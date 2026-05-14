Товары для дачи в аутсайдерах. На что тратились россияне в майские праздники

«Русский Стандарт»: россияне в майские чаще всего тратили деньги в супермаркетах

Фото: Медиасток.рф

Россияне в майские праздники активно путешествовали, отдыхали на природе с шашлыками и тратили деньги на кафе и развлечения. Эксперты подсчитали расходы граждан в этот период и определили средний чек на покупки в выходные.

Где россияне тратили деньги

Активнее всего в праздники в России тратились в продуктовых магазинах, кафе и на автозаправочных станциях, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

«По данным эквайринговой сети банка, на первом месте среди традиционно самых популярных в первые и вторые майские каникулы категорий трат в зависимости от числа платежей оказались супермаркеты», — отметили эксперты.

Они выяснили, что средний чек во время праздников вырос с 894 до 1218 рублей.

На второй строчке рейтинга трат расположились кафе и точки быстрого питания. Их средний чек составил 1056 рублей, в то время как в прошлом он находился на уровне 979 рублей.

«Далее в зависимости от числа оплат среди традиционно самых популярных категорий трат на минувших праздниках 2026 года идут платежи на автозаправочных станциях, которые особенно актуальны на время майских путешествий по России», — добавили исследователи.

Фото: Медиасток.рф

Четвертое место заняла обширная категория «развлечения». В нее включили оплату парков аттракционов, кинотеатров, музеев и других мест для досуга. В эти праздники россияне в среднем потратили 949 рублей — на 234 рубля больше, чем в прошлом году.

Список замкнули товары для дачи. Средний чек на них упал с 2376 до 2248 рублей.

Переход на наличные

Во время майских праздников в России стали намного чаще снимать наличные — спрос на них оказался рекордным за 15 лет. По данным РБК, с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиарда рублей.

Эксперты связали ажиотаж на бумажные деньги с предупреждениями о масштабных отключениях интернета. Издание подчеркнуло, что в этом году ощутимый отток в наличность продолжается третий месяц подряд.

Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов предположил, что майское повышение спроса на наличные носит ситуативный и сезонный характер. По его мнению, в будущем деньги вернутся в банки.

«Я бы ожидал смягчения спроса на наличные в связи с окончанием майских праздников, однако многое будет зависеть от дальнейших возможных ограничений в финансовой системе»,  — отметил сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея.

Он выразил уверенность, что без существенных шоков спрос на наличные смягчится.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте