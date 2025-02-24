Уголовный марафон Блиновской подходит к концу. Как посчитают срок повелительнице желаний?

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую захотели посадить на шесть лет — такова позиция стороны гособвинения. Как рассчитывается тюремный срок по делу блогерши и каков шанс, что она действительно отправится в колонию до 2031 года, разбирался 360.ru.

Фабула дела Елены Блиновской Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Причиной стал ее гигантский долг перед налоговой: речь шла о сумме в 918 миллионов рублей, а если считать с пенями и штрафами, то в 1,4 миллиарда рублей.

В дальнейшем «королева марафонов» смогла частично погасить ее, и в середине февраля этого года она была должна уже 587 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

После задержания Елену сначала отправили под домашний арест, но в январе прошлого года меру пресечения изменили из-за допущенных нарушений — так блогерша оказалась в СИЗО. В ноябре 2024-го ее признали банкротом.

Интересно В следственном изоляторе блогершу определили в четырехместную камеру. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова тогда рассказала журналистам, что условия у Блиновской там более чем достойные. «В этом СИЗО, помимо спортзала, есть салон красоты. Туда можно записаться на стрижку, окрашивание, маникюр, педикюр. <…> Елена тоже может записаться», — подчеркнула она в беседе с aif.ru. В следственном изоляторе блогершу определили в четырехместную камеру. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова тогда рассказала журналистам, что условия у Блиновской там более чем достойные. «В этом СИЗО, помимо спортзала, есть салон красоты. Туда можно записаться на стрижку, окрашивание, маникюр, педикюр. <…> Елена тоже может записаться», — подчеркнула она в беседе с aif.ru.

В январе этого года она признала вину в неуплате налогов и отмывании денег. На заседании Савеловского суда Москвы Блиновская уверяла, что ее просто ввели в заблуждение.

Моя команда изначально мне сказала, что речь идет о меньшей сумме недоимки, я была введена в заблуждение. Теперь я понимаю весь объем суммы. Надеюсь, что смогу ее выплатить с помощью продажи имущества. Елена Блиновская

Налоговой отчетностью, по словам блогерши, занимались ее помощники, а сама она в процесс не вникала совсем.

«Бывало так, что она приносила мне документы на подпись, а я не вникала и доверяла», — поясняла Елена.

Фото: РИА «Новости»

Также она заверила, что была не в курсе дробления бизнеса, из-за которого, собственно, и образовался гигантский долг перед ФНС. Дело в том, что она платила налоги по упрощенной схеме как ИП, что возможно при условии годового дохода не более 150 миллионов рублей. Но получала «королева марафонов» гораздо больше.

Интересно Блиновскую обвиняют по уголовным статьям: уклонение физлица от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198), легализация (отмывание) денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1) и двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187). Блиновскую обвиняют по уголовным статьям: уклонение физлица от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198), легализация (отмывание) денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1) и двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187).

Позиция гособвинения по делу Блиновской Несмотря на снижение размера долга перед ФНС, гособвинение 13 февраля потребовало приговорить Блиновскую к шести годам колонии общего режима. Помимо этого, блогерше хотят назначить штраф на полтора миллиона и на пять лет запретить заниматься коммерческой деятельностью. Еще одно требование стороны обвинения касается конфискации имущества Елены и ее мужа Алексея — это денежные средства, более 50 земельных участков, здания и помещения, машино-места, а также элитные автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Фото: РИА «Новости»

В общей сложности, по данным Mash, арестованное имущество Елены и Алексея оценивают в миллиард рублей. В Крыму, по информации канала, они владеют участками на 300 миллионов рублей, а в Москве — квартирами на 200 миллионов. Также Блиновская вложилась в покупку земли в Московской области на 250 миллионов. В Ярославле паре принадлежит недвижимость на семь миллионов, в Адыгее — на 10 миллионов, в Костроме — на 15 миллионов.

Зачем муж Блиновской ушел на СВО Вместе с Еленой по делу проходит и ее муж Алексей, но в 2024 году он отправился в зону СВО, став снайпером.

В конце апреля стало известно, что он жаловался главе СК Александру Бастрыкину из-за угроз разорвать с ним контракт. Видеообращение супруга блогерши публиковал на YouTube уже бывший его адвокат, одиозный юрист Эльман Пашаев.

Фото: РИА «Новости»

Блиновский пояснял, что не может общаться со свидетелями по своему уголовному делу и пользоваться интернетом. И эти запреты, по его заверениям, он ни разу не нарушил. А о том, что он не может подписать контакт с МО, никто предупреждал, подчеркнул супруг «королевы марафонов». Источник Shot сообщал, что перед отправкой на СВО Блиновский потратил около 50 миллионов рублей на закупку беспилотников для ВС РФ, а после начал заниматься сборкой БПЛА в составе Донецкого корпуса.

В январе этого года Алексей выступал на заседании суда, где заявил, что схему с дроблением бизнеса придумал именно он. Также он посетовал, что просто не успевал нанимать бухгалтеров и сотрудников. Документооборот по итогу был очень запутанный.

Фото: РИА «Новости»

Перед концом заседания муж блогерши заявил судье, что вернется в воинскую часть, так как его отпустили лишь на день. Также он признался, что был рад увидеть супругу.

Из чего складывается срок Блиновской По действующему законодательству время, которое фигурант дела проводит под стражей, учитывают при вынесении приговора. День в СИЗО равен двум дням в колонии, а два дня под домашним арестом — одному дню в колонии.

Таким образом, Блиновская отмотала под домашним арестом и в следственном изоляторе почти три года (около 31 месяца). Такой срок получается исходя из девяти месяцев ее домашнего ареста (это около 4,5 месяца ИК) плюс 386 дней в СИЗО (порядка 24 месяцев колонии).

Фото: РИА «Новости»

Один из адвокатов блогерши Александр Карабанов не исключил, что суд все-таки не станет приговаривать ее к максимально жесткому наказанию. Такой осторожный прогноз можно сделать с учетом трех факторов: Блиновская уже довольно много провела в СИЗО.

Реализовала свое имущество, частично добровольно погасив ущерб по делу.

Не совершала насильственных преступлений и не представляет общественной опасности.

Вполне вероятно, что окончательный срок для нее составит порядка четырех лет, не исключило РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Если ее все же посадят на шесть лет, то блогерша выйдет на свободу, когда сыну будет около 20 лет. На это в ходе недавних прений напирала и сторона защиты, требуя дать Блиновской условку, чем в итоге довела ее до слез. Куда в итоге отправится Блиновская, узнаем в ближайшее время: 13 февраля суд удалился для вынесения приговора. Новое слушание по делу «королевы марафонов» должно пройти 27 февраля.