по полному циклу, включая синтез субстанции. Проект осуществят в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Московской области.

Подписание документа состоялось на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Партнерство будет способствовать созданию в Подмосковье благоприятных условий для развития предпринимательства и инновационных технологий и станет значимым шагом для развития фармацевтической промышленности региона, укрепления системы здравоохранения и комплексного развития экономики Московской области.

«В рамках соглашения компания „Петровакс Фарм“ реализует первый в России проект по локализации полного цикла производства вакцины против менингококковой инфекции на действующем предприятии в подмосковном Подольске. Объем инвестиций в проект превысит три миллиарда рублей. Производственные мощности компании позволят выпускать более трех миллионов доз вакцины ежегодно. Запуск производства состоится уже в 2026 году и позволит создать 70 новых рабочих мест в регионе», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство вакцины станет настоящим прорывом в борьбе со смертельно опасным заболеванием. Выпускать препарат будут на предприятии «Петровакс Фарм» полным циклом, включая синтез субстанции.

Вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский отметил, что вспышки менингита, одним из возбудителей которого является менингококковая инфекция, характеризуются циклическим течением и возникают примерно раз в 10 лет.

«Сейчас как раз самое время начать прививать, чтобы успеть предотвратить этот пик», — подчеркнул он.

Плановые мощности уникального для страны производства «Петровакс Фарм» позволят полностью покрыть потребности отечественного рынка в вакцине, а также обеспечат возможности для экспорта продукции, в том числе в страны СНГ.

Вакцина от менингококковой инфекции зарегистрирована в Китае в 2021 году и широко используется: уже иммунизировано более трех миллионов человек. Вакцина обладает благоприятным профилем безопасности, ее можно использовать в педиатрической практике.

Сейчас новая четырехвалентная конъюгированная полисахаридная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп A, C, Y и W-135 проходит клинические исследования в России. В следующем году ожидается ее регистрация в нашей стране и запуск производства полного цикла.

Это позволит сделать иммунизацию против менингококка доступнее для россиян — цена на вакцину будет как минимум на 20% ниже уже зарегистрированного зарубежного аналога — и поможет защитить россиян от смертельно опасной инфекции.