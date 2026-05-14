Товары для дачи в аутсайдерах. На что тратились россияне в майские праздники

«Русский Стандарт»: россияне в майские чаще всего тратили деньги в супермаркетах

Россияне в майские праздники активно путешествовали, отдыхали на природе с шашлыками и тратили деньги на кафе и развлечения. Эксперты подсчитали расходы граждан в этот период и определили средний чек на покупки в выходные.

Где россияне тратили деньги

Активнее всего в праздники в России тратились в продуктовых магазинах, кафе и на автозаправочных станциях, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

«По данным эквайринговой сети банка, на первом месте среди традиционно самых популярных в первые и вторые майские каникулы категорий трат в зависимости от числа платежей оказались супермаркеты», — отметили эксперты.

Они выяснили, что средний чек во время праздников вырос с 894 до 1218 рублей.

На второй строчке рейтинга трат расположились кафе и точки быстрого питания. Их средний чек составил 1056 рублей, в то время как в прошлом он находился на уровне 979 рублей.

«Далее в зависимости от числа оплат среди традиционно самых популярных категорий трат на минувших праздниках 2026 года идут платежи на автозаправочных станциях, которые особенно актуальны на время майских путешествий по России», — добавили исследователи.