Технологический сбор в России: что это, кого коснется и когда запустят?

В Госдуме приняли закон о введении технологического сбора на электронику. Теперь производителей и импортеров такой продукции обяжут платить дополнительную пошлину за каждую единицу. Что это такое, когда вступит в силу, сколько надо будет отчислять и как повлияет на рынок электроники — в материале 360.ru.

Что такое технологический сбор

Согласно тексту законопроекта, технологический сбор — это пошлина за ввоз или производство электронной продукции в России, которую компании — индивидуальные предприниматели и юридические лица — будут уплачивать в федеральный бюджет.

Перечни такой продукции и комплектующих, размер сбора, порядок, срок его уплаты и механизм возврата излишне уплаченных сумм определит правительство.

Поправки внесут в федеральный закон «О промышленной политике в России».

В Минпромторге уточнили, что на первом этапе сбором будут облагаться готовые электронные изделия, например смартфоны, ноутбуки, светотехнические приборы. Позже дополнительную пошлину нужно платить за комплектующие и модули для таких устройств.