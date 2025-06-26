Под запрет попадет весь город. Что не так с идеей о запрете алкомаркетов у жилых домов?

Глава ЦРНАП Шапкин: в России не введут запрет на алкомаркеты у жилых домов

Госдума вряд ли поддержит законопроект о запрете размещать алкомаркеты рядом с жилыми домами. Об этом в беседе с 360.ru рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Почему проекту не дадут ход

Авторы инициативы призвали считать алкомаркетами объекты, в которых доля выручки от продажи алкогольной продукции составляет более 50% от общей за квартал. Согласно документу, появившемуся в думской базе, магазины алкоголя смогут работать только на расстоянии 100 метров от жилых домов, детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц и стадионов.

Шапкин предположил, что законопроект не найдет поддержки среди парламентариев, потому что в случае его принятия возникнут проблемы с подсчетами.

«Непонятно, кто и как будет считать, сколько ассортимента будет занимать алкоголь», — объяснил он.

Проблемой также станет идея о размещении точек продажи спиртного как минимум в 100 метрах от жилых домов.