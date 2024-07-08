«Умерли в один день». Что известно о святых Петре и Февронии
Протоиерей Бородин посоветовал посвятить День Петра и Февронии заботе о семье
Святые Петр и Феврония являются эталоном верности и преданной любви, их считают покровителями семьи и брака. Об этом 360.ru рассказал настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.
История святых Петра и Февронии
Он напомнил, что 8 июля православные отмечают День памяти святых Петра и Февронии — День семьи, любви и верности. В честь праздника священник рассказал об истории этой супружеской пары.
«Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские жили в конце XII — начале XIII века. Причисление к лику святых совершилось в XVI веке», — указал он.
По его словам, об их житии известно мало, потому что между их жизнью и канонизацией прошло много времени — целых три века.
«Как известно, Петр был муромским князем, а Феврония была простолюдинкой. Он ее полюбил, они поженились, а бояре, особенно боярские жены, не могли никак терпеть, что за княжеским столом простолюдинка сидит выше их», — добавил Бородин.
Настоятель объяснил, что боярские жены завидовали Февронии и хотели разлучить ее с князем.
«В конце концов они науськали своих мужей, и они князю выдвинули ультиматум: или он женится нормально, в кавычках, или пусть оставит княжеский стол», — указал священник.
Он отметил, что князь любил свою супругу и отказался покидать ее, несмотря ни на что.
«Он сказал: „Нет, самая большая драгоценность, которая у меня есть, — это моя супруга, поэтому я готов отказаться от княжения“», — процитировал Петра настоятель.
Через некоторое время перессорившиеся бояре снова обратились к Петру и попросили его вернуться на престол, указал Бородин.
Петр и Феврония умерли в один день, находясь в монашеском постриге. Священник также рассказал, что мощи святых сейчас хранятся в Троицком монастыре Мурома.
«Эта верность, она является тем эталоном, благодаря которому мы можем их считать покровителями семьи и брака. Потому что самое главное в браке — отношения мужа и жены, а потом уже отношения родителей и детей», — заявил священник.
Как провести День Петра и Февронии
Настоятель посоветовал посвятить День Петра и Февронии заботе о семье и любимом человеке.
«Наверное, имеет смысл послужить своему любимому или любимой в этот день. Вспомнить, что человек обретает счастье в семье только тогда, когда он хочет сделать супруга счастливым», — объяснил он.
Бородин также указал не недопустимость прелюбодеяний. По его мнению, неверный супруге человек не может быть верным Христу.
О Дне Петра и Февронии также рассказал настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский. По его мнению, соблюдать заповеди верующим необходимо вне зависимости от праздников.
«Стараясь любить Бога, любить ближних и каждый день стараться воздерживаться от осуждения, от сплетен, от тяжких грехов: от блуда, от воровства, от колдовства и прочего», — пояснил он.
Ранее жители Химок посетили экскурсию по храму Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В преддверии Дня семьи, любви и верности православным показали старинные иконы и святыни.