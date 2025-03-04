Удобно, но не всегда законно. Россиян предупредили о штрафах за работу из дома
Юрист Пешкова: за некоторые виды работы из дома можно получить штраф
Владельцы городских квартир зачастую не просто хотят в них жить, но и заниматься бизнесом. Однако некоторые виды предпринимательской деятельности категорически запрещены в жилье и работа на дому может обернуться серьезными последствиями.
Какая работа разрешена в квартире
Согласно статье 17 Жилищного кодекса, в квартире можно вести предпринимательскую деятельность, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы, права и интересы соседей.
«К последнему можно отнести шум, запахи, повышенную нагрузку на инженерные сети, электро- и водоснабжение, которая может привести к аварийным ситуациям», — рассказала РИА «Новости» юрист Евгения Пешкова.
Чем точно можно заниматься в жилье:
- Консультирование;
- Репетиторство;
- Работа в сфере IT;
- Творческая деятельность;
- Адвокатская деятельность;
- Ремесленная работа;
- Шитье и вязание;
- Хранение товаров для интернет-магазина;
- Организация семейного детского сада.
Последний пункт требует соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности.
Чем нельзя заниматься на дому
Некоторые виды деятельности категорически запрещено вести в жилом помещении. Например, размещать в квартире склады и офисы, а также использовать жилье для промышленного производства.
Нельзя открыть в квартире кафе, ресторан и магазин, которые предполагают массовое посещение и публичную доступность. Запрещено вести медицинскую деятельность, требующую специальной лицензии и помещений, отвечающих необходимым стандартам.
В жилых помещениях не допускается размещение гостиниц и хостелов, ведение миссионерской деятельности.
Наказание за запрещенную работу в квартире
Если владелец или арендатор использует квартиру в неразрешенных целях, рано или поздно это станет известно проверяющим органам.
«Так, например, если в многоквартирном доме жилое помещение используется под склад, офис или производство, соседи и управляющая компания могут жаловаться в жилищную инспекцию», — предупредила Пешкова.
В случае нарушений собственнику грозит предписание об их устранении, а при неисполнении — штрафы. Для физлиц размер наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составит от 500 до тысячи рублей, за использование жилых помещений не по назначению грозит штраф от одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей.
Надзорные органы имеют право обратиться в суд, чтобы добиться запрета на ведение деятельности в жилом помещении.