Американский журналист заявил, что причиной покушения на Трампа могла стать его позиция по Украине

На Дональда Трампа могли покушаться из-за его позиции по Украине. Об этом RT рассказал американский журналист Алекс Джонс.

Он отметил, что похожая ситуация была и с Кеннеди, когда он хотел вывести войска из Вьетнама. Теперь Трамп говорит о прекращении финансирования Украины.

«С Трампом то же самое… Он говорил, что в первый же день урежет американское финансирование, а это 80% украинской войны», — отметил Алекс Джонс.

Он добавил, что в случае, если бы Дональда Трампа убили, в США началась бы гражданская война.