Технологический сбор в России: что это, кого коснется и когда запустят?
Аналитик Муртазин рассказал, как техносбор повлияет на рынок электроники
В Госдуме приняли закон о введении технологического сбора на электронику. Теперь производителей и импортеров такой продукции обяжут платить дополнительную пошлину за каждую единицу. Что это такое, когда вступит в силу, сколько надо будет отчислять и как повлияет на рынок электроники — в материале 360.ru.
Что такое технологический сбор
Согласно тексту законопроекта, технологический сбор — это пошлина за ввоз или производство электронной продукции в России, которую компании — индивидуальные предприниматели и юридические лица — будут уплачивать в федеральный бюджет.
Перечни такой продукции и комплектующих, размер сбора, порядок, срок его уплаты и механизм возврата излишне уплаченных сумм определит правительство.
Поправки внесут в федеральный закон «О промышленной политике в России».
В Минпромторге уточнили, что на первом этапе сбором будут облагаться готовые электронные изделия, например смартфоны, ноутбуки, светотехнические приборы. Позже дополнительную пошлину нужно платить за комплектующие и модули для таких устройств.
Размер технологического сбора
Технологический сбор будет фиксированным и составит не более пяти тысяч рублей за единицу продукции.
Причины введения технологического сбора
Механизм разработали для финансирования и развития электронной и радиоэлектронной промышленности России.
Средства планируют направить на государственные программы поддержки этой сферы и укрепления технологического суверенитета страны.
Когда закон вступит в силу
Планируется, что собирать дополнительную пошлину начнут с 1 сентября 2026-го.
В следующем году рассчитывают выручить за счет сбора 20 миллиардов рублей, в 2027-м — 88 миллиардов, а в 2028-м — 110 миллиардов. Всего за три года соберут порядка 218 миллиардов рублей.
Как закон повлияет на рынок электроники в России
Немного повысятся цены на бытовую технику и электронику, рассказал 360.ru владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Для подавляющего большинства людей стоимость поднимется максимум на 5,5-6%», — пояснил эксперт.