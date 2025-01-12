«Сердце не работает, легкие не дышат». Что мог пережить Тигран Кеосаян при клинической смерти
Российский режиссер Тигран Кеосаян остается в коме после перенесенной клинической смерти. Его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщала, что проблемы с сердцем преследуют мужа многие годы. В каком состоянии может находиться Кеосаян сейчас и что такое клиническая смерть — в материале 360.ru.
Биография Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян — советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер и продюсер. Родился в семье сценариста Эдмонда Кеосаяна 4 января 1966 года в Москве. Мать — актриса Лаура Геворкян.
В 1983 году Кеосаян окончил среднюю школу и устроился работать на киностудию «Мосфильм». В 1984-м поступил на режиссерский факультет ВГИК, а также обучался в мастерской Таланкина. В 1992 году снял свой первый фильм «Катька и Шиз».
С 2007-го работал ведущим шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. С 2016 года — ведущий вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на НТВ.
Личная жизнь Кеосаяна
Первая жена Кеосаяна — актриса Алена Хмельницкая. Пара поженилась в 1993 году. В браке, который продлился 21 год, на свет появились две дочери: Александра и Ксения. Супруги официально развелись в 2014-м.
Второй женой режиссера стала журналистка Маргарита Симоньян. Фактически супруги живут вместе с 2012 года, но поженились они лишь в 2022-м. У пары трое детей: дочери Марьяна и Маро, сын Баграт.
Чем болеет Тигран Кеосаян
Режиссер давно страдает от проблем с сердцем. Впервые об этом стало извесно в 2008 году: тогда Кеосаян перенес срочную операцию. С тех пор ему установили семь стентов, он перенес два инфаркта.
Симоньян рассказывала, что супруг, несмотря на проблемы с сердцем, продолжал курить. Журналистка беспокоилась из-за этого и подчеркивала, что отказ от вредных привычек мог бы улучшить состояние мужа.
Поклонники искренне поддерживают семью Кеосаяна и желают ему скорейшего выздоровления. Многие вспоминают о его вкладе в российский кинематограф.
Реакция на состояние Кеосаяна
О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, сообщила его жена. Симоньян обратилась к поклонникам режиссера с просьбой помолиться за него.
«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — написала главред RT.
На новость отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья», — заявил официальный представитель Кремля.
Журналистка Ксения Собчак отметила, что лично не знает Тиграна.
«Но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. <… > Пусть жизнь победит смерть», — пожелала она.
Писатель Захар Прилепин также поддержал Симоньян.
Какой хороший, светлый, добрый мужик Тигран. Милая Маргарита. Как радостно всегда было видеть удивительные их отношения. Сил всем, кто в силах помочь молитвой Тиграну.
Захар Прилепин
писатель
Что такое клиническая смерть
Клиническая смерть — состояние, при котором отсутствует дыхание и кровоснабжение, рассказал 360.ru врач-общей практики, анестезиолог-реаниматолог, специалист по управлению болью Антон Лобода.
«Сердце не работает, легкие не дышат, мозг не кровоснабжается и кислорода не получает. Есть очень короткий период, где-то от пяти до семи минут, когда можно на фоне проведения комплексной или базовой сердечно-легочной реанимации завести сердце, опять начать сердечную деятельность у человека и вернуть его к жизни», — объяснил медик.
Он подчеркнул, что при клинической смерти обменные процессы в организме видоизменяются.
«Если кислорода нет, то какие-то клетки могут перейти на другие способы добычи энергии: окисление жиров, поглощение кетонов. Но это очень короткий период, потому что кислород нам всегда нужен как энергетический субстрат», — добавил врач.
Через пять-семь минут начинается процесс гибели клеток, так как они не могут нормально существовать без кислорода. Некоторые органы более устойчивы к отсутствию этого элемента.
Но головной мозг, сердечные мышцы нетерпимы к нехватке кислорода.
Антон Лобода
анестезиолог-реаниматолог
Чем клиническая смерть отличается от биологической
Клиническая смерть предполагает возможность вернуть человека к жизни, уточнил Лобода.
«Это не биологическая смерть, не смерть головного мозга. Клиническая — это транзиторная смерть, которая, естественно, в итоге приводит к смерти мозга, но через какое-то время. То есть это обратимая стадия», — отметил он.
Причины клинической смерти
К клинической смерти может привести буквально что угодно, напомнил врач. Например, инфаркт, падение со здания, хронические заболевания, сахарный диабет и метаболические проблемы. То же самое можно сказать о факторах риска.
«Абсолютно все что угодно может спровоцировать клиническую смерть», — заключил Лобода.