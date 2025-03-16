Украина против Джонса. Американский конспиролог предупредил о преступном заговоре Киева

Американский радиоведущий Алекс Джонс назвал себя следующей целью украинских спецслужб. Дескать, его приговорили, как ранее убитого блогера Гонсало Лира. Можно ли верить конспирологу, решайте сами — все подробности в материале 360.ru.

Американец обвинил Украину Известный конспиролог Алекс Джонс заявил в соцсети, что украинцы собираются уничтожить его, а также семью нынешнего президента США Дональда Трампа и Илона Маска. Якобы американские спецслужбы подтвердили, что заказ на убийства был выдан «на беспрецедентном уровне» — их инициировал сам украинский президент Владимир Зеленский. Ранее американец утверждал, что 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама — главный лидер Аль-Каиды*, в 2018 году в День независимости демократы устроят гражданскую войну в США, а история с трансгендерами была спецоперацией ЦРУ для снижения численности населения Земли. Конспиролог также заверял, будто высадка на Луну в 1969 году была сфальсифицирована правительством США, оно же, по его мнению, организовало теракты 11 сентября 2001 года. И да — президента Джона Кеннеди убили спецслужбы, а покушение на Трампа было организовано именно из-за его позиции по Украине.

Фото: Алекс Джонс на митинге в Ричмонде, 20 января 2020 года. Preston Ehrler / www.globallookpress.com

Биография Алекса Джонса Александр Эмерик Джонс родился в феврале 1974 года в Далласе в семье дантиста и домохозяйки. Сначала они переехали на окраину городка Рокуолл, а затем, когда мальчик учился в начальной школе, в Остин. Там и зародилось будущее конспиролога: в руки подростка попалась книга о том, что американскую политику контролируют мировые банкиры. После окончания школы Джонс некоторое время посещал местный колледж, но в итоге решил строить карьеру на кабельном телевидении, а позже перешел на радио. Шоу называлось The Final Edition — «Последняя редакция». При этом он не только не расстался с теорией заговора мирового правительства, но и укрепился в ней. Этому помогла одна неприятная история, которая получила название «Осада в Уэйко». Если коротко, то очередные сектанты-евангелисты «Ветвь Давидова» в ожидании апокалипсиса окопались на ранчо в Техасе. Все как обычно: закрытое сообщество, работа до изнеможения, харизматичный и сексуально активный лидер у власти.

Фото: Лидер секты «Ветвь Давидова» Дэвид Кореш со своими последовательницами, 1993 год. imago stock&people / www.globallookpress.com

Сектантов заподозрили в незаконном обороте оружия и решили брать ранчо штурмом. Для этого привлекли Нацгвардию, ФБР и местную полицию. Давидианцы храбро отбивались 51 день. В результате были убиты 82 члена секты, в том числе более 20 детей и четверо агентов. Позже выяснилось, что все необходимые разрешения и лицензии на огнестрел имелись. В своих передачах Джонс часто касался этой истории и настаивал, что сектантов убили по приказу тогдашнего министра юстиции Джанет Рино. Ведущий даже выпустил свой первый документальный фильм — «Америка, уничтоженная по плану» — и объявил сбор средств на мемориал погибшим в Уэйко.

Фото: Ведущий радио-ток-шоу Алекс Джонс. Jeff J. Newman / www.globallookpress.com

Популярность Джонса росла, его постоянно называли лучшим ведущим ток-шоу местного радио, однако все же уволили. Сам он заявлял, что это произошло из-за его отказа «оставить в покое тему Клинтона, всех этих политиков, не говорить о восстановлении церкви, прекратить нападки на пехотинцев, все от, а до я». Экс-ведущий попытался было сыграть в политику — его и еще шестерых кандидатов от Республиканской партии выдвинули в техасскую палату представителей. Но Джонс снял свою кандидатуру еще до начала предварительных выборов: опросы показывали, что у него слишком мало шансов. Так Джонс вернулся к теориям заговоров. Летом 2000 года он со своим ассистентом пробрались на территорию Богемского клуба — частного мужского клуба в Сан-Франциско. С 1899 года там ежегодно коротают две недели июльского отпуска самые влиятельные люди мира, а по версии конспирологов — истинные правители Земли.

Интересно Символ клуба — сова. Ее цементное изваяние высотой 12 метров стоит на стальном постаменте перед озером в Богемской роще. Считается, что там нет места обсуждению проблем и бизнеса. Однако есть немало свидетельств, что здесь заключаются крупнейшие политические и коммерческие сделки. Кстати, ждать членства кандидатам приходится около 15 лет. Правда, в Богемский клуб можно попасть по «гостевой визе», такие люди (независимо от того, кто их пригласил) тщательно проверяются. Символ клуба — сова. Ее цементное изваяние высотой 12 метров стоит на стальном постаменте перед озером в Богемской роще. Считается, что там нет места обсуждению проблем и бизнеса. Однако есть немало свидетельств, что здесь заключаются крупнейшие политические и коммерческие сделки. Кстати, ждать членства кандидатам приходится около 15 лет. Правда, в Богемский клуб можно попасть по «гостевой визе», такие люди (независимо от того, кто их пригласил) тщательно проверяются.

Там непрошеные гости якобы смогли снять на видео церемонию «Кремация Гнетущей Заботы». По мнению любителей теорий заговоров, это что-то вроде символического сжигания совести и сострадания к другим во имя достижения своих целей. Действо попало в новую документалку Джонса «Темные тайны в Богемской роще». Справедливости ради стоит сказать, что по версии участников, эта церемония — лишь одна из традиционных театральных мистерий клуба. Ее с XIX века ежегодно проводят летом. Никакой эзотерической составляющей там нет, просто способ расслабиться перед отдыхом.

Фото: Генеральная репетиция спектакля в Богемской роще, 1909 год / Публичное достояние

Спустя шесть лет журналист попытался пробраться на заседание Бильдербергского клуба. Официально это закрытый ежегодный форум для развития диалога между Европой и Северной Америкой. Но, по мнению Джонса и его единомышленников (в том числе и философа Александра Дугина), там обсуждают тайное управление миром. Однако Бильдербергский клуб — это вам не Богемский: Джонса задержали в аэропорту Оттавы, отобрали паспорт, конфисковали камеру, оборудование и большинство его личных вещей. Позже просто отпустили. Разумеется, ни о каком тайном проникновении не могло быть и речи. Джонсу удалось неплохо монетизировать свой бренд: в 2022 году его стоимость оценивали в 135-270 миллионов долларов — спасибо миллионам подписчиков на разных интернет-площадках. Конспиролог снял более 25 документальных фильмов и выпустил книгу «9-11: Падение к тирании». Он также нередко критиковал Украину и политику помощи ей.

Фото: Алекс Джонс на конференции консерваторов, 27 февраля 2020 года. Samuel Corum / www.globallookpress.com

Судебные тяжбы Джонса Утром 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнза четырьмя выстрелами расстрелял свою спящую мать из ее собственной винтовки. После, прихватив часть домашнего арсенала (миссис Лэнза коллекционировала оружие) и нарядившись в черную форму и бронежилет, поехал к начальной школе Сэнди-Хук. Там Лэнза прострелил стеклянные двери, ворвался в школу и начал убивать. Его жертвами стали 20 детей шести-семи лет и шестеро взрослых, еще двоих человек он ранил. После прибытия полиции нападавший покончил жизнь самоубийством. Причины этой страшной бойни так и остались невыясненными.

Фото: Мать и отец шестилетней Эмили Паркер, которая погибла в школе Сэнди-Хук. Byron Smith / www.globallookpress.com

Джонс заявил, что это массовое убийство — фейк, инсценировка с подставными актерами. Неудивительно, что родители погибших школьников и даже один из агентов ФБР, который участвовал в расследовании, возмутились и подали в суд. Хотя конспиролог попытался было извиниться, суд взыскал с него в общем более миллиарда долларов за клевету. Еще пришлось извиняться за поддержку теории заговора Pizzagate и перед компанией по производству йогуртов. От исков по поводу стрельбы в школе Паркленда в 2018 году, которую Джонс снова публично назвал постановкой и обвинил в расстрелах ни в чем не повинного человека, спасла только внезапная смерть истца. На сегодняшний день Джонс — банкрот, его имущество было пущено с молотка. У конспиролога за плечами два распавшихся брака. Причем после последнего развода ему поставили диагноз «нарциссическое расстройство личности».

* — решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.