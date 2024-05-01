МРОТ в России предложили увеличить до 30 тысяч рублей | 360°

Общество 01 мая 2024, 05:31 МРОТ в России предложили увеличить до 30 тысяч рублей МРОТ в России предложили поднять до 30 тысяч рублей с 2025 года Freepik

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Для внесения в Госдуму подготовили предложение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) для россиян с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия».

Инициативу разработал глава комитета по труду Ярослав Нилов. По информации журналистов, законопроект нацелен на обеспечение достойного уровня жизни россиян на фоне инфляции. В пояснительном документе призвали пересмотреть политику доходов людей из-за санкций.

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Повысить МРОТ до 30 тысяч предложили с 1 января 2025 года. Авторы проекта считают, что низкий уровень минимального размера оплаты труда привел к неравенству доходов. Это оборачивается замедлением экономического роста.

Ранее в России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Этот законопроект представили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Как отметили авторы в пояснительной записке, в ряде компаний размер тарифных ставок является ниже МРОТ. Это началось еще с 2007 года, когда приняли поправки, ликвидирующие минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд.