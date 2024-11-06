Сегодня 17:12 «Ты у меня сгоришь живьем». Как коллекторы угрожали должнице из Химок Пострадавшая от коллекторов жительница Химок включила звонок с угрозами 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Просрочка по кредиту на сумму менее 20 тысяч рублей превратила жизнь матери двух детей из городского округа Химки в настоящий ад. Женщину начали преследовать коллекторы. В комментарии 360.ru она рассказала, что ей регулярно звонили с угрозами жестокой расправы. Собеседница включила один из телефонных разговоров, в которой собеседник требовал погашения долга, используя обилие нецензурной лексики, а также угрозы.

Должница объяснила, что кредит взяла в микрофинансовой организации в прошлом году, рассчитывая погасить заем после выхода на работу из декрета. Но устроится пока не смогла, поэтому накопила большой долг. «МФО принадлежит банку „Русский стандарт“. Он подал на меня в суд, как и должен был сделать юридически. Суд взыскал с меня деньги и арестовал счета, но так как у меня нет работы, то туда ничего не поступает», — пояснила собеседница 360.ru.

По ее словам, звонки начали поступать недавно. Коллекторы требуют оплаты долга, угрожая, что порежут горло или подожгут квартиру. В распоряжении 360.ru оказалась запись разговора. В ходе него представившийся коллектором собеседник потребовал погашения долга в ближайшие сутки.

«Сутки на оплату, или мы подожжем тебе дверь. <> Куда оплачивать? Микрофинансовая организация „Росденьги“. Свою ссылку я тебе скинул. Я тебя информирую, завтра ты у меня <…> сгоришь живьем. <...> Мы сумасшедшие. С нами нужно договариваться, а не воевать», — заявил коллектор в ходе разговора. Одними звонками дело не ограничилось. В конце октября неизвестные порезали входную дверь в квартиру должницы, залили замки герметиком, расписали стены нецензурными надписями с требованиями погасить кредит, сломали почтовые ящики, а также приклеили листок с личными данными женщины. В беседе с 360.ru жительница Химок заявила, что уже обратилась в полицию, к ней уже приходил участковый. По ее словам, после этого звонки прекратились. Женщина подчеркнула, что долг погасит через судебных приставов. Кроме того, она рассчитывает, что правоохранители найдут злоумышленников и те восстановят поврежденную дверь за свой счет.