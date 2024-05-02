Прогноз роста зарплат в России: мнение эксперта, причины повышения | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 16:10 «У кого-то прибавки уже идут». Россиянам рассказали о прогнозах по зарплатам HR-специалист Лоикова: многие россияне начали ждать прибавки к зарплате

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Работодатели не хотят потерять квалифицированных работников, поэтому корректируют их зарплаты, сверяясь с уровнем инфляции в стране. О том, стоит ли в ближайшие годы ждать существенного роста зарплат в России, 360.ru рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Проблемы статистики

Она прокомментировала прогноз Минэкономразвития о повышении средней заработной платы, согласно которому к 2027 году в России она превысит 100 тысяч рублей. Эксперт напомнила, что в статистике учитываются только «белые» зарплаты, а «серый» и «черный» сектора в расчеты не попадают.

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«Не будем забывать, что Россия в целом не работает в „белом“ секторе. Очень много людей, которые работают в „сером“ и „черном“ секторах, где они зарплаты получают в конвертах. И мы даже не можем [их] посчитать», — обратила внимание она.

В качестве примера Лоикова привела ситуацию в регионах, где есть крупные компании. По ее словам, некоторые фирмы действительно будут указывать в отчетах высокие зарплаты, но не все местные работающие жители будут получать такие деньги.

«Например, взять какой-нибудь регион. Допустим, там есть нефтяники. Конечно, там высчитывают общую высокую зарплату нефтяников и разделяют на количество людей», — рассказала эксперт.

Инфляция и закредитованность

Она добавила, что из-за многих факторов доход в 100 тысяч рублей перестал считаться высокой зарплатой. Это в том числе связано с тем, что многим приходится выплачивать ипотечные и потребительские кредиты, подчеркнула специалист.

«Планка в 100 тысяч рублей — она не такая высокая с учетом того, что у нас, у россиян, есть люди, которые закредитованы. У каждого второго есть какой-то кредит, какие-то обязательства», — указала Лоикова.

Она напомнила, что Россия сейчас находится в демографической яме, и работникам приходится обеспечивать рост экономики, увеличивая ее обороты и темпы.

«Получается, что это такой замкнутый круг. Если компании прибавляют [зарплату] сотрудникам, то они также должны прибавить и цену на услуги, которые производит компания или на товары., которые компании производят», — сообщила HR-специалист.

РИА «Новости»

Многие ждут прибавки

Еще одним фактором, влияющим на уровень зарплат, стала девальвация рубля, заявила эксперт.

«Я думаю, что прибавку зарплат уже многие сейчас ожидают. Это связано с девальвацией на рынке. Подорожали продукты и какие-то вещи, людям просто базово уже не хватает», — заключила она.

Специалист добавила, что работодатели поднимают зарплаты, так как стремятся поддержать экономический уровень и избежать ухода хороших сотрудников.

«У кого-то прибавки уже идут, вырастают немного зарплаты, их корректируют. Но это не в каждой компании происходит. Опять же, если компании боятся потерять грамотных сотрудников, они идут на это», — подытожила Лоикова.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда. Из-за инфляции он рекомендовал повысить его с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей.