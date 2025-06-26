Под запрет попадет весь город. Что не так с идеей о запрете алкомаркетов у жилых домов?

Глава ЦРНАП Шапкин: в России не введут запрет на алкомаркеты у жилых домов

Zamir Usmanov/Global Look Press
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Госдума вряд ли поддержит законопроект о запрете размещать алкомаркеты рядом с жилыми домами. Об этом в беседе с 360.ru рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Почему проекту не дадут ход

Авторы инициативы призвали считать алкомаркетами объекты, в которых доля выручки от продажи алкогольной продукции составляет более 50% от общей за квартал. Согласно документу, появившемуся в  думской базе, магазины алкоголя смогут работать только на расстоянии 100 метров от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и стадионов.

Шапкин предположил, что законопроект не найдет поддержки среди парламентариев, потому что в случае его принятия возникнут проблемы с подсчетами.

«Непонятно, кто и как будет считать, сколько ассортимента будет занимать алкоголь», — объяснил он.

Проблемой также станет идея о размещении точек продажи спиртного как минимум в 100 метрах от жилых домов.

Получается, что под ограничения для алкомаркетов попадает весь город. Им придется переехать в какие-то промзоны, в парковых зонах продажа алкоголя тоже запрещена.

Павел Шапкин

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей

Шапкин добавил, что если инициативу примут, это пойдет на пользу крупному ретейлу, но никак не поможет в борьбе с алкоголизацией населения. В то же время он признал, что идея о квотировании алкомаркетов давно назрела.

Фото: РИА «Новости»

Запретов и без того хватает

В качестве выхода из ситуации эксперт предложил активнее бороться с причиной, а не со следствием.

«Нужно начинать снижать потребление алкоголя, причем акцент делать на детей. Сегодня дети садятся за один стол с родителями, те при них начинают выпивать, открывать бутылки, произносить тосты. Это с детства входит в жизнь людей, поэтому неудивительно, что этот образ жизни начинает воспроизводиться», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что употребление алкоголя, несмотря на уже введенные запреты, можно увидеть и по телевизору. Специалист призвал обратить на это внимание, а также организовать социальную рекламу для родителей и ввести в магазинах специализированные алкогольные отделы, куда не будет доступа детям.

Чтобы выяснить мнение представителей алкомаркетов об инициативе, 360.ru обратился в компанию «Красное&Белое», но в пресс-службе заявили, что воздержатся от комментария.

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