«Вперед, к победе!» Как три парада изменили ход Великой Отечественной войны

Осенью 1941 года, когда немцы стояли у самой Москвы, в трех городах СССР прошли военные парады. Они стали тем стержнем, который помог выиграть битву за столицу, а в мае 45-го окончательно сокрушить Третий рейх. Где и как провели торжественные смотры и почему они оказались настолько важными — в материале 360.ru.

Как Гитлер готовился к параду на Красной площади Великая Отечественная война шла уже больше четырех месяцев. Немцы рвались к советской столице — планировали взять ее к 7 ноября. А непосредственно в годовщину Октябрьской революции мечтали провести свой парад на Красной площади. Оккупанты настолько уверились в победе, что загодя сшили парадные мундиры, отчеканили награды «Героям взятия Москвы», напечатали пригласительные билеты на торжество и выписали материалы для монумента, который собирались воздвигнуть в городе.

Фото: Немецкие солдаты Первой танковой дивизии готовятся к маршу на Москву. Scherl / www.globallookpress.com

Тем временем Москва жила в осаде. Не функционировали предприятия, не работал общественный транспорт, единственный раз в истории закрыли Московский метрополитен, а его станции заминировали. В домах отключили центральное отопление. Улицы ощетинились противотанковыми ежами. Памятники баррикадировали мешками с песком. Из столицы эвакуировали правительство СССР, Верховный Совет, наркомат обороны, дипломатические представительства, учреждения, Всесоюзное радио. По городу начали змеиться слухи, что все руководство страны удрало в тыл и город вот-вот сдадут.

Фото: Около полумиллиона москвичей принимали участие в рытье противотанковых рвов вокруг Москвы, 1941 год. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Немало людей, поддавшись панике, побежали из Москвы. Их, кстати, никто не удерживал. Брошенные квартиры стали приманкой для грабителей. Это вылечили довольно быстро: власти ввели комендантский час, а к трусам, паникерам, провокаторам и мародерам разрешили применять любые меры, вплоть до расстрела на месте. Многие граждане, наоборот, отказывались покидать родной город. Люди рыли окопы, устанавливали заграждения и готовились всеми силами дать отпор гитлеровцам. В то время исход противостояния за Москву еще не был ясен, однако со своим шествием вдоль Кремля солдаты вермахта определенно промахнулись.

Фото: Вид на Кремль с зачехленными звездами, Москва, 1941 год. Scherl / www.globallookpress.com

Три парада в 1941 году Руководству СССР нужно было во что бы то ни стало поднять боевой дух Красной армии и всех советских людей. Так появилась идея провести 7 ноября 1941 года большой военный парад в честь годовщины Октябрьской революции. Шествия запланировали сразу в трех городах: Москве, Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже. Трансляцию хотели провести в режиме реального времени по Всесоюзному радио. Согласно плану, в случае прорыва гитлеровцев передачу заменили бы репортажами из других городов. К счастью, делать этого не пришлось. Парады принимали маршалы. В Куйбышеве — Климент Ворошилов, воронежский — Семен Тимошенко, а главный, московский, — Семен Буденный. Последний заменял будущего «маршала Победы» Георгия Жукова: он в тот момент командовал обороной столицы.

Фото: Семен Буденный / Публичное достояние 1/3 Фото: Климент Ворошилов / Публичное достояние 2/3 Фото: Семен Тимошенко. Russian Look / www.globallookpress.com 3/3

Подготовка к параду 7 ноября Обычно для подготовки такого рода мероприятий требовалась пара месяцев, однако тут счет шел на дни. Все проходило в обстановке строгой секретности: многие отряды только накануне парада узнали, зачем они отрабатывали строевые команды. Быстро собирали и сводный оркестр. Полным составом музыкантов (примерно 200 человек) репетировали всего трижды, последний раз — 6 ноября, но права на ошибку не было. Буденный лично выбрал для шествия четыре марша, при этом «Прощание славянки» планировали исполнить два раза — в начале и конце парада.

Фото: Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Аркадий Шайхет / РИА «Новости»

Планировали учесть погодные условия, но все метеостанции на западе Москвы уже захватил враг. Пришлось опираться на прогноз синоптиков Тимирязевской академии. Они предсказали низкую облачность и снег, которые могли помешать бомбардировке города. Несмотря на это, все столичные средства ПВО оставались в боевой готовности.

Интересно Осенью 1941-го пилоты люфтваффе постоянно атаковали Москву — фугасные бомбы взрывались рядом с Кремлем. Днем 6 ноября 250 немецких самолетов совершили налет на столицу. Благодаря работе зенитчиков и летчиков ПВО ни одно вражеское воздушное судно не достигло цели, а 34 борта сбили. Осенью 1941-го пилоты люфтваффе постоянно атаковали Москву — фугасные бомбы взрывались рядом с Кремлем. Днем 6 ноября 250 немецких самолетов совершили налет на столицу. Благодаря работе зенитчиков и летчиков ПВО ни одно вражеское воздушное судно не достигло цели, а 34 борта сбили.

Фото: Советские оборонительные позиции под Москвой, 1941 год. Scherl / www.globallookpress.com

Парад в Москве 7 ноября 1941: хронология Ровно в 08:00 в Москве начался торжественный парад. На башнях сияли распакованные и зажженные кремлевские звезды. На трибуне Мавзолея присутствовали председатель Совета министров и Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин и другие государственные деятели. Несмотря на снег и минусовую температуру, генералиссимус отказался надевать ушанку, зная, что еще не все бойцы Красной армии получили зимние комплекты.

Фото: Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Я.Юровский / РИА «Новости»

Все время он провел на трибуне в простой шинели и фуражке. После пятиминутного объезда войск Сталин впервые выступил с речью на параде.

Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. <…> Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. <…> Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость! Под знаменем Ленина — вперед, к победе! из речи Иосифа Сталина на параде 7 ноября 1941 года

Крики «Ура!» сменили грохот колес и гусениц военной техники, стук копыт кавалерийских лошадей, чеканный шаг пехоты. Всего в шествии задействовали более 28 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Все участники парада шли с полным боекомплектом — выходя с Красной площади, они отправлялись прямо на фронт.

Фото: Советские бойцы приветствуют Сталина на параде 7 октября 1941 года. Кадр из кинохроники / Публичное достояние

Этот парад стал действительно воодушевляющим событием. Люди увидели: руководители страны не собираются покидать осажденный город, они верят в победу, как и солдаты, что печатали шаг возле Кремля. Появилась не просто надежда — уверенность, что Москва выстоит, а фашистскую гадину уничтожат. Так и случилось. Буквально через месяц гитлеровцы потерпели свое первое масштабное поражение. Красная армия не просто смогла остановить фашистов на подступе к столице СССР, но и перешла в первое крупное наступление, которое отбросило неприятеля на сотни километров от Москвы.

Фото: 9 мая 2015 года. Москва. Artur Widak / www.globallookpress.com

Кинокадры московского парада вошли позднее в картину «Разгром немецких войск под Москвой». В 1943 году она (для американцев ее крутили под названием Moscow Strikes Back — «Москва наносит ответный удар») получила «Оскар» за лучший документальный фильм. Правда, речь Сталина для ленты пришлось снимать отдельно: во время парада ее запечатлеть не успели.

Парад в Куйбышеве 1941 Главный дублер московского парада — Куйбышев — тоже не подкачал. Как и в столице, его открыли курсанты, за ними прошли военные медики, прожекторный полк, пулеметчики, моряки, пехота, кавалеристы, артиллерия, бронетехника, в том числе танки-амфибии Т-38 и бронированные тягачи «Комсомолец».

Фото: Бойцы с пулеметами Дегтярева / Публичное достояние

Основным аккордом стала авиация. Сменяя друг друга, самолеты шли в несколько эшелонов. Штурмовики Ил-2 пролетели на высоте всего в 100-300 метров над площадью (притом что установленная для них минимальная высота составляла 500 метров). Ворошилову очень понравился произведенный эффект. Главные трибуны заняли ведущие руководители страны и региона во главе с председателем Президиума Верховного Совета СССР, «всенародным старостой» Михаилом Калининым. Слева от них разместили 300 передовиков производства и руководящих работников различных организаций.

Фото: Военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, в центре на трибуне слева направо: председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин и маршал Советского Союза Климент Ворошилов / Публичное достояние

Справа располагались иностранные дипломаты, ведь в Куйбышев эвакуировали представительства 22 стран. Шествие также наблюдали члены военных миссий Великобритании и США и множество зарубежных корреспондентов. Парад длился полтора часа, в нем участвовали свыше 25 тысяч военнослужащих.

Фото: Иностранные дипломаты и военные смотрят парад в Куйбышеве, 7 ноября 1941 года / Публичное достояние

Парад в Воронеже 1941 Если парады в Москве и Куйбышеве проходили синхронно, то воронежское шествие начали позже, в 11:00. Погода была пасмурная и туманная, шел мокрый снег, и никто не опасался налетов вражеской авиации. В то время линия фронта находилась менее чем в 200 километрах от города. Кстати, подготовку мероприятия проводили в еще большей секретности, чем в столице. Участники вспоминали: они узнали о шествии уже утром 7 ноября, когда бойцов построили на главной городской площади. После объезда войск репродукторы транслировали московскую речь Сталина.

Фото: Слева направо: председатель Воронежского ГКО Владимир Никитин, член Военного совета фронта Никита Хрущев и маршал Советского Союза Семен Тимошенко, Воронеж, 7 ноября 1941 года / Википедия

Очевидцы рассказывали, что к бойцам обратился заместитель начальника штаба Юго-Западного фронта Иван Баграмян. Вообще-то, делать это должен был командующий фронтом маршал Тимошенко, но накануне он подхватил ангину. Первой двинулась пехота, за ней следовали артиллеристы, мотоциклетные отряды, бронетехника и танки в белой маскировке. Парад длился полтора часа, и, как и в Москве, его участники сразу уходили на фронт.

Интересно Говорят, из краеведческого музея для парада взяли две пушки времен Гражданской войны — их провезли перед трибунами на конной тяге. Кстати, орудия оказались вполне боеспособными и после шествия отправились на фронт. Но точного подтверждения этого факта нет: документы не сохранились, а киносъемку не вели. Говорят, из краеведческого музея для парада взяли две пушки времен Гражданской войны — их провезли перед трибунами на конной тяге. Кстати, орудия оказались вполне боеспособными и после шествия отправились на фронт. Но точного подтверждения этого факта нет: документы не сохранились, а киносъемку не вели.

Значение трех парадов Три парада 1941 года сильно впечатлили заграничных наблюдателей. Британское издание News Chronicle назвало их «великолепным примером мужества и отваги». А в городе Ужице состоялся марш сербских патриотов в честь Октябрьской революции.

Фото: Участники реконструкции парада 7 ноября 1941 года в Воронеже, 2016 год. Ульяна Соловьева / РИА «Новости»

Как раз в то время две державы — Японская империя и Турция — раздумывали о вступлении в войну на стороне Германии против Советского Союза. Считается, что именно парадные шествия 7 ноября удержали их на позициях наблюдателей. Однако куда важнее то, что эти мероприятия смогли поднять боевой дух советского народа. После трансляции во всех городах страны военкоматы стали еще активнее осаждать добровольцы. В то время, когда гитлеровцы стояли в паре километров от сердца СССР, в людей вдохнули уверенность в победе. Да, она очень дорого досталась. Но это того стоило.