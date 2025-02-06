Сегодня 02:37 «Отмазка» для наркодилера. Скандальный адвокат Пашаев обещал за деньги свободу и тыл на СВО 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Экс-адвокат Эльман Пашаев пообещал наркоторговцу комфортные условия службы в зоне СВО, госнаграду и закрытие дела. В деле скандального юриста появился новый эпизод. Подробности — в материале 360.ru.

Эльман Пашаев где сейчас Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста Пашаеву до 15 марта. На недавнем судебном заседании зачитали протокол допроса Захарова, который обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере. Наркодилер считает, что Пашаев его обманул. Текст документа приводит РИА «Новости». «В июле 2023 года мне организовали встречу с известным адвокатом Пашаевым. Он сказал, что за денежное вознаграждение может обеспечить заключение контракта с министерством обороны, я на законных основаниях отправлюсь в зону СВО, где буду находиться в безопасных комфортных условиях, получу государственную награду, и мое дело будет прекращено», — написано в протоколе.

Может ли новый эпизод мошенничества удлинить срок звездному адвокату? На этот вопрос в беседе с 360.ru ответил адвокат Коллегии адвокатов Москвы «Грифон», преподаватель Высшей школы правоведения ИГСУ Президентской академии (РАНХиГС) Евгений Кривцун. Он напомнил, что по имеющейся в открытых источниках информации, между Захаровым и Пашаевым отсутствовал письменный договор об оказании юридических услуг, а значит доказать, о чем и как они договорились будет очень проблематично. Кривцун подчеркнул, что, если устные договоренности были, как говорится с «глазу на глаз», то по итогу получится ситуация: слово Пашаева на слово Захарова.

Если судить из содержания слов Захарова, то можно также обратить внимание, что фактически Пашаев мало чем обманул Захарова, комфортные условия как юридическая категория не определено, также в целом прохождение службы по контракту в зоне проведения СВО является основанием для прекращения уголовного дела, тут есть конечно тоже нюансы и процедуры, но в целом так оно и есть. Возможно, Пашаев не обманул Захарова, просто тут вопрос стоит в том, как была донесена информация до адресата. Евгений Кривцун Адвокат

На заседании 2-го Западного окружного военного суда Пашаев поблагодарил начальника спецблока «Матросской тишины» за созданные условия. «У меня тут все очень хорошо, у меня тут плохого нет», — отметил экс-адвокат.

Фото: РИА «Новости»

Арест Эльмана Пашаева Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, он обманул мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Он пообещал мужчине за солидную сумму добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Кроме того, Блиновский рассказал на допросе, что отправился на СВО по рекомендации экс-адвоката. «Пашаев предложил мне заключить контракт с министерством обороны, сказал, что поможет мне прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения моей супруге», — сказано в протоколе. По мнению адвоката скандального экс-адвоката Николая Казакова, его подзащитный лишь разъяснил Блиновскому, что на СВО можно добиться прекращения дела, и помог ему устроиться в конструкторское бюро, где тот собирал беспилотники. Сам Пашаев ушел на СВО в 2023 году. Весной 2024 года он заявил, что с ним плечом к плечу воюет и Блиновский. Но позже выяснилось, что экс-адвокат служит командиром танка, но никогда не был со своим экипажем на передовой. Зато известно, что он «проворачивал дела» в зоне СВО.

Позиция Пашаева сводится к тому, что денег от Блиновского он не брал, а значит следствию нужно доказать, что деньги попали к Пашаеву от Блиновского или по его поручению. Перспективность дела ставится в прямую зависимость от того, какие доказательства смогут собрать следователи, так как положить в основу обвинения исключительно слова Блиновского вряд ли получится. Евгений Кривцун Адвокат

Кривцун обратил внимание, что оказание услуг в России не является запрещенной деятельностью. Он предположил, что Пашаев мог заявить о консультационных услугах, которые он оказал Алексею Блиновскому. «В законодательстве нет запрета или ограничения на стоимости услуг юриста, иными словами, нет какого-то тарифа (за исключением бесплатной юридической помощи, оплачиваемой государством) или каких-то пределов по их стоимости. Чисто рыночные отношения, на сколько договорились, на столько договорились», — добавил юрист. Он подчеркнул, что именно на услугах и было сделано состояние Блиновской, и ей в вину вменяются преступления не в мошенничестве, а в неуплате налогов.

Фото: РИА «Новости»

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката Эльман Пашаев имел негласный статус, как «адвокат для VIP». В 2020 году он защищал российского актера Михаила Ефремова после резонансной смертельной аварии. Это дело стало для адвоката роковым. Ефремова признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы. «Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов», — подытожил тогда Пашаев. Вскоре его лишили адвокатского статуса за нарушение кодекса профессиональной этики. СК тогда начал проверку в отношении Пашаева по делу о мошенничестве. Ефремов дал показания, что защитник убедил его подкупить троих свидетелей, которые пытались доказать в суде, что актера не было за рулем в момент аварии. Сможет ли Пашаев его восстановить статус после погашения нависшей над ним судимости? «Представляется, что вернуть адвокатский статус Пашаеву не представится возможным, так как одно из требований для его получения — отсутствие судимости. Есть и ряд других условий, которые делают возможность возврата статуса не реальной. Напомню, что по истечении года после лишения статуса Пашаев пробовал сдать экзамены на статус адвоката, но не смог», — резюмировал Кривцун.