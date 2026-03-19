Сегодня 15:53 Традиции Ураза-байрама: где и как отметят праздник в Подмосковье в 2026 году 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Подмосковье

Уже 20 марта мусульмане всего мира отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан. Как пройдет празднование в Московской области — в материале 360.ru.

Где пройдут праздничные мероприятия на Ураза-байрам Коллективные праздничные молитвы начнутся в 07:00. Традиционно Духовное управление мусульман Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов подготовило площадки для проведения молитв. Адреса в Подмосковье по округам Балашиха — улица Парковая, дом 2;

Богородский округ — Ногинск, улица Южная, дом 35; Старая Купавна, улица 2-я Разина, дом 62;

Волоколамск — Северное шоссе, дом 5;

Воскресенск — улица Чапаева, дом 1, фойе МУ «ДК „Цементник“»;

Дмитровский округ — Яхрома, Песочный тупик, дом 9А;

Домодедово — микрорайон Востряково, улица 2-я Клубная, дом 1;

Егорьевск — улица Парижской Коммуны, дом 1Б;

Зарайск — улица Советская, дом 74;

Клин — Ямуга, дом 22А;

Коломна — улица Октябрьской революции, дом 389М;

Красногорск — Козино, 500 метров от дома 77 по улице Центральная;

Наро-Фоминск — в конце улицы Дзержинского, открытая площадка;

Одинцовский округ — Звенигород, улица Новая, дом 29;

Озеры — улица Луговая, дом 6, стоянка гипермаркета;

Орехово-Зуево — улица Лапина, дом 28;

Павловский Посад — Мишутинское шоссе, дом 12Б, спортивный комплекс «Юность»; Электрогорск, спортивный комплекс «Сокол» МУДО «СШ „Вымпел“»; Электрогорск, улица Ленина, дом 1;

Подольск — улица Высотная, дом 2, Теннисная академия;

Раменский — Вялки, улица Южная, дом 1;

Рузский округ — Тучково, улица Восточная, 42;

Сергиево-Посадский округ — Краснозаводск, улица Горького, дом 2;

Серпухов — улица Калужская, дом 128А;

Солнечногорск — улица Екатерининская, строение 1;

Ступино — улица Чайковского, 3/10, хоккейная площадка стадиона «Металлург»;

Химки — Планерная, 1;

Чехов — улица Маркова, вблизи дома 22/2;

Шатура — Рошаль, улица Фридриха Энгельса, дом 24/87;

Шаховская — Ховань, улица Новая, дом 18;

Щелково — улица Советская, дом 10;

Электросталь — Карла Маркса, дом 51А;

Адреса в Москве Праздничные богослужения пройдут в столичных мечетях. Московская Соборная мечеть — Выползов переулок, 7;

Историческая мечеть — Большая Татарская улица, 28. Ориентир — станции «Новокузнецкая» и «Третьяковская»;

Мемориальная мечеть «Шухада» — улица Минская, 2Б. Здесь после завершения намаза пройдут основные праздничные события;

Центр технических видов спорта — район Печатники, станция «Курьяново» МЦД‑2.

История и традиции праздника Ураза-байрам Ураза-байрам имеет глубокие исторические корни — праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. С тех пор Ураза-байрам символизирует не только конец поста, но и духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины. Смысл праздника заключается в благодарности Всевышнему за возможность поститься, преодолеть свои слабости, очищение души. Ураза-байрам учит делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи.

Перед праздником мусульмане делают домашнюю уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка. Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения. До праздничной молитвы необходимо выплатить милостыню разговения — закятуль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста, которое очищает верующего от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закятуль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них.

К 07:00 верующие мужчины отправятся на праздничную молитву — ид-намаз. Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями. После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются пожеланиями и подарками. В праздник пост соблюдать нельзя — это день радости и угощений. И до праздничной молитвы тоже рекомендуется позавтракать.

Что можно делать на Ураза-байрам Радоваться и веселиться (в рамках дозволенного);

раздавать милостыню;

читать молитву;

укреплять семейные узы.

Что нельзя делать на Ураза-байрам Поститься в праздничные дни;

ссориться или завидовать;

тратить время на пустые дела.