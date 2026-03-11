Пациентку с опухолью размером 23 сантиметра спасли в МОНИИАГ

Фото: Операционная с новейшим медицинским оборудованием в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

В области матки располагалось образование размером 23 сантиметра, а возле мочевого пузыря — 15 сантиметров. Кроме того, у пациентки была увеличена селезенка и возникли изменения в поджелудочной железе. Онколог не подтвердил злокачественность опухолей.

В связи с врожденными аномалиями развития и на фоне реконструктивной операции, перенесенной в детстве, анатомия женщины отличалась от нормальной. Ранее врачи советовали ей пожизненно принимать лекарства, но последние 30 лет она этого не делала.