«В начале пути всегда сложно». «Доброшрифт» придет в дружественные России страны

В этом году на ПМЭФ появился стенд проекта «Доброшрифт», помогающего пациентам с ДЦП. Здесь представили коллекцию продукции, и она вызывает большой интерес, рассказала в интервью 360.ru гендиректор фонда «Подарок ангелу», соавтор проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова.

«Итоги пока рано подводить, у нас завтра еще два подписания. Мы представляем коллекцию нашей продукции, продажи рекордные, а завтра, может быть, еще больше, все будут уезжать, покупать что-то на память, а наши сувениры необычные, все средства при этом идут на счет фонда и на помощь детям с ДЦП», — подчеркнула она.

При выходе на те или иные площадки и мероприятия команда проекта всегда заранее прорабатывает варианты возможных партнерств, уже выстроена определенная механика.

ПМЭФ — одна из самых крупных площадок, для нее также разработали определенный план действий, и, по оценке Приказчиковой, он смог оправдать себя.

В целом работать в сфере благотворительности в России достаточно сложно, отметила она. Связано это в том числе с отсутствием отдельного института благотворительности, наличия специального профильного образования.