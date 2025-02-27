27 февраля 2025 14:42 По импортным цветам ударят пошлиной. Что будет с ценами на букеты? Флорист Запорожец: пошлины на иностранные цветы только повысят цены 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные цветы и семена и снизить ставку налога на добавленную стоимость для российских бизнесменов, работающих в сфере цветоводства. Мера должна остановить рост цен на букеты. Есть ли в инициативе недостатки — разобрался 360.ru.

Борьба с ценами на цветы через повышение пошлин

Идею о повышении пошлин озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В беседе с 360.ru он отметил, что каждый год в преддверии 8 Марта цены на букеты взлетают из-за того, что 70% рынка занимает импорт.

В продажу, пояснил парламентарий, поступают либо привезенные из-за границы, либо выращенные из иностранных семян цветы.

Чтобы цены на цветы не росли, нужно помочь нашим предпринимателям, чтобы их бизнес стал выгодным. Для этого есть два пути. Первый — поднять пошлины на импортные цветы, но только на те, которые не выращиваются в России. Дмитрий Гусев депутат Госдумы

Он подчеркнул, что, если российские цветоводы не разводят тюльпаны, поднимать на них пошлины не нужно, потому что это только подстегнет цены. «А если у нас выращивают розы, то увеличением пошлин на импортные растения мы поможем предпринимателям выращивать больше, потому что это станет выгоднее», — пояснил Гусев идею. Второй мерой поддержки отечественных цветоводов он назвал снижение налога на добавленную стоимость с 20 до 10%, чтобы у предпринимателей появился стимул заниматься бизнесом. Тогда цветов станет больше, а цены снизятся.

Фото: РИА «Новости»

Своих цветов в России почти нет

Российские цветы на отечественном рынке занимают очень маленький процент, и увеличить его в ближайшие годы практически невозможно. Об этом в комментарии 360.ru заявила флорист и директор дома цветочной моды «Элита-Флора» Марина Запорожец.

Она подчеркнула, что перед 8 Марта все поступающие в продажу тюльпаны или привезли из Голландии, или вырастили из луковиц, которые также привезли из-за границы.

Ну нет у нас своих цветов. Совсем маленький процент. Все луковицы тюльпанов приходят из Голландии. <...> Пока это никак не отрегулировать. Надо открывать свои хозяйства, давать субсидии, чтобы они через несколько лет встали на ноги. Это же не вбить гвоздь в доску. Марина Запорожец флорист

Она добавила, что сейчас в Краснодарском крае начали появляться хозяйства по выращиванию роз, но их совсем немного, и покрыть они могут только рынок своего региона — с большим трудом . «Но это капля в море. А у нас, когда солнца зимой нет и электричество дорогое, какой смысл-то? Это очень серьезный и тяжелый бизнес», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Она подчеркнула, что депутат Гусев не разбирается в теме цветоводства, потому что пошлины на импортные цветы только еще больше подстегнут цены. При этом отказаться от покупки букетов на 8 Марта россияне не смогут, потому что считают это просто неприличным.

«Уже сейчас цены на цветы фантастически высокие, и они еще вырастут к 8 Марта», — предупредила Запорожец. Флорист пояснила, что рост спровоцировали ухудшение логистики и «сошедшие с ума европейцы», которые со страшным скрипом пропускают траки, везущие цветы в Россию.