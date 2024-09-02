Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку
Брокер Ракута: банк может дать ипотечные каникулы, если заемщику нечем платить
Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке. Но если с платежом возникли трудности, лучше любым способом связаться с банком и вместе найти решение проблемы. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал 360.ru, какими инструментами можно воспользоваться, когда нечем совершать платежи.
«Известия» на основе данных Центробанка сообщили, что просрочки по жилищным кредитам у россиян стали превышать 90 дней. За первые пять месяцев 2024 года объем таких ссуд вырос на 16%.
Ракута призвал не игнорировать кредитные организации, если нечем платить. По его словам, банки заинтересованы в том, чтобы заемщики решали вопросы с выплатами, иначе просроченные платежи негативно скажутся на кредитной истории.
При этом есть возможность обезопасить себя в случае нехватки средств на погашение долга. В первую очередь можно рассмотреть программу ипотечных каникул.
Если заемщик потерял работу, то необходимо предоставить приказ об увольнении и заявление о предоставлении ипотечных каникул. Банк рассмотрит их, в большинстве случаев принимает положительное решение.
Дмитрий Ракута
Заемщик получает ипотечные каникулы, в рамках которых за полгода можно решить тот или иной вопрос. Но надо понимать, что банк просто так не простит человеку шесть месяцев без платежей. В таком случае кредитная организация увеличивает общий срок ипотеки.
Также, как заметил брокер, можно рассмотреть меру по реструктуризации кредита.
«Если у человека несколько кредитов, можно объединить их в один через реструктуризацию или рефинансирование. По всем ипотечным продуктам сделать единую ставку и платить единым платежом и за квартиру, и потребительский, и другие кредиты», — пояснил эксперт по недвижимости.
Если финансовая ситуация шаткая, ипотечную квартиру можно сдавать. В таком случае заемщику следует переехать в жилье с меньшей площадью или в более удаленный район. А деньги со сдачи квартиры отправлять на погашение ипотеки.
Ипотечную квартиру также можно продать.
«С 11 сентября вступают в силу новые правила, по которым заемщик может продать квартиру по той цене, которую сам считает нужной, а не которую назначает банк, чтобы забрать свой долг», — подчеркнул Ракута.
Он добавил, что сейчас банки заинтересованы в том, чтобы помочь или скорректировать условия, в которых оказался заемщик. Поэтому стоит общаться с представителями кредитной организации и вместе искать пути решения.