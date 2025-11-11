Сегодня 16:36 «Уже совсем шизофрения»: как пенсионерка отбирает жилье у бойца СВО в Смоленске Миронов, Свищев и Бессараб призвали защищать россиян при покупке жилья 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

Пенсионеры

Мошенничество

Недвижимость

Деньги

Очередная история с продажей квартиры и попыткой забрать ее из-за влияния мошенников произошла в Смоленске. Недвижимость у пожилой женщины купил боец СВО, начал делать ремонт, но через полгода продавщица неожиданно осознала, что ее обманули, и захотела откатить сделку. С учетом того, что суды практически всегда в таких делах встают на сторону пенсионерок, казалось, что исход предрешен. Но участник спецоперации решил так просто не сдаваться и подал встречный иск к смолянке.

«Эта порочная практика должна где-то остановиться» О ситуации, в которую попал участник спеоперации, рассказал в своем Telegram-канале основатель школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» и популярный блогер Александр Картавых. Там же он выложил несколько скринов заявления в смоленский СКР и тезисно изложил суть случившегося. Дмитрий — так зовут пострадавшего покупателя — полтора года назад купил квартиру у пожилой женщины из Смоленска (1946 года рождения).

В процессе, как говорится, ничего не предвещало беды, как и последующие шесть месяцев. И только спустя полгода пенсионерка решила, что ее обманули мошенники.

Фото: Медиасток.рф

«Где-то в это же время рядом с ней появляется некий молодой человек, родом с Украины. И она подает в суд на Дмитрия, требуя вернуть ей жилплощать. А деньги, естественно, украли злобные [украинские мошенники] до последнего рубля», — пояснил Картавых.

Но разрешить вопрос смолянке быстро не удалось. Из-за того, что Дмитрий находится в зоне боевых действий, гражданский иск о расторжении сделки пока заморозили. Однако, как показывает практика, перспективы по нему могут лишь удручать.

Скорее всего, Дмитрий просто вернется с войны и потеряет квартиру, купленную и ремонтируемую с боевых денег. <…> История дикая сама по себе. Пенсионерки, конечно, социальный слой привилегированный, и надо их, наверное, пожалеть. Но при чем тут покупатель квартиры — понять совершенно невозможно. Александр Картавых

«Эта порочная практика должна где-то остановится. Должна быть граница, которую [пожилые] скамеры не смогут с ходу форсировать. И во время специальной военной операции это, я полагаю, должны быть участники СВО, коих непозволительно пытаться ограбить прямо во время выполнения воинского долга. Это уже совсем какая-то шизофрения», — отрезал блогер. По итогу Дмитрий 6 ноября подал заявление в СК по статье «Мошенничество». Теперь уже в рамках этого процесса, по словам Картавых, правоохранители будут выяснять, как было на самом деле.

Интересно В пресс-службе Следственного комитета уже подтвердили, что проводят проверку по факту возможного мошенничества. О том, как идет процесс, сегодня поручил отчитаться председатель СК Александр Бастрыкин. В пресс-службе Следственного комитета уже подтвердили, что проводят проверку по факту возможного мошенничества. О том, как идет процесс, сегодня поручил отчитаться председатель СК Александр Бастрыкин.

Как прекратить мошенничество с квартирами? Свою поддержку Дмитрию накануне выразили авторы нескольких крупных каналов, военблогеры и общественники, в том числе депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Фото: Медиасток.рф

«Вчера возник вопрос: а что делать, чтобы прекратить мошенничество с квартирами? А ничего. Просто начать соблюдать законы Российской Федерации. Гражданский кодекс прежде всего», — указал он.

Если вменяемый человек, который не состоит на учете, который не лечится от психических заболеваний (и во время сделки по продаже предоставил справку от психиатра), продал квартиру, то он несет полную ответственность за свои действия. И все. Продал — значит, продал. Андрей Медведев

Применять принцип «жалко обманутую бабушку», по мнению Медведева, просто противозаконно. В заключение он задался вопросом: что будет, если покупатель, тоже после сделки, будет немедленно бежать в полицию и писать встречное заявление, что купить квартиру у пенсионерки его заставили телефонные мошенники, как тогда будут поступать суды и силовые структуры? «А? Как вам такой вариант? А он вполне реален. А вся нынешняя ситуация показывает, что закон или работает и он один для всех, или его просто нет и начинается хаос», — предупредил депутат.

Фото: Медиасток.рф

Пока судебная практика действительно обстоит так, что суды встают на сторону продавцов, которые доказывают, что реализовали свое жилье под влиянием мошенников, констатировала в беседе с 360.ru юрист по недвижимости Елена Кульпина. Что касается иска Дмитрия, то, по ее словам, после проверки, скорее всего, окажется, что на женщину действительно могли повлиять упомянутые третьи лица. Но это, впрочем, никак не отнимает у бойца права потребовать проверить действия пенсионерки.

«Будет проводиться проверка, и если в судебном порядке будет оспариваться эта сделка, то нужно будет смотреть, какие обстоятельства, какие доказательства. Обычно по таким делам проводят психолого-психиатрические экспертизы. И судебные эксперты устанавливают, был ли продавец введен в заблуждение», — добавила Кульпина.

Если эксперты установят, что действительно бабушка действовала не по своей воле, а находилась под влиянием мошенника, то, к сожалению, такие сделки сейчас отменяются. Елена Кульпина

Когда Госдума займется борьбой с лохотроном с жильем Историю Дмитрия прокомментировал 360.ru и депутат Сергей Миронов. Парламентарий согласился, что сейчас проблема защиты прав добросовестных приобретателей недвижимости крайне обострилась. «У людей отбирают квартиры, за которые они честно заплатили! Причем под ударом оказываются и участники СВО, которые хотят улучшить свои жилищные условия за счет выплат, которые они заслужили потом и кровью. Это совершенно недопустимо!» — возмутился лидер «Справедливой России».

Фото: Медиасток.рф

По оценке политика, на фоне роста подобных дел и скандалов становится возможным говорить, что либо в законодательстве есть пробелы, которые важно устранить, либо имеет место некомпетентность судей. Так или иначе, и то и другое грозит коллапсом на рынке недвижимости и в целом представляет угрозу институту частной собственности в стране, убежден он.

Недавно я обратился к председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой предоставить данные правоприменительной практики по сделкам с недвижимостью и анализ решений органов судебной власти. Также я прошу взять на особый контроль дела с участием ветеранов СВО. Сергей Миронов

Кроме того, письмо на эту тему Миронов вместе с депутатом Яной Лантратовой ранее направляли премьеру Михаилу Мишустину.

В нем они предложили ввести обязательный расчет через эскроу-счет при продаже единственного жилья, чтобы защитить от мошенников граждан, особенно пожилых и социально уязвимых.

Фото: РИА «Новости»

«Средства покупателя после регистрации перехода права собственности будут замораживаться на двое суток или больший срок при необходимости. В этот период продавец сможет аннулировать сделку, если он был под давлением, а банки и правоохранительные органы — проверить сигналы о мошенничестве», — добавил он. Раскрытие денег при этом будет возможно только по истечении срока или по совместному заявлению сторон с нотариальным подтверждением.

В ближайшее время мы внесем в Думу соответствующий законопроект, который позволит снизить риски хищений и повысить безопасность сделок. Добавлю, что для ветеранов СВО можно ввести страхование сделок (страхование титула) со стороны государства в качестве дополнительной меры защиты. Сергей Миронов

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в комментарии 360.ru также сообщил о формировании рабочей группы с участием экспертов, адвокатского сообщества и депутатов «для формирования надежного заслона этому беспределу». Ситуация, когда честный человек, купивший машину, квартиру или даже велосипед, может в одночасье лишиться своего имущества из-за мошеннической схемы, по его мнению, буквально подрывает основы доверия в экономике. «Люди стали бояться совершать покупки у частных лиц, что наносит удар по гражданскому обороту в целом. Поправки в действующее законодательство и письмо в правительство с просьбой об оперативной поддержке уже готовы», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб разделила мнение коллег по нижней палате о том, что истории, когда люди лишаются своих квартир, купленных на деньги, которые либо взяли в кредит, либо копили полжизни, надо как-то прекращать. «Потому что все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что добросовестный приобретатель квартиры теряет единственное жилье под предлогами, что до него в цепочке кто-то был недобросовестным», — возмутилась она в беседе с 360.ru.

Тут же депутат согласилась с тем, что в некоторых случаях человек, который решил продать квартиру, действительно может страдать от каких-то проблем психологического характера и даже через полгода осознать, что зря продал квартиру.

Фото: Медиасток.рф

«Но почему, например, военнослужащий, участник СВО должен страдать? Раньше как-то у нас суды с этим достаточно спокойно разбирались, при той же законодательной повестке и при тех же законодательных нормах. Теперь, как ни странно, суды стали разбираться с этим вопросом вот таким образом», — заметила Бессараб. По мнению парламентария, этим вопросом надо заняться Верховному суду, потому сейчас есть уже немало решений нижестоящих судебных инстанций, которые непонятны россиянам и возмущают их. «Повторюсь, раньше при той же системе законодательной и судебной таких решений было гораздо меньше», — заключила депутат.