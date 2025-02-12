Трехсвятие. Что значит для верующих 12 февраля

В среду, 12 февраля, православные христиане отметят Собор трех святителей, известный в народе как Трехсвятие. В этот праздник чтят великих учителей Церкви — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Его традиции и историю вспомнил 360.ru.

Считается, что Василий, Иоанн и Григорий явились во сне святому Иоанну Мавроподу, призвав почитать их вместе. Этот день ознаменовал собой единство и согласие воцерковленных людей.

Праздник связан с временами правления византийского императора Алексея I Комнина: в тот период между верующими произошел раскол — три лагеря отчаянно спорили о первенстве святителей.

Кем был Василий Великий

Родился в Каппадокии около 330 года в знатной, богатой и очень благочестивой семье. Его родная бабушка по отцу — Макрина Старшая — в свое время была ученицей Григория Чудотворца.

Детство Василия прошло в имении его отца, в Понте. Младенцем он перенес тяжелую болезнь и исцелился не иначе как чудом. Особую роль в воспитании мальчика сыграла как раз Макрина, а отец преподавал ему греческую грамматику и литературу.

Дальнейшее образование Василий получил в Кесарии Каппадокийской, где, возможно, впервые встретился с будущим святителем Григорием Богословом. После этого учился в Константинополе, а позже отправился в Афины, восполнив познания в литературе и философии и оттачивая мастерство красноречия и ораторского искусства. Кроме того, Василий освоил астрономию и медицину. Там же, в Афинах, принял участие в крещении молодого Григория.

Яростный боец с арианством, Василий Великий был автором молитв, которые до сих пор входят в утреннее молитвенное правило, и названной его именем литургии. Кроме того, его называют создателем иконостаса.

Кто такой Григорий Богослов

Родился в юго-западной области Каппадокии приблизительно около 330 года. Происходил из семьи святых: всех его родных — отец, мать, брата и сестру — после смерти канонизировали.

Григория с детства воспитывали в любви к Богу и ближним, первоначальное образование он получил в родительском доме, затем учился в Кесарии Каппадокийской, в Кесарии Палестинской, в Александрии, в Афинах.

Церковь почитает Григория за особый вклад в развитие богословия и церковного богослужения, в частности, за учение о триединой сущности Бога.

Чем прославился Иоанн Златоуст

Родился в Антиохии, в знатной семье, приблизительно в 347 году. Отец Иоанна был видным военачальником, но умер, когда сын был еще маленьким. Мать, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, дала ему лучшее нравственное воспитание.

Иоанн также получил прекрасное светское образование. Учился философии, литературе, риторике и другим дисциплинам, удивляя наставников своими талантами. Занимался адвокатской практикой и к Церкви пришел в осознанном возрасте.

Иоанн Златоуст прославился как великий проповедник и неутомимый писатель. Его богословское наследие огромно: до наших времен дошло более 250 написанных им писем, сотни гомилий на Священное Писание и несколько догматических трактатов.