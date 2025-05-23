Церемонию передачи туалетов массово проводят в российских школах. Зачем это выпускникам?
Российские школьники начали устраивать унитазные церемонии. В соцсети полно роликов с учениками, исполняющими особый гимн в туалетных комнатах. Но пение — это, конечно, не все. Как именно старшеклассники проводят этот ритуал, разбирался 360.ru.
Кто придумал унитазные церемонии и в чем смысл
Проводить так называемые унитазные церемонии старшеклассники принялись из-за вирусного тренда в TikTok. Увидели раз, увидели второй-пятый-десятый. Понравилось — решили повторять. Как это всегда и работает.
Взрослые, вероятно, воспринимают это неоднозначно: с одной стороны, ребята вроде как не делают ничего плохого, но с другой — это в какой-то степени нарушение школьной дисциплины, ведь туалетные комнаты не место для подобия торжественных линеек.
Так или иначе, подростки продолжают проводить этот ритуал. На резонный вопрос: а как же последний звонок и выпускной, разве их недостаточно, чтобы попрощаться со школой красиво? — ответа у нас нет.
Возможно, молодым людям нравится идея какого-то особого ритуала, который можно провести там, где они делились своими секретами, выясняли отношения и так далее. Они передают так называемые унитазные права девятиклассникам и десятиклассникам, как бы подводя черту: все, мы уходим, теперь вы тут за старших.
Как провести церемонию передачи туалетов: награды, гимн и клятвы
Церемонию проводят в туалете. Школьники выстраиваются в помещении, словно на торжественной линейке: собранные и очень серьезные. После объявления о начале церемонии должен прозвучать «туалетный гимн». Слушают его, приложив руку к сердцу.
Судя по роликам в соцсетях, гимном этим стал хит «Сигма-бой». Также есть вариант слушать песни Артура Пирожкова. Причем некоторые меняют текст и поют о своей школьной жизни. Музыкальное сопровождение может быть живым — на одном из видео гимн исполняли на баяне.
Пока звучит музыка, старшеклассникам вручают грамоты. Это могут награды в духе «рекордсменам по отжиманию подиков», «главному надзирателю санитарно-охранительного органа» или «следаку первого разряда за скрывание от завуча засекреченной туалетной деятельности».
Названия абсурдные. Но, кажется, в этом и смысл. Чем абсурднее — тем лучше. Как и с суперпопулярным итальянским брейнротом с его Бомбардиро Крокодило и Тралалео Тралала.