Троицкая родительская суббота. Что можно и нельзя делать 7 июня
Священник Конюхов объяснил, почему нельзя оставлять еду и алкоголь на могиле
В конце этой недели наступит Троицкая родительская суббота — время молитвы и воспоминаний об усопших у православных христиан. Событие приходится на день перед Святой Троицей. Как правильно его провести и что делать запрещено, выяснил 360.ru.
Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году
Троицкая родительская суббота зависит от даты Святой Троицы, которая, в свою очередь, опирается на Пасху, объяснил 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
«Пасха — это нестатичный праздник. Он зависит в том числе от лунного календаря. Перемещается и пасхальный период: на 40-й день после Пасхи — Вознесение Господне и на 50-й день — Святой Троицы. Накануне дня Святой Троицы всегда вспоминают усопших в рамках Троицкой субботы», — отметил отец Николай.
Другие поминальные дни в 2025 году:
- Вселенская родительская суббота (Мясопустная) — 22 февраля;
- суббота второй седмицы Великого поста — 15 марта;
- суббота третьей седмицы Великого поста — 22 марта;
- суббота четвертой седмицы Великого поста — 29 марта;
- Радоница — 29 апреля;
- поминовение усопших воинов — 9 мая;
- Димитриевская родительская суббота — 1 ноября;
- Михайловская родительская суббота — 15 ноября.
Традиции: что принято делать в Троицкую субботу
Люди приходят в храм, где совершается заупокойное богослужение. Литургию и панихиду читают накануне вечером и в Троицкую субботу утром, объяснил Конюхов.
«Затем многие ездят на кладбище. Обычно приводят могилки в порядок, молятся за души усопших», — отметил отец Николай.
Во время Троицкой родительской субботы нет никакого поста, и на стол ставят любые блюда, например блины, поминальную кутью.
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«На следующий день читают коленопреклоненные молитвы. В них вспоминают обо всех усопших, в том числе о тех, кто находится в преисподней, о людях в аду. Верующие просят Господа проявить милосердие к страдающим душам», — рассказал священнослужитель.
Что запрещено в Троицкую субботу
В любую поминальную субботу не допускается:
- ругаться и сквернословить;
- злоупотреблять спиртным или объедаться;
- заниматься тяжелым физическим трудом или уборкой;
- веселиться;
- устраивать застолья;
- унывать и плакать.
Конюхов отметил, что под запретом находится все, что связано с языческими ритуалами.
«Люди упрощают христианство. Смешивают традиции с какими-то языческими обычаями, гаданиями, кормлением покойников», — объяснил священнослужитель.
По этой причине нельзя оставлять еду или алкоголь на могилах.
Как правильно поминать и молиться за усопших
В православных книгах содержится много молитв, которыми вспоминают об усопших как в родительские субботы, так и ежедневно. Например, есть короткая:
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Также существуют специальные молитвы об усопшем до 40 дней, после этого срока, отдельно для родителей, младенцев, супругов, некрещенных и так далее.
Есть молитвы, которые читают только на кладбище у могил, например последование литии для мирян:
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон).
Поминовение усопших происходит так: христиане освящают в церкви еду и раздают ее знакомым или нуждающимся. Это могут быть кутья, блины или конфеты. Также в храме заказывают панихиду и оставляют записки за упокой души. Церковь одобряет подачу милостыни с просьбой помолиться за умершего.