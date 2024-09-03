Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день
Певец Шуфутинский считает шутки о 3 сентября прекрасной рекламой
Следующий, пусть и не официальный, праздник после Дня знаний — 3 сентября. Тот самый день, когда пролетел желтый лист по бульварам Москвы и все шлют друг другу мемы с Михаилом Шуфутинским, пока горят костры рябин. Когда началась эта долгоиграющая шутка и как к ней относится сам певец, выяснил 360.ru.
Кто такой Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский родился в 1948 году в Москве. Его отец был врачом, прошел всю Великую Отечественную войну.
Мама будущего певца умерла, когда сыну исполнилось пять лет, его воспитывали бабушка и дедушка. Они же отвели внука учиться играть на баяне в музыкальную школу.
По окончании школы Шуфутинский отучился в Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения». С ним вместе на этих же специальностях училась тогда еще никому не известная девушка — Алла Пугачева.
Певец вспоминал, что они вместе с будущей Примадонной нередко сбегали с занятий в подвал. Там стоял рояль, молодые люди пели и музицировали в свое удовольствие. Пугачева часто бывала в гостях у Шуфутинского и очень волновала его бабушку — она все время спрашивала, почему у девушки такая короткая юбка.
Михаил выступал с различными ансамблями, пел в ресторанах, позже возглавил ВИА «Лейся, песня».
Коллектив собирал стадионы, пластинки расходились миллионными тиражами, но власти их не любили. Причина была в том, что руководитель ансамбля носил бороду и принципиально отказывался ее сбривать.
Наконец в 1981 году Шуфутинский с семьей эмигрировал в США. Там он выступал в качестве аранжировщика, музыканта и продюсера, играл в ресторанах, создал собственную шоу-группу и добился значительной популярности, причем по обе стороны океана.
Люди тайком привозили в СССР его записи, и те мгновенно разлетались по стране.
Впервые после эмиграции певец приехал в СССР в 1990 году и дал несколько концертов. Через пару лет он приобрел в Москве жилье, а в 2003-м окончательно вернулся в Россию на постоянное место жительства.
32 года песне «Третье сентября»: история создания
Все началось с того, что в 1992 году Шуфутинский познакомился с композитором Игорем Крутым. У него как раз была готова новая музыка, к которой написал текст Игорь Николаев. Сама песня предназначалась какому-то исполнителю, правда, договоренности еще не было.
Однако «Третье сентября» досталась Шуфутинскому — ему очень понравилась композиция. Музыкальный руководитель оркестра певца Евгений Кобылянский сделал аранжировку, и в 1993 году публика впервые услышала про костры рябин. Годом позже песня вошла в альбом «Гуляй, душа».
Интересно
Легенда гласит, что слова песни — биографические и якобы описывают некую драму из жизни Крутого, которые рифмованно пересказал его друг и тезка.
На самом деле Николаев не раз заверял, что все это не более чем лирическая фантазия на тему музыки. Ни у кого никакой драмы не было, 3 сентября — просто случайная дата.
Как «Третье сентября» стало мемом
«Третье сентября» довольно долго оставалась рядовой композицией — просто одной из песен Шуфутинского, не более.
Всероссийская популярность подкралась внезапно: в 2011 году в Рунете появилась фотография популярного американского рэпера Рика Росса со словами «Я календарь переверну, и снова 3 сентября».
Автора явно позабавило некоторое сходство чернокожего исполнителя и Шуфутинского: оба крупные, бритоголовые, бородатые. Зрителям шутка тоже понравилась, и Рунет буквально захлестнул девятый вал картинок — на этот раз уже с самим исполнителем песни, кострами, рябинами и календарями.
Тема жива уже более 10 лет. Ежегодно 3 сентября пользователи соцсетей объявляют «Шуфутинов день» и вешают соответствующие мемы.
Сам Шуфутинский считает эту традицию потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой. К тому же любому исполнителю приятно, когда его песня остается популярной, о ней придумывают шутки и сочиняют какие-то истории.
Самые смешные мемы про 3 сентября
Истории и вправду придумывают удивительные — ведь всем интересно понять, почему «Третье сентября» так долго удерживает популярность. Некоторые исследователи дошли в своих гиптезах до того, что любовь к хиту — эхо генетической народной памяти о Новом годе в допетровской России.
Кстати, у традиции есть и свои ненавистники. В 2020 году «ВКонтакте» объявили «территорией, свободной от шуток о 3 сентября»: записи со строчками песни в ленте помечали специальным предупреждением. Некоторые знаменитости также жаловались, что им надоели мемы о Шуфутиновом дне и пытались запретить их в своих пабликах.
В 2024 году по мотивам песни «Третье сентября» выпустили целый одноименный сериал. Критики характеризовали его как причудливую смесь «Мальчишника в Вегасе» и «Дня сурка» с русским акцентом.
В ленте камео засветится сам Шуфутинский. В ролях — Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин, Павел Деревянко и другие. Премьера сериала уже состоялась 2 сентября.
Вечером 3-го числа в государственном Кремлевском дворце пройдет концерт Михаила Шуфутинского «И снова 3 сентября».