Сегодня 07:00 Троицкая родительская суббота. Что можно и нельзя делать 7 июня Священник Конюхов объяснил, почему нельзя оставлять еду и алкоголь на могиле 0 0 0 Фото: Церковь Казанской иконы Божией Матери в Николо-Угрешском монастыре города Дзержинский / Медиасток.рф Общество

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В конце этой недели наступит Троицкая родительская суббота — время молитвы и воспоминаний об усопших у православных христиан. Событие приходится на день перед Святой Троицей. Как правильно его провести и что делать запрещено, выяснил 360.ru.

Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году Троицкая родительская суббота зависит от даты Святой Троицы, которая, в свою очередь, опирается на Пасху, объяснил 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. «Пасха — это нестатичный праздник. Он зависит в том числе от лунного календаря. Перемещается и пасхальный период: на 40-й день после Пасхи — Вознесение Господне и на 50-й день — Святой Троицы. Накануне дня Святой Троицы всегда вспоминают усопших в рамках Троицкой субботы», — отметил отец Николай. Другие поминальные дни в 2025 году: Вселенская родительская суббота (Мясопустная) — 22 февраля;

суббота второй седмицы Великого поста — 15 марта;

суббота третьей седмицы Великого поста — 22 марта;

суббота четвертой седмицы Великого поста — 29 марта;

Радоница — 29 апреля;

поминовение усопших воинов — 9 мая;

Димитриевская родительская суббота — 1 ноября;

Михайловская родительская суббота — 15 ноября.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Традиции: что принято делать в Троицкую субботу Люди приходят в храм, где совершается заупокойное богослужение. Литургию и панихиду читают накануне вечером и в Троицкую субботу утром, объяснил Конюхов. «Затем многие ездят на кладбище. Обычно приводят могилки в порядок, молятся за души усопших», — отметил отец Николай. Во время Троицкой родительской субботы нет никакого поста, и на стол ставят любые блюда, например блины, поминальную кутью.

Интересно Для кутьи лучше брать круглый рис долгой варки, чтобы приготовленная крупа получилась рассыпчатой. Перед тем как ставить ее на огонь, рис необходимо промыть и залить теплой водой — в этом случае он получится идеальной консистенции. В сваренную кашу добавляют сливочное масло, мед, сахар, сиропы, сухофрукты или орехи. Для кутьи лучше брать круглый рис долгой варки, чтобы приготовленная крупа получилась рассыпчатой. Перед тем как ставить ее на огонь, рис необходимо промыть и залить теплой водой — в этом случае он получится идеальной консистенции. В сваренную кашу добавляют сливочное масло, мед, сахар, сиропы, сухофрукты или орехи.

«На следующий день читают коленопреклоненные молитвы. В них вспоминают обо всех усопших, в том числе о тех, кто находится в преисподней, о людях в аду. Верующие просят Господа проявить милосердие к страдающим душам», — рассказал священнослужитель.

Фото: Кутья из перловой крупы / РИА «Новости»

Что запрещено в Троицкую субботу В любую поминальную субботу не допускается: ругаться и сквернословить;

злоупотреблять спиртным или объедаться;

заниматься тяжелым физическим трудом или уборкой;

веселиться;

устраивать застолья;

унывать и плакать. Конюхов отметил, что под запретом находится все, что связано с языческими ритуалами. «Люди упрощают христианство. Смешивают традиции с какими-то языческими обычаями, гаданиями, кормлением покойников», — объяснил священнослужитель. По этой причине нельзя оставлять еду или алкоголь на могилах.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно поминать и молиться за усопших В православных книгах содержится много молитв, которыми вспоминают об усопших как в родительские субботы, так и ежедневно. Например, есть короткая:

Интересно Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное. Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Также существуют специальные молитвы об усопшем до 40 дней, после этого срока, отдельно для родителей, младенцев, супругов, некрещенных и так далее. Есть молитвы, которые читают только на кладбище у могил, например последование литии для мирян:

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12 раз). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон). Поминовение усопших происходит так: христиане освящают в церкви еду и раздают ее знакомым или нуждающимся. Это могут быть кутья, блины или конфеты. Также в храме заказывают панихиду и оставляют записки за упокой души. Церковь одобряет подачу милостыни с просьбой помолиться за умершего.