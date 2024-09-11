В обход банков ради собственной выгоды. Как продать ипотечную квартиру по новым правилам

В Госдуме приняли законопроект, который позволяет заемщикам самостоятельно продавать заложенное в банке по ипотеке имущество. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснила, есть ли в нововведении подводные камни и будет ли оно полезным.

«Закон, который принят, позволяет заемщикам самостоятельно продавать квартиры. И на наш взгляд, это очень большой плюс, потому что в случае, если только банкам разрешено продавать заложенное имущество, для владельцев жилья это менее выгодно. Они обязаны оплатить в том числе судебные издержки», — отметила она.

Теперь, подчеркнула Перескокова, кредиторы от этой необходимости избавятся и смогут сэкономить. Она сочла возможность собственников самим продавать квартиры более выгодной: человек обратится к профессионалам рынка недвижимости и подберет сделку с подходящими условиями.

Подводных камней особо нет. Единственный момент: в этом вопросе нужно разбираться. И такие действия — продажу подобных квартир, — конечно, необходимо поручить специалисту. Точно так же, как и покупателю самостоятельно покупать квартиру из-под залога не совсем безопасно.

«Потому что у сотрудников банка, как минимум, нет навыков проведения сделок и в продаже квартир», — заключила эксперт.

Риелторы, заметила Перескокова, проведут сделку быстро. Отсутствие в цепочке специалистов банка она еще раз назвала плюсом.

Что изменилось в законе

Поправки в законопроект, которые позволяют россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке по ипотеке имущество, вступили в силу 11 сентября. Они предполагают, что вырученные от сделки средства пойдут на погашение обязательств по кредитному договору или договору займа.

Распространили новый порядок продажи жилья на тех, кто оформил ипотеку в не связанных с предпринимательством целях. Чтобы реализовать имущество самому, нужно направить заявление в кредитную организацию. Согласовывать процедуру будут в течение 10 рабочих дней, банк также рассчитает минимальную цену продаваемого объекта. Ее определяют как объем требований на день окончания срока реализации имущества.

Сумму, вырученную от сделки, зачислят на определенный залогодержателем банковский счет, а положительную разницу между ценой продажи и размером задолженности вернут заемщику.

Продать самому заложенное жилье можно было и раньше, отметило РИА «Новости», но у банка существовало больше возможностей настоять на аукционе. В итоге это приводило к более быстрой продаже, как правило, по заниженной цене.