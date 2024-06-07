Дизайнер Симачев: у общества появился запрос на все русское

Перед российскими дизайнерами открылось огромное количество возможностей для развития и творчества. У общества появился запрос на все русское, и его важно развивать. Об этом 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума заявил дизайнер, владелец бренда Denis Simachёv Денис Симачев.

Быть русским — модно

Симачев признался, что всегда считал русский стиль в дизайне вечным. Какое-то время к русскому культурному коду относились пренебрежительно. Однако сейчас все меняется, указал он.

«Как общество мы становимся самодостаточными, принимаем свои корни и культурный код, в том числе через визуализацию, через те орнаменты, которые нам принадлежат», — заявил дизайнер.

Сегодня в стране происходит масштабная цифровизация. Необходимо сделать так, чтобы русский код и его основные элементы были в сети.

«Мы вместе со Сбером и нейросетью „Кандинский“ оцифровываем такие элементы, чтобы ими могли пользоваться и распространять на весь мир. Можно достойно представлять себя», — пояснил собеседник 360.ru.

Россия обладает огромным количеством талантливых ребят. Молодежь не стесняется себя и своих предков, указал Симачев.

«Русским быть модно, русское — это всегда красиво, надо не бояться транслировать это миру», — подчеркнул он.

Запрос на все русское

Дизайн, по мнению Симачева, стал одним из самых важных направлений в искусстве.

«Это важный инструмент, чтобы пропагандировать свою идею. Думаю, что искусство мягко входит в человека, но надолго остается в нем, потому что касается его лично», — пояснил он.

По словам Симачева, его бренд формирует собственный дизайн. У компании уже есть большие достижения в этой сфере.

«У общества есть запрос на исконно русское, и всем дизайнерам надо реализовать его», — заверил он.

Современные дизайны в своей работе активно используют искусственный интеллект. Одной из задач, которую Симачев поставил перед сотрудниками, заключается в переводе многих элементов в дата-центр нейросети. Это нужно для того, чтобы дизайнеры всего мира смогли использовать русские изображения.

«Нейросеть пользуется плодами всего мира, а чем больше мы закачаем туда отечественного, тем больше она передаст это пользователям всего мира», — заключил собеседник 360.ru.