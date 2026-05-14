Тюрьма за ветку сирени? Что грозит тем, кто обламывает кусты, и можно ли принимать такие букеты
Эксперт Flowwow: нет гарантии, что сирень на маркетплейсах не ворованная
Весна, запах цветущей сирени и неожиданный тренд в соцсетях: в интернете набирает набирает обороты призыв «Пошли воровать сирень». Однако романтичный жест, воспетый в песнях, уголовно наказуем. И если раньше за надломанную ветку можно было получить лишь замечание от бабушки у подъезда, то теперь — реальный штраф или даже срок. Что именно грозит «ворующим сирень» и не посадят ли того, кому такой букет подарили, — разбирался 360.ru.
Своровал — получи наказание
Весенний «марафон», призывающий «воровать сирень» набирает обороты в социальных сетях. Пользователи выкладывают призывы в видео, а некоторые даже озвучивают размеры штрафов за сорванные ветки. Тренд незаметно распространился и за пределы России.
Чаще всего пользователи сопровождают посты вопросом «Когда мы пойдем воровать сирень?». Один «бизнесмен» предлагает парням особую услугу: как бы своровать сирень у него на участке и записать видео погони за воришкой. Цель простая — прославиться в соцсетях и удивить девушку своей дерзостью и смелостью.
Но к чему в реальности может привести подобный поступок?
В нюансах российского законодательства 360.ru помог разобраться адвокат Андрей Алешкин. Он рассказал о статьях КоАП и УК, предусматривающих наказание за ворованную сирень. Также он прокомментировал, что грозит тем, кому подарили букет.
За ворованную сирень, которую вам подарили, ответственности быть не может, потому что вы и не можете знать, сворована она или не сворована, поэтому соучастником вы не являетесь.
Андрей Алешкин
адвокат
А вот тех, кто сирень ворует, ждет наказание, и зависит оно от обстоятельств:
- Умышленное повреждение чужого имущества (статья 7.17 КоАП РФ). Базовая федеральная квалификация для случаев, когда человек сорвал пару веток для личного букета, не причинив серьезного ущерба. Штраф — от 300 до 500 рублей.
- Мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Применяется только при наличии хулиганского мотива, когда повреждение имущества сопровождается явным неуважением к обществу: нецензурной бранью в ответ на замечание, демонстративным обламыванием куста на глазах прохожих. Штраф — от 500 до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
- Повреждение кустарника до гибели (статья 260 УК РФ). Когда куст после обламывания перестает расти или погибает, ситуация переходит в уголовную плоскость. Порог для возбуждения дела — достаточно, чтобы ущерб превысил пять тысяч рублей. Наказание — штраф до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, в крайнем случае — лишение свободы на срок до двух лет. Если ущерб перевалил за 150 тысяч рублей, потолок наказания вырастает до семи лет колонии.
- Хищение (статья 158 УК РФ). Сирень, сорванная тайком и с корыстной целью, превращается в предмет кражи. Верхняя граница денежного взыскания здесь — 80 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — два года.
Муниципальная сирень
Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в беседе с РИА «Новости» подчеркнула, что сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету, поэтому ее сбор классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности. В зависимости от обстоятельств, в силу вступает административное или уголовное законодательство.
Безнаказанно рвать сирень можно только в собственном саду, никаких санкций за это нет.
«Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», — добавила Саратцева.
Сирень на маркетплейсах — как отследить законность
В сезон активного цветения сирень можно встретить в продаже на маркетплейсах. Онлайн-магазин Wildberries ответил, что на площадке живые букеты сирени не продают, только саженцы деревьев.
А вот на маркетплейсе Flowwow букеты сирени встречаются в продаже. Руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина откликнулась на запрос 360.ru по поводу законности предоставленных лотов.
«Маркетплейс может требовать накладные и карантинные сертификаты. Но ни один из этих документов не дает гарантии, что сирень не ворованная — такого механизма контроля в России просто не существует для дикорастущих и садовых цветов», — ответила представитель платформы.
Однако не все так печально для любителей сирени — в магазинах Москвы можно купить как роскошный букет, так и скромную веточку. В основном это завозная голландская сирень. Также привозят сирень с юга России, где ее выращивают специально для среза. Это самый безопасный способ порадовать себя или возлюбленную.