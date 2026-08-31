Тематический поезд «Станкин» запустили в Московском метро

В Московском метро запустили тематический состав «Станкин — наука, технологии, будущее». Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии ближайшие полгода. За это время «Станкин» смогут увидеть около трех миллионов человек.

Каждый вагон как отдельная глава. От первых шагов студента в профессии — до разработок, которые еще только предстоит увидеть.

«Мы при поддержке заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова на регулярной основе осуществляем взаимодействие с образовательными организациями разного уровня, поддерживаем культурные проекты. Сегодняшний проект — не исключение», — отметил заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Инициатором проекта выступил Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ «Станкин».

«В университете главный — студент, поэтому мы надеемся, что студентам будет комфортно в университете, комфортно в этом поезде, и они получат достаточно большое количество знаний, умений для того, чтобы продвигать интересы нашей страны», — поделился директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Виталий Гришкин.

Пассажиры могут узнать, как менялся вуз, каких специалистов здесь готовят и над какими технологиями сегодня работают преподаватели и студенты.

«Если мы посмотрим на голову поезда — написано „Стране нужны инженеры“. Эту задачу „Станкин“ решает на протяжении всей истории. Сегодня профессия инженера сильно изменилась. Инструмент — это не только карандаш, бумага и линейка, это и современные программные комплексы. Производительность инженерного труда чрезвычайно сильно выросла. И вот именно этому всему мы учим наших студентов», — подчеркнул ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.

Вузу уже почти сто лет. В МГТУ подготовили не одно поколение инженеров для отечественной промышленности. Сегодня университет не только сохраняет накопленный опыт, но и создает технологии, которые помогают развивать промышленность страны.

«Я убежден, что погружение молодежи, которая будет пользоваться этим поездом, погружение в инженерный мир позволит нам сделать очередной серьезный шаг с точки зрения подготовки молодых специалистов», — прокомментировал директор Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ «Станкин» Юрий Коваль.