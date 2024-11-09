Сегодня 16:48 Детское увлечение, за которое ненавидят. Почему вокруг квадроберов столько шума? Зая Энимал: за выгул детей-квадроберов на поводках нужно штрафовать родителей 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Увлечение российских детей квадробингом продолжает волновать общество. Копирующие поведение животных школьники некоторых пугают, других забавляют. В интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой свои позиции по отношению к квадроберам высказали артистка и блогер Зая Энимал (Юлия Головина) и внесший на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете пропаганды квадробинга зампред думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов. В ходе высказывания своих аргументов оппоненты нашли точки соприкосновения.

Преувеличенный страх перед квадроберами

Зая Энимал рассказала, что начала выступать в маске с заячьими ушами еще до появления квадробинга. Но теперь позиционирует себя как непосредственного участника субкультуры — после скандала с артисткой Мией Бойко, оскорбившей школьницу-квадробера. «Меня это зацепило до такой степени, что я почувствовала себя этой девочкой, которая стоит на сцене, которую обижают, которой плохо. Потом я услышала, что теперь она не выходит из дома, на не нее нападают одноклассники. <…> И я решила ее поддержать», — рассказала артистка. Она добавила, что создала специальное сообщество для квадроберов, которые столкнулись с хейтом и непониманием. По ее словам, участники субкультуры не ходят в туалет в лотки и не едят из мисок, как считают многие. Детям просто нравится копировать поведение животных, и ничего страшного в этом нет. «Я психолог по образованию и работаю по профессии. Поэтому у меня есть все инструменты, чтобы что-то сделать», — добавила Зая Энимал.

Фото: Телеканал «360»

Артистка подчеркнула, что причина ненависти к квадроберам абсолютно раздута. Из-за публикации в социальных сетях пары роликов, на которых родители вели детей на поводках, многие посчитали, что так ведут себя все представители новой субкультуры.

Родители не должны это делать, и не нужно это приписывать квадроберам. Они прямо говорят, что не едят кошачий корм, не ходят на поводках и не пользуются лотками. Зая Энимал артистка и блогер

Такие явления были и раньше, если вспомнить эмо и готов. Только вместо полностью черной одежды или с розовыми полосками современные дети просто мяукают на камеру и носят маски.

Андрей Свинцов заявил, что, если потакать детям и подросткам, которые увлечены квадробингом, они продолжат издавать похожие на лай и мяуканье звуки во взрослом возрасте.

Это полная деградация человеческого общества. Мы наблюдаем это в Европе, где проводится огромное количество гей*-парадов, где представлены субкультуры фурри и квадробинг. Все это замешивается в единый клубок и преподносится как новая нормальность. Андрей Свинцов депутат Госдумы

Свинцов добавил, что, если дети ведут себя подобным образом дома, это не так страшно. Если же увлечение перерастет в образ жизни, это несет прямую угрозу государству.

Фото: Телеканал «360»

Зая Энимал парировала, что выгуливающих детей на поводке родителей надо штрафовать, а не наказывать ребенка, которому просто нравится носить кошачью маску.

Когда говорят, что ребенок ест кошачий корм, это уже перебор. Но если даже такое произойдет и появится в социальных сетях, то, пожалуйста, штрафуйте родителей, проводите разъяснительные работы. Нужно объяснять, что такое настоящий квадробинг и почему он не несет ничего плохого. Зая Энимал

Блогер добавила, что именно для этого создала сообщество, где рассказывает детям, как себя вести, если их интересует квадробинг, что не нужно прыгать с деревьев и кусать людей. Это необходимо разъяснять, потому что пара любителей представляет всех участников субкультуры в негативном свете. «Квадроберы — это тебе нравится конкретный заяц, кот, пес, обычные животные, и ты просто наследуешь, то есть надеваешь маску, для того чтобы почувствовать себя котом. Не у всех же фантазия такая богатая. <…> Но здесь очень четко все понимают, что, если ты надеваешь маску, котом не становишься», — объяснила певица главное заблуждение насчет субкультуры.

Не запрещать, а защищать?

Артистка добавила, что детям со здоровой психикой увлечение ничем не грозит, а вот ненависть со стороны хейтеров несет большую опасность. По словам девушки, она получает большое количество сообщений от школьников, которые жалуются на угрозы со стороны взрослых.

Написал один, ему где-то под 30 лет, под фото ребенка-квадробера, что, если встретит эту девочку, станет бить ее ногами. По сути, он говорит о том, что любой ребенок в маске или с котом на футболке вызовет у него ненависть. Это ненормально. Зая Энимал

Вместо запретов, заметила Зая Энимал, государство должно встать на защиту детей и поддержать их, чтобы все вокруг поняли, что квадроберы — такие же люди, как и все остальные. Это всего лишь субкультура, которая дарит положительные эмоции. Запрещать ее поздно, потому что она получила большое распространение. Депутат Свинцов не согласился с этой позицией. Он настаивает на том, что в дальнейшем увлеченные квадробингом дети полностью начнут ассоциировать себя с животными и потребуют такого же к себе отношения.

«Дети, в принципе, не разбираются, что деструктивное, что нет. А тут получается абсолютно безобидная какая-то конструкция. Маленькие дети, маленькие кошки, собаки — все вперемешку. Но если это системно насаждать нашему обществу, особенно молодежи, то это может привести к серьезным последствиям», — пояснил он.

Зая Энимал предложила вспомнить прошлые субкультуры, которыми увлекались молодые люди раньше. Эмо и готы перестали быть массовыми, но некоторые до сих пор сохранили свои увлечения. «Точно так же с этой субкультурой. Она уже есть. Поздно пытаться останавливать, ее нужно возглавить», — подытожила она. *Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.