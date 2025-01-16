Убиравший мазут волонтер умер в Анапе. Парню было всего 17 лет, главное о случившемся

В Анапе умер волонтер, занимавшийся очисткой пляжа от мазута. Парню было всего 17 лет. Он учился в местном индустриальном колледже. Известно, что молодому человеку стало плохо на берегу. Что могло привести к смерти студента, главное о факторах риска при уборке нефтепродуктов и медицинской помощи добровольцам в зоне экологической катастрофы — в материале 360.ru.

В день смерти волонтер ходил убирать мазут О гибели 17-летнего Сергея (имя изменено. — прим. ред.) стало известно в минувший вторник, 14 января. Данные опубликовал Kub Mash. По информации его источника, парень страдал хронической астмой, а в день смерти ходил на уборку пляжа. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются судмедэксперты, добавил собеседник Telegram-канала. Отдельно он обратил внимание, что Сергей волонтерил по собственной инициативе. В списках добровольцев от колледжа, где он учился, его фамилии не было.

Фото: РИА «Новости»

Что рассказали о смерти студента в анапском колледже В Анапском индустриальном колледже, где учился погибший, подтвердили информацию о его гибели, уточнив, что Сергей скончался ночью 15 января. Представители учебного заведения также обратили внимание, что на фоне новостей о смерти молодого человека в Сети начали появляться данные о том, что руководство техникума отправляло его на работы по уборке пляжей от мазута. Однако все эти публикации, по их словам, являются некорректными, потому что Сергея, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали.

Фото: РИА «Новости»

«Действительно, студенты и преподаватели техникума, как и тысячи других людей, участвуют в работах на пляжах, помогают очищать берег Анапы. Но в этом задействованы исключительно совершеннолетние», — указали в колледже.

Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего — их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Анапский индустриальный колледж

Там же отметили, что все студенты обязательно проходят инструктаж, получают средства защиты и работают только в них. «Произошла ужасная трагедия, сейчас идут следственные действия. Мы рассчитываем, что будут установлены точные причины произошедшего. <…> Скорбим вместе с вами», — заключили сотрудники.

Фото: РИА «Новости»

«Он здоровый был, не болел» Двоюродный брат студента заявил журналистам, что Сергей действительно ходил убирать мазут, но в каком качестве он отправился на пляж — в составе группы или самостоятельно — молодой человек сказать не смог. О смерти кузена он узнал от родителей. По его словам, Сергею вызвали скорую, но она не успела доехать. «Пришел, наверное, пофоткаться. Но он здоровый был, не болел. Хороший человек», — добавил парень в комментарии 93.ru. И хотя брат указал на то, что Сергей ничем не болел, в комментариях в официальном паблике колледжа во «ВКонтакте» некоторые утверждают обратное. «Зачем же он пошел туда, астма же у него вроде была», — поинтересовалась одна из пользовательниц.

Фото: РИА «Новости»

Другой участник обсуждения отрезал, что «там и без астмы у тех, кто занимался уборкой мазута, легкие скоро напомнят». Нам удалось пообщаться с несколькими знакомыми молодого человека. Все тяжело переживают случившееся. Сергея называют очень веселым и позитивным. «Знал его четыре месяца. Всегда был отзывчивым, любил погулять с нами. Знали, что он болел, очень много лежал в больнице. Он болел астмой, а это очень сильно влияет на дыхательные пути», — поделился собеседник 360.ru, уточнив, что о болезни студента знал не лично от него. По его словам, мазут Сергей пошел убирать сам. О гибели подростка он узнал из информационных пабликов в Telegram и во «ВКонтакте».

Фото: РИА «Новости»

«Все в шоке. Там пишут, как он вообще так оказался… Но никаких ограничений нет. Добровольцем (не от какого-то учреждения. — прим. ред.) может пойти любой», — указал он. Еще одна приятельница студента рассказала, что Сергей был очень добрым и одним из самых веселых и жизнерадостных людей, которых она видела в своей жизни. От других комментариев девушка отказалась.

Можно ли отравиться парами мазута? Таким образом, точных данных о том, болел ли студент астмой, нет. Его кузен говорит, что молодой человек был здоров, вместе с тем ряд его знакомых, опираясь на неподтвержденные данные, говорят, что он все-таки страдал от этого недуга.

Фото: РИА «Новости»

В целом вся эта ситуация сейчас требует очень серьезной экспертной оценки, возможно, с привлечением токсикологов, а также очень аккуратных и корректных комментариев в средствах массовой информации, заявил в беседе с 360.ru врач-пульмонолог заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Пальман.

Нужно разобраться, что там произошло на самом деле. Если мы говорим только теоретически, то да, если у человека бронхиальная астма и он надышался какими-то вредными продуктами, то это может привести к очень тяжелому обострению Александр Пальман врач-пульмонолог

Специалист обратил внимание, что мазут представляет собой не очень летучее соединение, плюс сейчас зима, он не плавится, люди работают на открытом пространстве, дует ветер. И что там могло случиться, решительно непонятно.

Фото: РИА «Новости»

«Если бы там были какие-то яды, токсины, волонтеры еще в первые дни начали бы обращаться за медицинской помощью. Вы видели, как работают на опасных химических производствах при аварии? Химзащита, противогаз. Все эти респираторы и прочее», — отметил он. Говоря о версии с астмой студента, Пальман выразил сомнения, что при таком заболевании человек действительно отправился бы убирать мазут на берег.

Фото: РИА «Новости»

«Речь не конкретно об этом молодом человеке. Я просто абстрактно рассуждаю, возможно ли, чтобы страдающий очень тяжелой бронхиальной астмой пошел на море мазут собирать? Маловероятно», — добавил собеседник 360.ru.

Не стоит забывать, что «после» не значит «в связи». Последовательность событий ясна, но взаимосвязь их неясна абсолютно. Я не знаю анамнез этого молодого человека. И в любом случае это трагедия, но мне, как практику, эта ситуация кажется как минимум неоднозначной и как максимум — странной. Надо разбираться, что там произошло. Александр Пальман врач-пульмонолог

Также Пальман обратил внимание, что если у человека есть тяжелая и плохо контролируемая астма, то ему, естественно, нельзя идти заниматься уборкой мазута, чтобы не усугублять свое состояние.

Усомнился в версии с отравлением мазута и заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Фото: РИА «Новости»

По его оценке, причиной смерти студента, скорее всего, могли стать проблемы с сердцем, резкое увеличение физической активности и переутомление. «Мне ближе версия, что у него были проблемы с сердцем. И это резкое увеличение физической нагрузки, переутомление в данном случае могло привести к внезапной смерти», — пояснил академик в беседе с News.ru.

То, что волонтер не мог отравиться, очевидно, потому что мазутом не отравишься. Если его, конечно, на хлеб не мазать или не пить ту воду, в которой он растворяется. Если произойдет потепление, тогда можно будет говорить об отравлении, когда надышался парами нефтепродуктов. Геннадий Онищенко

Токсиколог краевой больницы скорой помощи Искандер Рзаев в комментарии для регионального оперштаба также заявил, что умереть от испарений мазута на открытом воздухе человек не может. «Смерть человека от паров мазута — это нонсенс. Почему? Потому что для того, чтобы человек умер от паров нефтепродуктов, он должен находиться в замкнутом пространстве, и концентрация этого вещества должна быть очень высокая», — пояснил специалист.

По словам Рзаева, максимум, что может быть на свежем воздухе, это легкое недомогание, головокружение, человека может подташнивать, но о смертельном исходе речь, конечно, не идет.

Как оказывают медпомощь волонтерам в Анапе Сейчас на береговой линии в Анапе работают шесть врачебно-фельдшерских постов. Пять из них развернули на базе пунктов обогрева (на пляжах в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете).

В каждом из них дежурят два медицинских специалиста. Еще один пункт находится в помещении мойки птиц. Помимо этого, на побережье есть мобильный штаб территориального Центра медицины катастроф Краснодарского края. Там постоянно дежурят три врача — анестезиолога-реаниматолога. Также к работе подключились 35 волонтеров-медиков.

Полосы выброса мазута патрулируют и медпосты. За это отвечает обильная медицинская бригада ТЦМК. В городско больнице Анапы есть штаб по координации оказания медицинской помощи участникам ликвидации ЧС. На случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов подготовили 14 резервных коек с подачей кислорода. Начиная с 18 декабря к медикам обратились 146 волонтеров. Большинству из добровольцев (142 человекам) помогли амбулаторно. Троим пришлось лечь в больницу, но их уже выписали. В Крыму и Севастополе, по последним данным, волонтеры к медикам за помощью не обращались.