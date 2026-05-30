Сегодня 14:12 Троица‑2026: дата, смысл праздника и главные традиции Настоятель Вигилянский: в день Троицы празднуется рождение Церкви 0 0 0 Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

Священники

Правила

Запреты

В 2026 году Троица приходится на 31 мая. Дата праздника переходящая — его отмечают на 50-й день после Пасхи. Суть, церковные и народные традиции, запреты и правила этого дня — в материале 360.ru.

Суть праздника Троицы Троица (День Святой Троицы, Пятидесятница) — один из важнейших христианских праздников, который посвящен сошествию Святого Духа на апостолов. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и считается днем рождения Церкви Христовой. Согласно книге Деяний апостольских, после Вознесения Христа апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый день после Вознесения (50-й после Воскресения), в третий час дня, они услышали шум с неба, подобный сильному ветру. Появились огненные языки, которые почили на каждом из них. Апостолы исполнились Святого Духа и стали говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов.

Интересно Это событие стало поворотным моментом в истории христианства. Апостолы получили дар проповеди, начали распространять веру по всему миру, и с этого момента началась история Церкви. Поэтому Троицу называют днем рождения Церкви. Название «Пятидесятница» связано с 50-дневным отсчетом от Пасхи.

Учение о Святой Троице — один из ключевых догматов христианства. Оно утверждает, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Эти три Лица — не три отдельных Бога, а единое Божественное существо.

Фото: Медиасток.рф

«В этом году праздник Троицы отмечается 31 мая — 50-й день после Пасхи. Поскольку Пасха каждый год бывает в разные числа, (это связано с лунным и солнечным календарем) поэтому отчитывается 50-й день после Пасхи. В день Троицы мы празднуем день рождения Церкви, снисхождение Святого Духа на апостолов, которое произошло в Иерусалиме в Сионской горнице две тысячи с лишним лет тому назад», — рассказал 360.ru настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский.

Праздник Троицы имеет прообраз в Ветхом Завете, когда к Аврааму пришли три ангела, и он их увидел под дубом. Считается, что этот образ — метафора будущей веры христиан в Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Это событие произошло уже после воскресения Христова на 50-й день, когда сошли огненные языки на апостолов.

Для людей, далеких от церкви, тут много непонятного, но понятие этих огненных языков мы знаем по тому, как сходит огонь во время Пасхи, когда зажигаются свечи в Иерусалимском храме. Некоторые бывали на горе Фавор на Преображение, и тоже видели эти маленькие молнии, когда опускается облако на гору Фавор каждый год. Становится понятно, что произошло с апостолами в день схождения Святого Духа. Владимир Вигилянский

В этот день празднуется полнота жизни в Боге в трех ипостасях. «Если в будущем году Пасха будет 2 мая, то отсчитываем 50 дней. Примерно в середине июня будет праздник Троицы в будущем году», — добавил священнослужитель.

Богослужение на Троицу Богослужение в день Троицы — одно из самых торжественных в году. Оно включает несколько особенностей: 1. Литургия. Утром совершается праздничная литургия. 2. Великая вечерня. Сразу после литургии проходит особая Великая вечерня, которая посвящена сошествию Святого Духа. 3. Коленопреклонные молитвы. Во время вечерни настоятель храма читает три особые молитвы святителя Василия Великого: о нас, грешных; о даровании Духа Святого; об усопших. Это первая возможность преклонить колени после Пасхи. 4. Украшение храмов. Храмы украшают свежей зеленью, березовыми ветвями, полевыми цветами и травой. Это символизирует обновление жизни и действие Святого Духа. Полы устилают свежескошенной травой, а иконы украшают ветвями. 5. Зеленые облачения. Священники облачаются в зеленые ризы, которые символизируют животворящую и обновляющую силу Святого Духа. «После Божественной Литургии начинается Великая вечерня, читаются коленопреклоненные молитвы. Эти три довольно пространные большие молитвы читаются один раз в году. Первая из них — покаянная, вторая — это призывание Святого Духа, чтобы нам благодать пришла и осветила нашу жизнь в соединении с Богом. Третья молитва — о нашем роде, о наших предках», — объяснил Вигилянский.

Фото: Медиасток.рф

Это уникальное действо, какого не бывает в другие дни церковного года. Верующие понимают, что это самое радостное событие — быть вместе с Богом.

Есть потрясающие стихи, которые объясняют День Троицы, как отражалось это в культуре. Владимир Вигилянский

Троицкая родительская суббота Накануне праздника, в субботу, христиане поминают усопших. Этот день называется Троицкой родительской субботой или Вселенской родительской субботой. В 2026 году она пришлась на 30 мая. В этот день в церквях служится панихида, на которую можно подать записку с именами умерших.

Фото: Медиасток.рф

Народные традиции С Троицей связаны как церковные, так и народные традиции, многие из которых восходят к дохристианским обрядам. Некоторые из них: украшение домов и дворов. Дома, входные двери, окна и ворота (если человек живет в собственном доме) традиционно украшают зеленью — ветками березы, цветами, травой. Освященные ветви нередко приносят домой и размещают возле икон как символ благословения и духовного обновления;

плетение венков. Девушки плели венки из луговых трав и цветов. В конце праздника их часто пускали по воде, чтобы погадать на суженого: если венок поплыл — к свадьбе, если прибился к берегу — еще год в девках сидеть, а если утонул — к беде;

гулянья и игры. В селах устраивали гуляния, водили хороводы вокруг берез, пели песни, играли в игры;

приготовление особых блюд. На Руси на Троицу пекли каравай, которым угощали соседей и нуждающихся. Также готовили большую яичницу-глазунью, круглая форма которой символизировала солнце и достаток. В блюда добавляли много свежей зелени: щавель, крапиву, лук;

сватовство. Троица считалась благоприятным временем для сватовства и начала подготовки к свадьбе. «Церковь имеет благодать воцерковлять народные праздники. Масленица была народным праздником, но церковь воцерковила этот праздник. У евреев в Ветхом Завете день Пятидесятницы — сбор первого урожая. Это был абсолютно народный праздник, потому что плоды рук человека — всегда большой праздник», — подчеркнул Вигилянский.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и чего нельзя делать в Троицу Церковь рекомендует в этот день: посетить богослужение;

молиться за близких и усопших;

провести день спокойно, заняться добрыми делами.

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать Затевать генеральную уборку, ремонт, строительство или масштабную стирку — бытовая суета не должна отвлекать от молитвы и посещения храма;

ругаться, сквернословить, завидовать и таить злобу на близких — праздник посвящен любви и единству;

венчаться — радость о Боге должна стоять выше личных торжеств.

Что нужно делать в церкви — это не грешить. Никакого зла, никакой нелюбви не должно быть в дни церковных праздников. Это свойственно всем праздникам, не только в Троицу. Мы должны найти в себе все благодатные возможности и силы для того, чтобы сохранить в чистоте свое сердце, ум и душу в этот день. А все то, что мешает этому, под запретом. Владимир Вигилянский

Фото: Медиасток.рф

Народные запреты и суеверия Не работать на земле — копать, пахать, сажать растения и втыкать в землю колья;

не купаться в водоемах и не ходить в лес в одиночку — из-за поверья о русалках и леших;

не шить, не прясть и не вязать. На саму Троицу по традиции не ходят на кладбище — для поминовения усопших предназначена Троицкая родительская суббота.

Фото: Медиасток.рф

Символика березы В русской народной традиции береза считается главным деревом Троицы. Традиция встречать праздник с зелеными ветвями березы уходит корнями в события Ветхого Завета. Ее связывают с явлением Бога Аврааму у дубравы Мамре. Там Господь в образе трех странников открыл праотцу тайну о том, что Бог един в трех Лицах. В русской культуре береза также символизирует душу, расцветающую под действием Божественной благодати. В России более северные широты, поэтому урожая не так много. Но в это время года обновляется земля: в зелени, в деревьях, в цветах. «Поэтому многие храмы украшаются зелью, березками, цветами, которые уже к этому времени возросли. Церковь это приняла, чтобы осветить радостный праздник природной щедрости», — заключил Вигилянский.