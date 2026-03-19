Традиции Ураза-байрама: где и как отметят праздник в Подмосковье в 2026 году
Уже 20 марта мусульмане всего мира отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан. Как пройдет празднование в Московской области — в материале 360.ru.
Где пройдут праздничные мероприятия на Ураза-байрам
Коллективные праздничные молитвы начнутся в 07:00. Традиционно Духовное управление мусульман Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов подготовило площадки для проведения молитв.
Адреса в Подмосковье по округам
- Балашиха — улица Парковая, дом 2;
- Богородский округ — Ногинск, улица Южная, дом 35; Старая Купавна, улица 2-я Разина, дом 62;
- Волоколамск — Северное шоссе, дом 5;
- Воскресенск — улица Чапаева, дом 1, фойе МУ «ДК „Цементник“»;
- Дмитровский округ — Яхрома, Песочный тупик, дом 9А;
- Домодедово — микрорайон Востряково, улица 2-я Клубная, дом 1;
- Егорьевск — улица Парижской Коммуны, дом 1Б;
- Зарайск — улица Советская, дом 74;
- Клин — Ямуга, дом 22А;
- Коломна — улица Октябрьской революции, дом 389М;
- Красногорск — Козино, 500 метров от дома 77 по улице Центральная;
- Наро-Фоминск — в конце улицы Дзержинского, открытая площадка;
- Одинцовский округ — Звенигород, улица Новая, дом 29;
- Озеры — улица Луговая, дом 6, стоянка гипермаркета;
- Орехово-Зуево — улица Лапина, дом 28;
- Павловский Посад — Мишутинское шоссе, дом 12Б, спортивный комплекс «Юность»; Электрогорск, спортивный комплекс «Сокол» МУДО «СШ „Вымпел“»; Электрогорск, улица Ленина, дом 1;
- Подольск — улица Высотная, дом 2, Теннисная академия;
- Раменский — Вялки, улица Южная, дом 1;
- Рузский округ — Тучково, улица Восточная, 42;
- Сергиево-Посадский округ — Краснозаводск, улица Горького, дом 2;
- Серпухов — улица Калужская, дом 128А;
- Солнечногорск — улица Екатерининская, строение 1;
- Ступино — улица Чайковского, 3/10, хоккейная площадка стадиона «Металлург»;
- Химки — Планерная, 1;
- Чехов — улица Маркова, вблизи дома 22/2;
- Шатура — Рошаль, улица Фридриха Энгельса, дом 24/87;
- Шаховская — Ховань, улица Новая, дом 18;
- Щелково — улица Советская, дом 10;
- Электросталь — Карла Маркса, дом 51А;
Адреса в Москве
Праздничные богослужения пройдут в столичных мечетях.
- Московская Соборная мечеть — Выползов переулок, 7;
- Историческая мечеть — Большая Татарская улица, 28. Ориентир — станции «Новокузнецкая» и «Третьяковская»;
- Мемориальная мечеть «Шухада» — улица Минская, 2Б. Здесь после завершения намаза пройдут основные праздничные события;
- Центр технических видов спорта — район Печатники, станция «Курьяново» МЦД‑2.
История и традиции праздника Ураза-байрам
Ураза-байрам имеет глубокие исторические корни — праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. С тех пор Ураза-байрам символизирует не только конец поста, но и духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины.
Смысл праздника заключается в благодарности Всевышнему за возможность поститься, преодолеть свои слабости, очищение души. Ураза-байрам учит делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи.
Перед праздником мусульмане делают домашнюю уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка. Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения.
До праздничной молитвы необходимо выплатить милостыню разговения — закятуль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста, которое очищает верующего от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закятуль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них.
К 07:00 верующие мужчины отправятся на праздничную молитву — ид-намаз. Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями.
После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются пожеланиями и подарками.
В праздник пост соблюдать нельзя — это день радости и угощений. И до праздничной молитвы тоже рекомендуется позавтракать.
Что можно делать на Ураза-байрам
- Радоваться и веселиться (в рамках дозволенного);
- раздавать милостыню;
- читать молитву;
- укреплять семейные узы.
Что нельзя делать на Ураза-байрам
- Поститься в праздничные дни;
- ссориться или завидовать;
- тратить время на пустые дела.