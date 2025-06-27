«Умышленно убивают русских». Депутаты объявили войну спаивающим россиян алкомаркетам

Депутаты собрались запретить алкомаркеты в жилых домах. Предложение внесли сразу пять парламентских фракций. Какие магазины попадут под запрет и какие цели преследуют чиновники, а также какие лазейки могут использовать алкоточки — в материале 360.ru.

Алкомаркетом будет считаться торговая точка, в которой более 50% выручки за квартал приходится на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Такие объекты предлагается размещать не ближе 100 метров от жилых домов, детских садов, школ, вузов, больниц и спортивных объектов. В плотной застройке и парковых зонах под ограничения попадут практически все алкомагазины.

Приучают детей и подростков

По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, близкое расположение подобных торговых точек негативно влияет и на взрослых, и на детей.

В беседе с ведущей Региной Ореховой на стриме 360.ru депутат назвал преступниками тех, кто создает алкомаркеты и привлекает туда детей низкими ценами на игрушки и сладости.

«Они привлекают туда маленьких детей, продавая там какие-то маленькие игрушки, шоколадки дешевле себестоимости для того, чтобы с самого раннего возраста, с пяти-шести лет, приучать детей, потом молодежь, подростков, ходить в алкомаркеты. Эти люди, которые создают алкомаркеты, которые создают такую пропаганду, такой маркетинг, — это самые настоящие преступники, и мы с ними будем бороться», — подчеркнул Свинцов.