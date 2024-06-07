«В начале пути всегда сложно». «Доброшрифт» придет в дружественные России страны
Соавтор «Доброшрифта» Приказчикова: проект выведут в дружественные РФ страны
В этом году на ПМЭФ появился стенд проекта «Доброшрифт», помогающего пациентам с ДЦП. Здесь представили коллекцию продукции, и она вызывает большой интерес, рассказала в интервью 360.ru гендиректор фонда «Подарок ангелу», соавтор проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова.
«Итоги пока рано подводить, у нас завтра еще два подписания. Мы представляем коллекцию нашей продукции, продажи рекордные, а завтра, может быть, еще больше, все будут уезжать, покупать что-то на память, а наши сувениры необычные, все средства при этом идут на счет фонда и на помощь детям с ДЦП», — подчеркнула она.
При выходе на те или иные площадки и мероприятия команда проекта всегда заранее прорабатывает варианты возможных партнерств, уже выстроена определенная механика.
ПМЭФ — одна из самых крупных площадок, для нее также разработали определенный план действий, и, по оценке Приказчиковой, он смог оправдать себя.
В целом работать в сфере благотворительности в России достаточно сложно, отметила она. Связано это в том числе с отсутствием отдельного института благотворительности, наличия специального профильного образования.
Все сюда приходят по разным причинам, и мы сами занимаемся нужным образованием и объясняем, почему это важно. В начале пути всегда сложно, но мы очень долго думали, когда начинали «Доброшрифт», о том, как привлечь внимание к проблеме, ведь дети с таким диагнозом живут всю жизнь, нет хеппи-энда, и мы думали, как об этом рассказать.
Анастасия Приказчикова
гендиректор фонда «Подарок ангелу»
Идея пришла после письма матери одного из подопечных фонда. В конце этого послания было написано «Спасибо» красным цветом, буквы были неровные. Мать ребенка пояснила, что это привет от сына: чтобы написать слово, ему потребовался целый час, и он очень старался. И это легко в основу социальной кампании.
«Сейчас уже проще рассказывать о проблеме, но работы много впереди. Мы хотим вывести „Доброшрифт“ в дружественные России страны, в том числе арабские, чтобы там тоже был этот проект как очень удобный инструменты для вовлечения в проблему людей и бизнеса», — добавила собеседница 360.ru
Сейчас спрос на продукцию «Доброшрифта» вырос за счет информированности людей о проекте, о проблемах людей с диагнозом ДЦП, поясняет Приказчикова. Но важно продолжать информирование дальше, чтобы проект становился более известным и ему доверяли.
Поддержку своим подопечным фонд оказывает в основном адресно, но есть и проектная помощь. В этом году, в частности, планируется запустить сервис техических средств реабилитации для маломобильных людей по всей стране — чтобы они могли получать коляски, костыли через приложение, не покупая их, а беря в аренду. Для фондов эта аренда будет некоммерческая