Торковичское подполье. Как суд над карателем открыл подвиг жительниц Ленобласти

Прошло 80 лет с тех пор, как Красная армия растоптала гитлеровские войска. Однако мы до сих пор узнаем новые факты о Великой Отечественной войне и имена героев, которых обошли стороной награды и почести. О бесстрашных подпольщицах из поселка Торковичи стало известно лишь после суда над их жестоким карателем. Их историю восстановил в материале 360.ru.

Каратель Василий Долин Жизнь комсомольца Василия Долина была ничем не примечательна. Он родился в 1920 году в деревне Бутково Ленинградской области, работал плотником. Когда началась Великая Отечественная война, как и тысячи других советских людей, был призван в армию. Служить выпало матросом в Кронштадте. Перелом судьбы произошел после плена под Ораниенбаумом в сентябре 1941 года. Долин заявил о готовности сражаться на стороне немцев, с апреля по декабрь 1942-го он был в хозяйственной команде немецкой военной комендатуры оккупированного поселка Оредеж — всего в получасе ходьбы от родного дома. Мать предлагала сыну бежать к партизанам. Но тот не просто отказался, а в начале января 1943 года сам попросился в карательное подразделение немецкой службы безопасности. Базу отряда организовали на территории мызы — так называли имение — в деревне Васильковичи, которую советская власть отдала под областную школу овощеводов. Казармы для солдат и карателей обустроили в двухэтажном доме. Хозпостройки переделали в пыточную и тюремные бараки. Туда бросали всех, кого заподозрили в связях с партизанами. Как правило, это был путь в никуда: людей уводили в поле и казнили у силосных ям, в которые затем бросали тела и заливали известкой. Долин, будучи местным жителем, активно помогал гитлеровцам выявлять патриотов: раскрывал имена, адреса, лично водил туда немцев. Искал людей для отправки в Германию, ловил уклонявшихся, расстреливал еврейские и цыганские семьи, лично пытал и калечил женщин, детей, стариков — всех, до кого мог дотянуться.

Фото: Участники военно-исторического фестиваля «Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году», Ленинградская область. Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Женское подполье в Торковичах Когда пришли немцы, старшая пионервожатая школы Анна Семенова из поселка Торковичи отказалась от эвакуации и решила бороться с врагом. Вместе с 18-летними Екатериной Богдановой, Еленой Нечаевой и Таисией Яковлевой девушка наладила связь с местным партизанским отрядом. Связной была 14-летняя Галя Комлева. Они сообщали партизанам о передвижении немецких военных частей и карателей, переписывали печатными буквами на тетрадных листках призывы бороться с оккупантами и сводки Информбюро СССР — ведь фашисты лгали, что уже заняли Ленинград, разгромили Красную армию и вот-вот вступят в Москву. Листовки разбрасывали по окрестным селениям. Носили бойцам в лес продукты, по ночам ходили стирать им вещи. В годовщину Октябрьской революции они устроили немыслимое: развесили над Торковичами красные флаги.

Фото: Участники военно-исторического фестиваля «Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году», Ленинградская область. Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

У одной из их помощниц дома был спрятан флаг — его разрезали на несколько частей, а местный кузнец выковал железные прутья с заостренными концами. Ночью эти стрелы с флагами подпольщики метали на крыши домов. Фашистам на следующий день очень тяжело было снимать их с обледенелых крыш. Сбить штыри оказалось еще более трудной задачей. Организованное сопротивление полтора года работало против захватчиков. Но увидеть, как оккупантов гонят с советской земли, храброму девичьему отряду не довелось. В декабре 1942 года пятерых подпольщиц и группу разведчиков выдали. Говорят, это была пойманная партизанка, на глазах которой немцы отправили в колодец ее мать и дочь. Арестованных бросили в ДК поселка Оредеж, который гитлеровцы превратили в тюрьму. Каратели и их хозяева два месяца измывались над девушками, стараясь выведать сведения о партизанах. Особенно зверствовал предатель Долин — он, казалось, вымещал на женщинах всю звериную ярость. А ведь его сестра училась с тремя из них в одном классе. Хуже всех пришлось 30-летней Анне Семеновой: она была самой старшей и, очевидно, главной среди подпольщиц. Ее мучили дольше и страшнее всех. Мать пионервожатой вспоминала, как вместе с внуком пришла навестить дочь. Семенова была вся избита, лицо завязано платком, видны лишь глаза, заплывшие и воспаленные. Она попыталась улыбнуться и сказала сыну: «Вовик! Не беспокойся, твоя мама ничего плохого не сделала. Слушайся бабушку».

Фото: Расстрелянные фашистами мирные жители, Ленинградская область. Борис Кудояров / РИА «Новости»

Не пощадили садисты и самую юную из группы — Комлеву, которой к тому времени уже исполнилось 15 лет. Надеялись, что она сломается быстрее всех, а получили в прямом смысле плевок в морду фашиста. Немцы, разъяренные молчанием девочки, пытали ее, насиловали. На одном из допросов хромая от рождения Яковлева, которую следователь обозвал бранным словом, вскочила с табуретки и швырнула ее в гитлеровца. Девушку избили до неузнаваемости, опознать можно было лишь по косам, которыми она так гордилась до войны. Но никто из подпольщиц ничего не рассказал палачам. Двое местных парней, которых тоже схватили фашисты, — Леонид Снуров и Михаил Снежов — старались утешать девчат: подбадривали, обещали, что выживут, дождутся прихода Красной армии. Но 20 февраля 1943 года их всех повели на расстрел. Сначала заставили вырыть общую могилу, потом безжалостно скосили из автоматов.

Фото: Галина Комлева до войны / Википедия

Как нашли предателя Долина Убегая вместе со своими хозяевами от Красной армии через Прибалтику и Югославию, каратель продолжал выслуживаться перед гибнущим Третьим рейхом: привычно убивал мирных жителей и партизан. Наконец, в апреле 1945-го, Долин сдался в плен к американцам. Им он назвался уроженцем Новгорода Василем Данильским. Его отправили в СССР. Каратель постоянно менял места жительства — Донбасс, Псковская область, Прибалтика, Казахстан. Женился, обзаводился детьми (ведь семейный человек менее подозрителен) и бежал дальше. Но характер давал о себе знать: будучи пьяным, неизменно обещал убить всех обидчиков. Трижды был судим за хулиганство. Все это время предателя и его подельников искали. Причем их знали в лицо: пожилой фотомастер из Печор Иван Дробышев, рискуя жизнью, тайно делал копии снимков со всех пленок, что приносили ему немцы. Карточки сохранились, и после войны мужчина передал их в СМЕРШ.

Фото: Участники военно-исторической реконструкции, Ленинградская область. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Среди фотографий была и та, где запечатлены все 30 убийц карательного отряда из Васильковичей, а также его начальник, зондерфюрер СД Ганс Хассельбах, и двое его помощников-немцев. Следователь Ким Голубков начал методично выяснять, кто же изображен на памятном групповом фото. Так дело дошло до Долина. Двадцатилетние поиски не были напрасными, и карателя нашли на Дальнем Востоке. Отпереться не вышло: Долина опознала родная мать, которая еще была жива и проклинала сына-убийцу. А тот на допросах рыдал и клялся, будто пошел в СД под дулом пистолета и не участвовал в убийствах.

Фото: Жительница Ленинградской области на пепелище родного дома, который сожгли гитлеровцы. Петр Бернштейн / РИА «Новости»

Как узнали о подвиге торковичских партизанок Предатель предстал перед трибуналом в Луге в феврале 1966 года. Ложь Долина быстро разоблачили: свидетелей было более чем достаточно, причем его опознали не только жители окрестных деревень, но и несколько бывших «сослуживцев» по зондеркоманде. Убийца получил заслуженный смертный приговор. Суд был открытым, о нем писала пресса. Так многие люди впервые узнали о героических подпольщицах Ленинградской области. Галю Комлеву причислили к пионерам-героям и посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. Остальных власти почему-то не заметили. Зато бесстрашных девушек запомнили люди. При школе в Оредеже организовали краеведческий музей. Там много материалов, которые собрали ученики в 70-е годы: те самые рукописные листовки, записи рассказов свидетелей, воспоминания сестры Гали — Раисы Комлевой. В Торковичах именем Анны Семеновой назвали улицу, а на стене новой школы установили гранитную мемориальную доску с именами подпольщиц. Туда и к памятному камню на предполагаемом месте расстрела пятерых молодых женщин люди дважды в год приносят живые цветы.