Традиции Ураза-байрама: где и как отметят праздник в Подмосковье в 2026 году

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Уже 20 марта мусульмане всего мира отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан. Как пройдет празднование в Московской области — в материале 360.ru.

Где пройдут праздничные мероприятия на Ураза-байрам

Коллективные праздничные молитвы начнутся в 07:00. Традиционно Духовное управление мусульман Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов подготовило площадки для проведения молитв.

Адреса в Подмосковье по округам

Адреса в Москве

Праздничные богослужения пройдут в столичных мечетях.

История и традиции праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам имеет глубокие исторические корни — праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. С тех пор Ураза-байрам символизирует не только конец поста, но и духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины.

Смысл праздника заключается в благодарности Всевышнему за возможность поститься, преодолеть свои слабости, очищение души. Ураза-байрам учит делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи.

Перед праздником мусульмане делают домашнюю уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка. Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения.

До праздничной молитвы необходимо выплатить милостыню разговения — закятуль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста, которое очищает верующего от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закятуль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них.

К 07:00 верующие мужчины отправятся на праздничную молитву — ид-намаз. Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями.

После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются пожеланиями и подарками.

В праздник пост соблюдать нельзя — это день радости и угощений. И до праздничной молитвы тоже рекомендуется позавтракать.

Что можно делать на Ураза-байрам

Что нельзя делать на Ураза-байрам

