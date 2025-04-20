Летние заморозки и осенняя жара. Дачникам и любителям шашлыков рассказали о погоде
Теплые выходные 19-20 апреля стали приятным пасхальным сюрпризом. Однако и недавние 12-сантиметровые сугробы, и жара — аномалии. Чего ждать дальше — в материале 360.ru.
Заморозки и ледяные дожди
На следующей неделе на Центральную Россию обрушится очередной циклон с севера Атлантики. Турецкий антициклон, принесший тепло, не сможет долго сопротивляться, и вскоре температура воздуха заметно изменится. Днем воздух прогреется до +12 градусов, зарядят мелкие, но частые дожди.
Первомай, скорее всего, испортят заморозки и ледяные ливни. Синоптики несколько месяцев твердят о холодном начале мая — и этот прогноз, скорее всего, сбудется. Легкий мороз ожидается даже в начале июня.
Идеальный вариант для шашлыков
Диетологи утверждают, что есть мясо в сильную жару опасно, поэтому прохладные майские — идеальный вариант для шашлыков.
А вот дачникам стоит насторожиться — во многих регионах России и весной, и летом прогнозируются не только заморозки, но и град. На юге страны непогода станет большой проблемой для плодовых деревьев.
«Обычный град крупного размера — до одного сантиметра и больше, полностью сбивает цветковые почки и нарушает однолетнюю древесину. В итоге туда проникают болезни, вредители, из-за которых растение может погибнуть», — рассказал aif.ru директор ботанического сада Владимир Кожевников.
Есть надежда на ранние яблони и груши, цветущие гораздо позже. Они имеют большую холодостойкость. Также агрономы и дачники со стажем прогнозируют хороший урожай картофеля.
Недельный пиковый зной
Лето, по данным синоптиков, будет ровным и нежарким, хотя многие предупреждали об аномально теплой погоде. Но на самом деле пиковый зной продлится всего неделю, максимум 10 дней.
Все остальное время — с середины июня до середины сентября температура будет в рамках климатической нормы. Возможно, чуть выше, если только погода не взбунтуется и не сделает год окончательно аномальным.
Год бьет рекорды
Вопреки всем прогнозам, 2025-й войдет в историю как один из самых теплых. Уже сейчас год бьет рекорды — также россиянам обещают жаркую осень, сухую, без осадков и с поздним листопадом. Сентябрь будет похож на август в большинстве регионов.
В октябре начнется похолодание в Сибири и на Урале, а Поволжье и центр европейской части не увидят дождей до ноября. Синоптики пока не берутся прогнозировать будущую зиму, но намекают, что снега будет много.