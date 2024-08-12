Сегодня 22:31 В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости? Ведущая 360.ru Малашенко: вряд ли стоит популяризировать ранние браки 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила принять свод законов, которые сделают жизнь одиноких россиян невыгодной с финансовой стороны. По ее мнению, это сократит число разводов, укрепит институт семьи, а значит, положительно скажется и на рождаемости.

Но зависит ли демография от давления на тех, кто хочет жить один? Буцкая сообщила, что в прошлом году количество разводов превысило количество браков на 3%. Причем зачастую супруги разводятся фиктивно, чтобы получать пособие на детей. Если у матери доход минимальный или вовсе отсутствует, то у нее повышенная поддержка от государства. При этом семья живет вместе, а алименты отец не платит. Депутат заявила, что теперь при назначении пособия в нем учтут и сумму алиментов, которые назначил суд. Таким образом, разводиться станет невыгодно.

Фото: Pxhere

Но как это поможет сохранить семью, если она реально распадается? И надо ли? Ответа нет. Это раз. Во-вторых, Буцкая говорит, что нынешняя молодежь до боли прагматична и все считает. Поэтому, если ипотеку берет парень, который хочет пожить для себя, он получит ставку в 20% годовых. А если тот же парень женится и обзаведется детьми, то ставка будет уже 6%. И это заставит молодых людей быстрее создавать семьи.

Вот только если наша молодежь действительно прагматична, эффект будет, скорее, обратный.

Тот же одинокий парень берет ипотеку для будущей семьи. Потому что пока не обременен обязанностями, он готов вкладываться в создание материального фундамента. Если ставка останется на уровне 20%, вряд ли он потянет такой кредит, поэтому будет либо снимать, либо жить с родителями. А значит, отложит вопрос создания семьи на неопределенный срок.

Ипотека для семей с детьми, безусловно, выгодна, но актуальна только при расширении жилплощади.

Допустим, когда у молодых уже было свое жилье, но с рождением второго или третьего ребенка они решили купить квартиру побольше. Тогда в качестве первоначального взноса они могут использовать и деньги, вырученные от продажи старой квартиры, и материнский капитал. Ставка выгодная, и ежемесячный платеж вполне реальный.

Фото: Pxhere

Но как быть с теми, кому негде жить? По логике наших депутатов, молодые люди должны озаботиться вопросом жилья не до, а после свадьбы. Причем года эдак через два-три. Потому что ту же семейную ипотеку можно получить, когда у супругов двое или больше детей. Считаем. Даже если жена забеременеет сразу после свадьбы, восстановится и тут же забеременеет снова, то до рождения второго ребенка пройдет минимум полтора года. И никто не гарантирует, что события будут развиваться именно по ускоренному сценарию.

А где будет жить молодая семья все это время, судя по всему, никого не интересует. Поэтому и в загс нынешняя молодежь не спешит.

Еще Буцкая говорила о студенческих семьях. Она предложила переводить молодых родителей на бесплатную форму обучения, если у них рождается ребенок. Но эта льгота и вовсе бесполезна.

Фото: Pxhere

Молодой отец, скорее всего, будет вынужден бросить учебу, чтобы содержать семью. В лучшем случае — переведется на заочное. Мать, вероятно, возьмет академический отпуск, после декрета выйдет на работу, а образование опять-таки получит заочно. Комнаты матери и ребенка, которые с этого года появятся в университетах, возможно, и облегчат жизнь, но никак не решат проблемы молодой семьи.

Да и надо ли вообще популяризировать ранние браки? Или все-таки молодые люди должны получить образование, состояться, найти своего человека и принять взвешенное и взрослое решение о создании семьи?

А наличие своего жилья, пусть в ипотеку, но под адекватный процент, только подтолкнет их к такому важному шагу. Вот тогда разводов действительно станет меньше, семьи крепче, а детей — больше.