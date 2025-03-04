Сегодня 11:37 Удобно, но не всегда законно. Россиян предупредили о штрафах за работу из дома Юрист Пешкова: за некоторые виды работы из дома можно получить штраф 0 0 0 Фото: Daniel Bockwoldt/dpa / www.globallookpress.com Общество

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Владельцы городских квартир зачастую не просто хотят в них жить, но и заниматься бизнесом. Однако некоторые виды предпринимательской деятельности категорически запрещены в жилье и работа на дому может обернуться серьезными последствиями.

Какая работа разрешена в квартире Согласно статье 17 Жилищного кодекса, в квартире можно вести предпринимательскую деятельность, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы, права и интересы соседей. «К последнему можно отнести шум, запахи, повышенную нагрузку на инженерные сети, электро- и водоснабжение, которая может привести к аварийным ситуациям», — рассказала РИА «Новости» юрист Евгения Пешкова. Чем точно можно заниматься в жилье: Консультирование;

Репетиторство;

Работа в сфере IT;

Творческая деятельность;

Адвокатская деятельность;

Ремесленная работа;

Шитье и вязание;

Хранение товаров для интернет-магазина;

Организация семейного детского сада. Последний пункт требует соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности.

Фото: Медиасток.рф

Чем нельзя заниматься на дому Некоторые виды деятельности категорически запрещено вести в жилом помещении. Например, размещать в квартире склады и офисы, а также использовать жилье для промышленного производства. Нельзя открыть в квартире кафе, ресторан и магазин, которые предполагают массовое посещение и публичную доступность. Запрещено вести медицинскую деятельность, требующую специальной лицензии и помещений, отвечающих необходимым стандартам. В жилых помещениях не допускается размещение гостиниц и хостелов, ведение миссионерской деятельности.

Фото: Медиасток.рф

Наказание за запрещенную работу в квартире Если владелец или арендатор использует квартиру в неразрешенных целях, рано или поздно это станет известно проверяющим органам. «Так, например, если в многоквартирном доме жилое помещение используется под склад, офис или производство, соседи и управляющая компания могут жаловаться в жилищную инспекцию», — предупредила Пешкова. В случае нарушений собственнику грозит предписание об их устранении, а при неисполнении — штрафы. Для физлиц размер наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составит от 500 до тысячи рублей, за использование жилых помещений не по назначению грозит штраф от одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей. Надзорные органы имеют право обратиться в суд, чтобы добиться запрета на ведение деятельности в жилом помещении.