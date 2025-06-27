«Умышленно убивают русских». Депутаты объявили войну спаивающим россиян алкомаркетам
Депутат ГД Свинцов: владельцы алкомаркетов умышленно спаивают людей
Депутаты собрались запретить алкомаркеты в жилых домах. Предложение внесли сразу пять парламентских фракций. Какие магазины попадут под запрет и какие цели преследуют чиновники, а также какие лазейки могут использовать алкоточки — в материале 360.ru.
Алкомаркетом будет считаться торговая точка, в которой более 50% выручки за квартал приходится на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Такие объекты предлагается размещать не ближе 100 метров от жилых домов, детских садов, школ, вузов, больниц и спортивных объектов. В плотной застройке и парковых зонах под ограничения попадут практически все алкомагазины.
Приучают детей и подростков
По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, близкое расположение подобных торговых точек негативно влияет и на взрослых, и на детей.
В беседе с ведущей Региной Ореховой на стриме 360.ru депутат назвал преступниками тех, кто создает алкомаркеты и привлекает туда детей низкими ценами на игрушки и сладости.
«Они привлекают туда маленьких детей, продавая там какие-то маленькие игрушки, шоколадки дешевле себестоимости для того, чтобы с самого раннего возраста, с пяти-шести лет, приучать детей, потом молодежь, подростков, ходить в алкомаркеты. Эти люди, которые создают алкомаркеты, которые создают такую пропаганду, такой маркетинг, — это самые настоящие преступники, и мы с ними будем бороться», — подчеркнул Свинцов.
Россияне теряют здоровье и раньше умирают
Ранее Вологодская область приняла региональный закон, который разрешает приобретать алкоголь в будни лишь с 12:00 до 14:00. Запрет алкомаркетов в жилых домах депутат Госдумы назвал «новым подходом» к этой проблеме.
«Мы говорим, что те магазины, которые считаются алкомаркетами, то есть, грубо говоря, их владельцы, их директора, — это те люди, которые умышленно спаивают людей. Если человек заболевает алкогольной зависимостью, то он теряет здоровье и, как правило, раньше умирает. То есть, эти люди умышленно убивают русских», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Откроют псевдокафешки
Председатель комитета Московской областной думы по потребительскому рынку Сергей Корселян считает, что владельцы аломаркетов могут пойти на хитрость и перепрофилировать свой бизнес.
«Нам поступают с мест сигналы о том, что эти площади, которые будут освобождаться 1 сентября, могут занять псевдокафе. Псевдокафе — это когда под видом работы места общественного питания, по сути, оказывается розничная продажа алкоголя», — рассказал Корселян.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с 360.ru предположил, что законопроект не найдет поддержки среди парламентариев. Проблемой станет идея о размещении точек продажи спиртного как минимум в 100 метрах от жилых домов: под ограничения для алкомаркетов попадает весь город, считает Шапкин.