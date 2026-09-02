Сегодня 14:07 Третье сентября, до свиданья. Почему сгорели костры рябин Социолог Алексеев: Шутки про 3 сентября исчерпали свой культурный капитал Фото: Ilya Moskovets / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Шутки про 3 сентября веселили россиян больше 10 лет. Каждый год в интернете придумывали новые мемы: подбирали остроумные картинки, которые украшали цитатами из песни. Однако в этом году про Шуфутинов день почти никто не вспомнил. Почему так получилось, рассказал 360.ru социолог Дмитрий Алексеев.

День, когда переворачивают календарь и горят костры рябин, перестал радовать россиян. Шутка о 3 сентября держалась с 2011 года — именно тогда в Рунете появилась фотография популярного американского рэпера Рика Росса с подписью «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». Автора явно позабавило некоторое сходство чернокожего исполнителя и певца Михаила Шуфутинского: оба крупные, бритоголовые, бородатые. Шутка понравилась и уже на следующий год пошел вал картинок с самим исполнителем песни «3 сентября», кострами, рябинами, календарями и, конечно, цитатами. Так появился Шуфутинов день.

Фото: Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Песню, кстати, написали два Игоря — Крутой и Николаев. Поговаривали, будто там шла речь о некой реальной жизненной драме одного из авторов, но на самом деле это не более чем лирическая фантазия со случайно выбранной датой. Композиция, кстати, попала к Шуфутинскому случайно — поначалу ее писали для другого исполнителя. Певец заказал аранжировку мелодии руководителю своего оркестра Евгению Кобылянскому и в 1993 году впервые исполнил историю про «день прощанья». Годом позже песня вошла в альбом «Гуляй, душа». Но долгое время оставалась лишь просто одной из строчек в многочисленном репертуаре Шуфутинского, не более. Сам певец благодушно относился к шуткам про Шуфутинов день и воспринимал их как прекрасную и к тому же бесплатную рекламу. Для него лично 3 сентября — настоящий праздник: это день рождения его старшего внука Дмитрия. Молодой человек тоже музыкально одарен, отслужил в ЦАХАЛ, был автором колонок в Times of Israel, Jerusalem Post и Forward.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Шутка умерла от официоза Шуфутинов день несколько раз пытались отменить. Некоторые знаменитости жаловались, что им надоели мемы и пытались запретить их в своих пабликах. А в 2020 году сеть «ВКонтакте» объявила себя «территорией, свободной от шуток о 3 сентября». Теперь же, спустя 15 лет от начала игры, шутки пропали сами собой, безо всяких запретов. Исчезновение мема про 3 сентября и костры рябин — это хрестоматийный пример того, как интернет-юмор умирает от семантического пресыщения и неизбежной смены поколенческих культурных кодов, пояснил 360.ru социолог, член СЖР Дмитрий Алексеев.

Фото: Соцсети

«Изначально эта шутка функционировала как ироничный, почти карнавальный ритуал для миллениалов. Однако со временем она подверглась тотальной и, так сказать, „нудной“ коммодификации: ее начали массово эксплуатировать бренды, государственные паблики и маркетологи», — рассказал социолог. По его словам, такая институционализация — превращение шалости в устойчивые социальные структуры — лишила мем изначальной социальной искры, превратив его из «своей» шутки в навязчивый «кринж официалов».

Надо понимать, что для современной молодой аудитории (зумеров и поколения альфа), эстетика певца Михаила Шуфутинского является все-таки чуждым, бумерским артефактом, который не несет ни иронии, ни эмоционального отклика. Этот мем не просто уже приелся — он полностью исчерпал свой культурный капитал. Дмитрий Алексеев

Придут новые шутки Так мемы про 3 сентября естественным образом уступили место новым, более узнаваемым триггерам коллективного внимания. Вообще, жизненный цикл сетевых шуток в эпоху алгоритмических лент — соцсетей и коротких видео — сократился до нескольких дней или даже часов, превратившись в быстро сгорающий микротренд, пояснил социолог. «„Долгожители“ цифрового фольклора выживают благодаря принципиально иному механизму: они эволюционируют из конкретной шутки в универсальный гибкий шаблон, который пользователи могут бесконечно адаптировать под новые реалии», — отметил Алексеев.

Фото: Соцсети