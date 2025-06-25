Опасный тренд в TikTok с дезодорантом распространился среди подростков

Новый тренд среди подростков распространился в социальных сетях. Школьники публикуют видео в TikTok, как, используя дезодорант, пытаются получить химический ожог на руке. Почему это становится популярным и как оградить ребенка от опасности — разбирался 360.ru.

«Подростки стремятся к признанию, и в соцсетях это измеряется лайками. Экстремальные видео легче попадают в рекомендации, что создает иллюзию значимости. Такие тренды — это способ заявить о себе, быть „замеченным“», — рассказала детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Эксперт отметила, что зачастую школьники решаются на повторение опасных видео из-за желания подражать кумирам и получить такую же популярность в социальных сетях. Однако иногда на подобные действия их могут сподвигнуть внутренние трудности, которые дети выражают через физическую боль.

Чтобы обезопасить своего ребенка от пагубных трендов, психолог рекомендовала не контролировать его, а учиться быть с ним в контакте, чаще разговаривать, обсуждая увиденное вместе. Кроме того, родителям стоит обучать подростков критически относиться к контенту в социальных сетях и помогать ему в поиске безопасных способов самовыражения.

«Замечайте тревожные сигналы: замкнутость, апатию, странные видео. Не читайте нотации — слушайте. Если что-то беспокоит, лучше обратиться к психологу раньше, чем позже», — заключила она.