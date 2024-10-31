Вам тут не рады. Насколько законно запрещать квадроберам ходить в рестораны

Рестораны и кафе в разных городах России начинают запрещать квадроберам переступать порог заведения. Депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Сергей Колунов рассказал 360.ru, что это право предприятия, ведущего свою хозяйственную деятельность, кого-то не пустить.

«Мы не можем, и это неправильно, запрещать людям посещать заведение, если они не нарушают правила того или иного предприятия», — отметил он.

Но если они приходят пьяными или в таком виде, что другие посетители пугаются, заведение действительно может пойти на подобный шаг.

«На сегодняшний день у нас идет работа в Госдуме именно не по квадроберам, а вообще всем направлениям, которые деструктивно влияют на развитие молодых людей, ведь проблема квадроберов даже не в самом направлении, а в тех же родителях, которые используют это для личностного какого-то пиара», — подчеркнул Колунов.

Депутат привел в пример ролики, где взрослые выгуливают на поводке пятилетних детей. По мнению Колунова, вряд ли ребенок сам просил родителя снять видео.

Ранее основатель бренда «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал, что квадроберы действительно пугают посетителей и официантов, не понимающих, как с ними работать. Кроме того, они нарушают правила санитарии.