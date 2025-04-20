Летние заморозки и осенняя жара. Дачникам и любителям шашлыков рассказали о погоде

Теплые выходные 19-20 апреля стали приятным пасхальным сюрпризом. Однако и недавние 12-сантиметровые сугробы, и жара — аномалии. Чего ждать дальше — в материале 360.ru.

Заморозки и ледяные дожди

На следующей неделе на Центральную Россию обрушится очередной циклон с севера Атлантики. Турецкий антициклон, принесший тепло, не сможет долго сопротивляться, и вскоре температура воздуха заметно изменится. Днем воздух прогреется до +12 градусов, зарядят мелкие, но частые дожди.

Первомай, скорее всего, испортят заморозки и ледяные ливни. Синоптики несколько месяцев твердят о холодном начале мая — и этот прогноз, скорее всего, сбудется. Легкий мороз ожидается даже в начале июня.

Идеальный вариант для шашлыков

Диетологи утверждают, что есть мясо в сильную жару опасно, поэтому прохладные майские — идеальный вариант для шашлыков.

А вот дачникам стоит насторожиться — во многих регионах России и весной, и летом прогнозируются не только заморозки, но и град. На юге страны непогода станет большой проблемой для плодовых деревьев.

«Обычный град крупного размера — до одного сантиметра и больше, полностью сбивает цветковые почки и нарушает однолетнюю древесину. В итоге туда проникают болезни, вредители, из-за которых растение может погибнуть», — рассказал aif.ru директор ботанического сада Владимир Кожевников.