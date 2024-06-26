Депутат Буцкая заявила, что увеличение госпошлины за расторжение брака может снизить число фиктивных разводов

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с изданием «Москва 24» прокомментировала инициативу Минфина РФ увеличить размер пошлины за расторжение брака почти в восемь раз — с 650 до 5000 рублей.

По словам парламентария, такая мера позволит снизить в России число фиктивных разводов. Буцкая отметила, что выросло число фиктивных разводов.

«Это когда семьи с детьми разводятся, чтобы получать какие-то выплаты и льготы, но при этом бывшие супруги продолжают жить вместе», — сказала она и выразила надежду, что с повышением госпошлины получится сократить это число.

При этом Буцкая заметила, что сумма в 5000 рублей может быть достаточно большой для тех, кто действительно хочет развестись.

Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Послабления или ужесточения? Как изменятся правила постановки автомобиля на учет

«Иначе станут пить больше». Что будет с ценами на крепкие спиртные напитки

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте