Пациентку с опухолью размером 23 сантиметра спасли в МОНИИАГ
Врачи Одинцовской больницы спасли 59-летнюю женщину с двумя крупными образованиями в малом тазу. Пациентка жаловалась на увеличение живота.
В области матки располагалось образование размером 23 сантиметра, а возле мочевого пузыря — 15 сантиметров. Кроме того, у пациентки была увеличена селезенка и возникли изменения в поджелудочной железе. Онколог не подтвердил злокачественность опухолей.
В связи с врожденными аномалиями развития и на фоне реконструктивной операции, перенесенной в детстве, анатомия женщины отличалась от нормальной. Ранее врачи советовали ей пожизненно принимать лекарства, но последние 30 лет она этого не делала.
Пациентку для лечения перевели в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.
«Женщине требовалось срочное хирургическое удаление образований. Вся брюшная полость была заполнена телом матки, увеличенной до размеров условной доношенной беременности. Принимая во внимание нетипичную анатомию, высокий риск травматизации близлежащих органов, невозможность установки мочевого катетера в мочевой пузырь, было решено произвести надвлагалищную ампутацию матки с придатками с обеих сторон», — пояснил руководитель отделения оперативной гинекологии института Александр Попов.
Вмешательство прошло успешно. На шестые сутки пациентку выписали.