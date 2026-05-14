Тюрьма за ветку сирени? Что грозит тем, кто обламывает кусты, и можно ли принимать такие букеты

Эксперт Flowwow: нет гарантии, что сирень на маркетплейсах не ворованная

Весна, запах цветущей сирени и неожиданный тренд в соцсетях: в интернете набирает набирает обороты призыв «Пошли воровать сирень». Однако романтичный жест, воспетый в песнях, уголовно наказуем. И если раньше за надломанную ветку можно было получить лишь замечание от бабушки у подъезда, то теперь — реальный штраф или даже срок. Что именно грозит «ворующим сирень» и не посадят ли того, кому такой букет подарили, — разбирался 360.ru .

Своровал — получи наказание

Весенний «марафон», призывающий «воровать сирень» набирает обороты в социальных сетях. Пользователи выкладывают призывы в видео, а некоторые даже озвучивают размеры штрафов за сорванные ветки. Тренд незаметно распространился и за пределы России.

Чаще всего пользователи сопровождают посты вопросом «Когда мы пойдем воровать сирень?». Один «бизнесмен» предлагает парням особую услугу: как бы своровать сирень у него на участке и записать видео погони за воришкой. Цель простая — прославиться в соцсетях и удивить девушку своей дерзостью и смелостью.

Но к чему в реальности может привести подобный поступок?

В нюансах российского законодательства 360.ru помог разобраться адвокат Андрей Алешкин. Он рассказал о статьях КоАП и УК, предусматривающих наказание за ворованную сирень. Также он прокомментировал, что грозит тем, кому подарили букет.