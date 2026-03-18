Из 30 осколков. В Челнах врачи восстановили девушке лицо после тяжелейших травм

В Челнах медики восстановили девушке лицо из осколков после серьезной травмы

Медики городской больницы № 5 Набережных Челнов провели сложнейшую операцию, собрав лицевые кости девушки из 30 частей. Об этом сообщила пресс-служба Горздрава.

3D-модель черепа и титановые пластины

Девушку доставили на скорой поздним вечером в тяжелом состоянии. Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Баин Демкин, ей сразу остановили кровь и зашили открытые раны на лице, после чего провели необходимую диагностику.

«Мы столкнулись с ужасными последствиями избиения: совершенно плоская и подвижная средняя зона лица, западение правого глаза в верхнечелюстную пазуху, повреждения рта и подбородка с нарастающим отеком, перелом лобной кости, повреждение зубочелюстной системы с переломом и с вдавливанием верхней челюсти внутрь ротовой полости, переломы скуловых костей, носа», — объяснил челюстно-лицевой хирург.

В итоге собрали консилиум с участием экстренного ЛОРа. Решили делать симультанную операцию, для которой срочно требовалась 3D-модель черепа со всеми осколками, чтобы изготовить индивидуальные титановые пластины. Клиника Dental Forte откликнулась на просьбу — зубной техник сделал и модель, и пластины.