Татьяна Ким обвинила Бакальчука в попытке тайно отобрать у нее Wildberries

Владислав Бакальчук пытался тайно отобрать контроль над Wildberries у бывшей супруги Татьяны Ким. Об этом она рассказала в интервью газете «Ведомости» .

Основательница маркетплейса заявила, что экс-муж начал попытки захвата компании в 2017 году, когда она находилась в декретном отпуске. О намерениях Бакальчука ей рассказал сотрудники бухгалтерии.

После попытки друга Владислава тайно переписать на себя часть бизнеса Татьяна усилила контроль над всеми изменениями в юридических структурах компании.

Ким подчеркнула, что вопрос о разделе бизнеса в случае развода никогда не поднимали, поскольку она придумала и создала маркетплейс на свои средства с поддержкой родителей. Владислав присоединился к компании в 2007 году и, по словам женщины, «пытался участвовать» в управлении на основании своего брачного статуса.

Татьяна также отметила, что внутри компании накопились проблемы с управлением строительством и финансовыми потоками, из-за чего на одном из собраний она приняла решение отстранить Бакальчука от управления, что привело к конфликту.

В 2024 году, по словам Ким, произошла еще одна попытка отстранить ее от управления Wildberries. Женщину пытались силой увезти и заставить переписать компанию. Татьяна вспомнила случай, когда оказалась в комнате с несколькими оперативниками и обратилась к адвокату с вопросом о дальнейших действиях.

«Она мне говорила: „Пишите заявление в полицию на то, что вас сейчас силой хотят куда-то увезти“», — рассказала Ким.

В июне 2024 года Wildberries и компания Russ учредили совместное предприятие — ООО «РВБ» с уставным капиталом в 20 миллионов рублей: 65% компании принадлежит Wildberries, а 35% — компании «Стинн», принадлежащей братьям Левану и Роберту Мирзоянам. Владислав Бакальчук выступил против этого объединения, утверждая, что его отстранили от управления бизнесом, а о принятом решении предприниматель якобы не знал.

По словам Татьяны Ким, Wildberries нуждается в серьезных изменениях и компании планируют создать новую цифровую торговую платформу. Объединение Wildberries и группы Russ завершилось 1 октября.

Ранее Татьяна Ким обвинила бывшего супруга в новых провокациях против Wildberries.