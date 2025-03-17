Третья неделя Великого поста — 2025: смысл седмицы, ограничения и рацион питания по дням

Смысл третьей недели Великого поста

В третье воскресенье поста, которое в этом году приходится на 23 марта, во всех церквях из алтаря вынесут украшенный цветами Крест, на котором был распят Иисус Христос. В эту неделю будет проходить особая служба, включающая в себя троекратное поклонение кресту со словами «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Считается, что это укрепит верующих в смирении и продолжении Великого поста.

Что можно и что нельзя делать в третью неделю Великого поста

В Крестопоклонную неделю рекомендуется придерживаться скромного рациона питания, читать Библию и молиться, уделять время семье и близким, поддерживать хорошие отношения с родными людьми, просить совета у духовного наставника или лечащего врача, а также наложить на себя некоторые ограничения или бросить пагубные привычки в честь страданий Христа.

Соблюдающим пост людям запрещено употреблять в пищу мясо и молочные продукты, курить и пить алкоголь, устраивать шумные праздники у себя дома, звать гостей и самому посещать увеселительные мероприятия, желать другому человеку зла и плохо поступать по отношению к другим. Нельзя обижаться на окружающих, вступать с ними в конфликты, ссориться и использовать мат в речи.

Как выстраивать рацион в третью неделю Великого поста

Предполагается, что постящимся на этой неделе станет проще соблюдать ограничения в питании за счет вырабатывающейся привычки. Рацион будет похож на правила, которые действовали во время второй недели поста. Основными продуктами на эти семь дней будут крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, мед, грибы, овощи и фрукты (капуста, лук, морковь, свекла, яблоки, апельсин). Монахам разрешается употреблять пищу один или два раза в сутки, а мирянам — три или четыре раза.

Календарь питания по дням

В понедельник, среду и пятницу предстоит сухоядение. В эти дни разрешается есть только сырые продукты и блюда из них без масла. Во вторник и четверг можно употреблять только вареные или тушеные овощи и фрукты без масла. В воскресенье соблюдающие пост могут выбрать в качестве еды овощные или фруктовые блюда с добавлением масла.