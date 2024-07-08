«Умерли в один день». Что известно о святых Петре и Февронии

Протоиерей Бородин посоветовал посвятить День Петра и Февронии заботе о семье

Святые Петр и Феврония являются эталоном верности и преданной любви, их считают покровителями семьи и брака. Об этом 360.ru рассказал настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

История святых Петра и Февронии

Он напомнил, что 8 июля православные отмечают День памяти святых Петра и Февронии — День семьи, любви и верности. В честь праздника священник рассказал об истории этой супружеской пары.

«Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские жили в конце XII — начале XIII века. Причисление к лику святых совершилось в XVI веке», — указал он.

По его словам, об их житии известно мало, потому что между их жизнью и канонизацией прошло много времени — целых три века.

«Как известно, Петр был муромским князем, а Феврония была простолюдинкой. Он ее полюбил, они поженились, а бояре, особенно боярские жены, не могли никак терпеть, что за княжеским столом простолюдинка сидит выше их», — добавил Бородин.

Настоятель объяснил, что боярские жены завидовали Февронии и хотели разлучить ее с князем.

«В конце концов они науськали своих мужей, и они князю выдвинули ультиматум: или он женится нормально, в кавычках, или пусть оставит княжеский стол», — указал священник.