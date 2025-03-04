Удобно, но не всегда законно. Россиян предупредили о штрафах за работу из дома

Юрист Пешкова: за некоторые виды работы из дома можно получить штраф

Daniel Bockwoldt/dpa
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/www.globallookpress.com

Владельцы городских квартир зачастую не просто хотят в них жить, но и заниматься бизнесом. Однако некоторые виды предпринимательской деятельности категорически запрещены в жилье и работа на дому может обернуться серьезными последствиями.

Какая работа разрешена в квартире

Согласно статье 17 Жилищного кодекса, в квартире можно вести предпринимательскую деятельность, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы, права и интересы соседей.

«К последнему можно отнести шум, запахи, повышенную нагрузку на инженерные сети, электро- и водоснабжение, которая может привести к аварийным ситуациям», — рассказала РИА «Новости» юрист Евгения Пешкова.

Чем точно можно заниматься в жилье:

Последний пункт требует соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности.

Фото: Медиасток.рф

Чем нельзя заниматься на дому

Некоторые виды деятельности категорически запрещено вести в жилом помещении. Например, размещать в квартире склады и офисы, а также использовать жилье для промышленного производства.

Нельзя открыть в квартире кафе, ресторан и магазин, которые предполагают массовое посещение и публичную доступность. Запрещено вести медицинскую деятельность, требующую специальной лицензии и помещений, отвечающих необходимым стандартам.

В жилых помещениях не допускается размещение гостиниц и хостелов, ведение миссионерской деятельности.

Фото: Медиасток.рф

Наказание за запрещенную работу в квартире

Если владелец или арендатор использует квартиру в неразрешенных целях, рано или поздно это станет известно проверяющим органам.

«Так, например, если в многоквартирном доме жилое помещение используется под склад, офис или производство, соседи и управляющая компания могут жаловаться в жилищную инспекцию», — предупредила Пешкова.

В случае нарушений собственнику грозит предписание об их устранении, а при неисполнении — штрафы. Для физлиц размер наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составит от 500 до тысячи рублей, за использование жилых помещений не по назначению грозит штраф от одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей.

Надзорные органы имеют право обратиться в суд, чтобы добиться запрета на ведение деятельности в жилом помещении.

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