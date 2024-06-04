Сегодня 17:28 В квартирах под +35. Жильцы элитного ЖК в Москве пожаловались на невыносимую жару Жильцы элитного ЖК в Москве пожаловались на 35-градусную жару в квартирах 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

Общество

Москва

Неисправная система кондиционирования в элитном ЖК в Москве довела жильцов до жалоб в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Температура в квартирах доходит до +35 градусов, жить в таких условиях тяжело — уже были случаи, когда люди теряли сознание.

Сделали жизнь невыносимой Бороться с жарой пытаются в жилищном комплексе Capital Towers. Расположен этот ЖК в районе Москва-Сити. «Застройщик установил неработающие чиллеры и конвекторы, которые работают хуже вентилятора, на максимальной скорости охлаждения в помещении +35 градусов, не ниже», — подчеркнул один из местных жителей в беседе с 360.ru. Другая жительница дома, Татьяна, отметила, что у некоторых соседей жара в квартирах достигала +35,5 и даже +37 градусов. Люди, по ее словам, обращались в диспетчерскую, вызывали инженеров, подрядчиков, сотрудников управляющей компании, представителей застройщика. Но все эти усилия никакого результата не дали.

Фото: Телеканал «360»

«Каждый начинает валить вину на другого, что это одни прокладывали линию, а другие ставили конвекторы и так далее. Но нам от этого не легче, ситуация складывается таким образом, что это просто опасно для жизни и здоровья детей, пожилых людей», — возмутилась собеседница 360.ru. Сразу проверить систему не дали Татьяна отметила, что жильцы и так закрывают глаза на очень многие вещи: и что дом сдали позже изначально обозначенного срока, и что внутри еще не доделаны некоторые работы. Отдельно она обратила внимание, что проверить работу систем кондиционирования на этапе приемки квартиры не дали. «Когда была приемка, мы принимали квартиру с экспертом, но систему кондиционирования нам проверить не дали, сказали: только после ремонта. А потом мы попросили дисплеи, нам прислали электриков, установили приборы. Но на этапе выдачи ключей мы это проверить не могли», — пояснила женщина. Жильцы, по ее словам, и писали коллективные жалобы, и пытались обращаться в разные инстанции индивидуально. Люди действительно страдают, подчеркнула она.

Фото: Unsplash

Одна из соседок Татьяны вынуждена вставать в три часа ночи и уезжать из дома, потому что после находиться в квартире просто невыносимо, а работа удаленная. В итоге выходом стал только коворкинг — но ведь это дополнительная трата средств. «В обморок падали — женщина в возрасте. Она ждала строителей в квартире, уйти не могла, а они задерживались. Ей стало плохо. Она спустилась на первый этаж, и вот давление поднялось», — поделилась Татьяна. При этом спасаться от жары, открывая окна, — не вариант, поскольку это небоскреб со встроенной системой конвекторов. Что будет дальше — непонятно, но очевидно, что зимой жильцам тоже придется несладко, не исключила женщина. Причем устанавливать кондиционер внутри квартиры тоже нельзя в силу особенностей здания. «Обратились к застройщику, в УК, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Потом пойдем в прокуратуру», — заключила Татьяна. «Без ветра — +35, с ветром дом скрипит» В общедомовом чате в ситуации также винят застройщика — компания, по мнению жильцов, нарушила технологии, по итогу людям приходится жить в невыносимых условиях. Один из жителей обратил внимание, что при включенной хладоподаче на теневой стороне квартиру удалось охладить максимум до +25. «Это на всю катушку вентиляторы и температура на термостате 5 градусов!. Жить при +25 и шумящих на всю катушку вентиляторах невозможно — это не кондиционирование! А на солнечной стороне у людей +37», — возмутился он. Еще один мужчина отметил, что проблему пытались решить несколько дней назад, но безрезультатно. «Комиссия всю субботу пыталась что-то сделать, но бесполезно — жара сегодня +35», — пожаловался он. «Нет ветра — +35. Есть ветер — дом скрипит, +25 с работающим на всю мощность кондеем — это уже норма?» — поинтересовался другой участник обсуждения. Какую позицию занимает застройщик — пока неясно, 360.ru направил запрос в компанию, но на момент написания материала оперативно получить комментарий не удалось.