Церемонию передачи туалетов массово проводят в российских школах. Зачем это выпускникам?

Российские школьники начали устраивать унитазные церемонии. В соцсети полно роликов с учениками, исполняющими особый гимн в туалетных комнатах. Но пение — это, конечно, не все. Как именно старшеклассники проводят этот ритуал, разбирался 360.ru.

Проводить так называемые унитазные церемонии старшеклассники принялись из-за вирусного тренда в TikTok. Увидели раз, увидели второй-пятый-десятый. Понравилось — решили повторять. Как это всегда и работает.

Взрослые, вероятно, воспринимают это неоднозначно: с одной стороны, ребята вроде как не делают ничего плохого, но с другой — это в какой-то степени нарушение школьной дисциплины, ведь туалетные комнаты не место для подобия торжественных линеек.

Так или иначе, подростки продолжают проводить этот ритуал. На резонный вопрос: а как же последний звонок и выпускной, разве их недостаточно, чтобы попрощаться со школой красиво? — ответа у нас нет.

Возможно, молодым людям нравится идея какого-то особого ритуала, который можно провести там, где они делились своими секретами, выясняли отношения и так далее. Они передают так называемые унитазные права девятиклассникам и десятиклассникам, как бы подводя черту: все, мы уходим, теперь вы тут за старших.

Как провести церемонию передачи туалетов: награды, гимн и клятвы

Церемонию проводят в туалете. Школьники выстраиваются в помещении, словно на торжественной линейке: собранные и очень серьезные. После объявления о начале церемонии должен прозвучать «туалетный гимн». Слушают его, приложив руку к сердцу.