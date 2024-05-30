Сегодня 18:09 Учителя как супергерои. Выводы после учебного года Писатель Беседин: российские учителя — супергерои, их нужно благодарить 0 1 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Эксклюзив

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Я прочитал о неприятном эпизоде в 62-й школе Воронежа после того, как вернулся с выпускного своей старшей дочери. Вернее, правильнее так — об омерзительном, гадком эпизоде. По словам выпускников, охранники, обыскивая, раздевали молодых людей на входе перед ЕГЭ. Почему так происходит?

На то есть две причины. Одна локальная, другая глобальная. Первая — то, что бюрократия, к сожалению, побеждает здравый смысл. Мы обложились директивами, бумагами, указами. Мы потонули в запретах. У педагогического состава столько задач, столько отчетов, что они вынуждены заниматься чем угодно, но не детьми. При этом страдают все, кто работает в школах. На днях встретил нашего школьного охранника — так вот, он счастлив, что перешел на другую работу. Вторая причина — то, что сам процесс образования, то, как все устроено, как организовано, не успевает за современными вызовами, не отвечает духу времени. Мы пытаемся улучшить ситуацию, внедрить инновации, но, к сожалению, бежим за стремительно уходящим паровозом, но, определенно, не успеваем за ним. Это, в общем-то, очевидные вещи. И дело тут не только в гаджетах, хотя и в них тоже, сколько в том, что поменялась само мышление школьников — их требования, желания и запросы. И как отвечать на них — никто не знает.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Я думал обо всем этом, переваривая информацию о произошедшем в Воронеже. Тем неприятнее было, потому что на выпускном моей дочери — она окончила младшую школу, четвертый класс — все прошло достойно и хорошо. Дети пели — и под русскую музыку, и под Queen. Дети старались и были искренними, а учителя проделали колоссальную работу, подготовив их. И когда мне доверили честь сказать речь на сцене от лица родителей, то я произнес следующее. Вспомнил Пушкина, который всегда ценил своих наставников и учителей. И мы все, действительно, учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. А учителя давали нам не только знания, но и важнейшие представления о мире, о морали, о совести, чести. Так было всегда, но в наше время многое изменилось.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Потому что часть родителей, солидная часть, то ли не в силах, то ли не желая, то ли все вместе, заниматься образованием и воспитанием детей, устранилась и полностью доверила своих отпрысков школе. А та, в свою очередь, предоставила услугу, искоренив в себе воспитательный элемент. Да и попробуй — воспитай современного ребенка.

Учитель оказался перед бездной — и та ухмыльнулась ему раззявленной пастью. Мол, как ты собираешься преодолевать все это? Низкая зарплата, уничтоженный авторитет, дети, которым плевать на старших. И так далее, и так далее.

Как выбраться из капкана? Многие не выдерживают: они просто уходят из профессии. Потому что вывозить нагрузки — тем более, за нищенскую зарплату — объективно невозможно. Особенно, если речь идет о регионах. Но — и это важный акцент! — вопрос даже не в зарплате, а в том, что уничтожен учительский авторитет. Вот где чем в первую очередь заниматься надо.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Тем более что примеры и образцы совсем рядом. У нас фильм о полицейском-супергерое сняли — да, да, я о «Майоре Громе» говорю, конечно же, — но разве наши учителя — не супергерои? Самые настоящие! Когда они не только учат детей, давая знания (языки, математика, литература и так далее), но и закладывая ценности, смыслы, задавая систему координат, благодаря которой все это еще держится как-то. (Да, я говорил об этом со сцены).

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

При этом они еще дурацкие бумаги успевают заполнять. А когда они и на выпускном песню исполняют — задорно так, душевно, с огоньком, — то реально понимаешь: это сверхлюди, сверхчеловеки! Вот о ком говорить надо, вот кого прославлять необходимо! Ведь российские учителя — настоящие супергерои; и никак иначе. Впрочем, мне нравится другое слово — русское — подвижники. Да, наши учителя — подвижники, на которых держится наша страна, и мы доверяем им самое главное — детей. Так что пора наконец отблагодарить за это учителей — повышением зарплаты и авторитета и уменьшением стрессов и нагрузки. Уверен, это даст максимально положительный результат.