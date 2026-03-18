Из 30 осколков. В Челнах врачи восстановили девушке лицо после тяжелейших травм
Медики городской больницы № 5 Набережных Челнов провели сложнейшую операцию, собрав лицевые кости девушки из 30 частей. Об этом сообщила пресс-служба Горздрава.
3D-модель черепа и титановые пластины
Девушку доставили на скорой поздним вечером в тяжелом состоянии. Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Баин Демкин, ей сразу остановили кровь и зашили открытые раны на лице, после чего провели необходимую диагностику.
«Мы столкнулись с ужасными последствиями избиения: совершенно плоская и подвижная средняя зона лица, западение правого глаза в верхнечелюстную пазуху, повреждения рта и подбородка с нарастающим отеком, перелом лобной кости, повреждение зубочелюстной системы с переломом и с вдавливанием верхней челюсти внутрь ротовой полости, переломы скуловых костей, носа», — объяснил челюстно-лицевой хирург.
В итоге собрали консилиум с участием экстренного ЛОРа. Решили делать симультанную операцию, для которой срочно требовалась 3D-модель черепа со всеми осколками, чтобы изготовить индивидуальные титановые пластины. Клиника Dental Forte откликнулась на просьбу — зубной техник сделал и модель, и пластины.
Уникальная операция
Медикам предстояло непростое дело: собрать множество фрагментов, закрепить кости несколькими персонально изготовленными пластинами и полностью обездвижить среднюю часть лица, чтобы переломы правильно срослись.
По словам Демкина, операция продолжалась пять часов. Чтобы в будущем сохранилась возможность сделать пластику, пластины устанавливали через минимальные разрезы в зонах ранений. Также важно, что обошли тройничный нерв, от которого зависит чувствительность.
Пациентке провели септопластику и частично восстановили форму носа, вернув полноценное дыхание. Сейчас девушка проходит реабилитацию в физиотерапевтическом отделении под наблюдением врачей.
Пациентка поблагодарила врачей и медперсонал не только за спасение, но и за ту заботу и внимание, которыми ее окружили. После пережитого было особенно тяжело — на ее глазах убили мужа, а ее саму жестоко избили.