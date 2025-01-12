Сегодня 20:27 «Сердце не работает, легкие не дышат». Что мог пережить Тигран Кеосаян при клинической смерти 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press Эксклюзив

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Российский режиссер Тигран Кеосаян остается в коме после перенесенной клинической смерти. Его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщала, что проблемы с сердцем преследуют мужа многие годы. В каком состоянии может находиться Кеосаян сейчас и что такое клиническая смерть — в материале 360.ru.

Биография Тиграна Кеосаяна Тигран Кеосаян — советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер и продюсер. Родился в семье сценариста Эдмонда Кеосаяна 4 января 1966 года в Москве. Мать — актриса Лаура Геворкян. В 1983 году Кеосаян окончил среднюю школу и устроился работать на киностудию «Мосфильм». В 1984-м поступил на режиссерский факультет ВГИК, а также обучался в мастерской Таланкина. В 1992 году снял свой первый фильм «Катька и Шиз». С 2007-го работал ведущим шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. С 2016 года — ведущий вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на НТВ.

Фото: Russian Look / Global Look Press

Личная жизнь Кеосаяна Первая жена Кеосаяна — актриса Алена Хмельницкая. Пара поженилась в 1993 году. В браке, который продлился 21 год, на свет появились две дочери: Александра и Ксения. Супруги официально развелись в 2014-м. Второй женой режиссера стала журналистка Маргарита Симоньян. Фактически супруги живут вместе с 2012 года, но поженились они лишь в 2022-м. У пары трое детей: дочери Марьяна и Маро, сын Баграт.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Чем болеет Тигран Кеосаян Режиссер давно страдает от проблем с сердцем. Впервые об этом стало извесно в 2008 году: тогда Кеосаян перенес срочную операцию. С тех пор ему установили семь стентов, он перенес два инфаркта. Симоньян рассказывала, что супруг, несмотря на проблемы с сердцем, продолжал курить. Журналистка беспокоилась из-за этого и подчеркивала, что отказ от вредных привычек мог бы улучшить состояние мужа. Поклонники искренне поддерживают семью Кеосаяна и желают ему скорейшего выздоровления. Многие вспоминают о его вкладе в российский кинематограф.

Фото: РИА «Новости»

Реакция на состояние Кеосаяна О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, сообщила его жена. Симоньян обратилась к поклонникам режиссера с просьбой помолиться за него. «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — написала главред RT.

Фото: РИА «Новости»

На новость отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья», — заявил официальный представитель Кремля. Журналистка Ксения Собчак отметила, что лично не знает Тиграна. «Но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. <… > Пусть жизнь победит смерть», — пожелала она. Писатель Захар Прилепин также поддержал Симоньян.

Какой хороший, светлый, добрый мужик Тигран. Милая Маргарита. Как радостно всегда было видеть удивительные их отношения. Сил всем, кто в силах помочь молитвой Тиграну. Захар Прилепин писатель

Что такое клиническая смерть Клиническая смерть — состояние, при котором отсутствует дыхание и кровоснабжение, рассказал 360.ru врач-общей практики, анестезиолог-реаниматолог, специалист по управлению болью Антон Лобода. «Сердце не работает, легкие не дышат, мозг не кровоснабжается и кислорода не получает. Есть очень короткий период, где-то от пяти до семи минут, когда можно на фоне проведения комплексной или базовой сердечно-легочной реанимации завести сердце, опять начать сердечную деятельность у человека и вернуть его к жизни», — объяснил медик.

Фото: Pxhere

Он подчеркнул, что при клинической смерти обменные процессы в организме видоизменяются. «Если кислорода нет, то какие-то клетки могут перейти на другие способы добычи энергии: окисление жиров, поглощение кетонов. Но это очень короткий период, потому что кислород нам всегда нужен как энергетический субстрат», — добавил врач. Через пять-семь минут начинается процесс гибели клеток, так как они не могут нормально существовать без кислорода. Некоторые органы более устойчивы к отсутствию этого элемента.

Но головной мозг, сердечные мышцы нетерпимы к нехватке кислорода. Антон Лобода анестезиолог-реаниматолог

Чем клиническая смерть отличается от биологической Клиническая смерть предполагает возможность вернуть человека к жизни, уточнил Лобода. «Это не биологическая смерть, не смерть головного мозга. Клиническая — это транзиторная смерть, которая, естественно, в итоге приводит к смерти мозга, но через какое-то время. То есть это обратимая стадия», — отметил он.

Фото: Pxhere

Причины клинической смерти К клинической смерти может привести буквально что угодно, напомнил врач. Например, инфаркт, падение со здания, хронические заболевания, сахарный диабет и метаболические проблемы. То же самое можно сказать о факторах риска. «Абсолютно все что угодно может спровоцировать клиническую смерть», — заключил Лобода.